|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 гру, 2020 14:59
И что против всех штаммов будете вакцинироваться и перед этим сдадите тесты на каждый штамм ?
Смысл от этого, если герпес несмертельное заболевание, и большинство людей, подавляющее большинство, до глубокой старости живут с этим герпесом и в ус не дуют.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 19352
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4616 раз.
- Подякували: 7366 раз.
-
- Профіль
-
5
22
5
Додано: Чет 03 гру, 2020 15:09
_hunter написав:
Стесняюсь спросить: вы в моей цитате на "Забронировать" нажать пытаетесь?
На сайте все прекрасно нажимается...
Сайт как бы нужно загуглить, не?
-
justit
-
-
- Повідомлень: 4910
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 1519 раз.
- Подякували: 349 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 гру, 2020 15:16
freeze написав: yama написав:
вы будете смеяться но я в всерьез задумываюсь об вакцинаци от Герпеса
Какой смысл вакцинироваться от герпеса, если он уже у вас есть ?
по этой же логике получается что нет смысла вакционироваться и от короны?...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
-
Тракторист
-
-
- Повідомлень: 5156
- З нами з: 06.08.08
- Подякував: 275 раз.
- Подякували: 823 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 гру, 2020 15:18
justit написав: _hunter написав:
Стесняюсь спросить: вы в моей цитате на "Забронировать" нажать пытаетесь?
На сайте все прекрасно нажимается...
Сайт как бы нужно загуглить, не?
И? Или это мне предлагается сделать? -- может мне еще и "уколоться" той вакциной съездить?..
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 3156
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 283 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 гру, 2020 15:26
_hunter написав:
ПочтаВолыни -- это, конечно, аргумент...
Не знаю чего _у вас_ в Украине нет, а в столице все есть:Бустрикс вакцинас 2-мя иглами дифтерия, столбняк, коклюш №1
ГлаксоСмiтКляйн Бiолоджiкалз С.А.,Бельгiя
495.00 Забронировать
вы дали ссылку на вакцину
. Но бывает сыворотка , это если человек по какой-то причине не вакцинировался вовремя , а там не одна вакцина на всю жизнь , а каждых 10 лет , много здесь тех кто сделал прививку на протяжении последних 10 лет? , так вот если человек уже болен то ему вводят сыворотку , которой в Украине почти нет ... а Вакцин полно
Состав. Препарат представляет собой иммуноглобулиновую фракцию сыворотки крови лошадей, иммунизированных столбнячным, анатоксином или токсином, содержащую специфические антитела. 1 мл содержит не менее 1200 международных антитоксических единиц активности (МЕ). Выпускается в комплекте с сывороткой лошадиной очищенной разведенной 1:100, которая представляет собой прозрачную бесцветную жидкость, без осадка.
без сыворотки летальность 50-90%
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
-
yama
-
-
- Повідомлень: 3079
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 6100 раз.
- Подякували: 639 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 03 гру, 2020 15:32
freeze написав: yama написав:
Вы либо не в курсе либо ... для красного словца
а ничего что Анатоксина в Украине НЕТУ ?
И что нет анатоксина ?
Сколько умерло за этот период от столбняка ? Несколько человек.
Попробуйте найти тот столбняк сначала, сильно постараться надо. Как джек-пот найти.
Тому столбняку до туберкулёза как до солнца.
наступить на гвоздь в коровнике \свинарнике шо раз плюнуть , я так дважды делал
Возбудитель столбняка относится к категории убиквитарных (вездесущих), но вместе с тем условно-патогенных микроорганизмов. Является обычным обитателем кишечника человека и животных, где он живёт и размножается, не причиняя вреда носителю.
Поэтому наибольшая обсеменённость столбнячной палочкой наблюдается в сельскохозяйственных районах с достаточной влажностью, где палочка обнаруживается в почвах садов, огородов, пастбищ и других местах, где присутствует загрязнённость фекалиями человека и животных.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
-
yama
-
-
- Повідомлень: 3079
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 6100 раз.
- Подякували: 639 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 03 гру, 2020 15:35
Тракторист написав: freeze написав: yama написав:
вы будете смеяться но я в всерьез задумываюсь об вакцинаци от Герпеса
Какой смысл вакцинироваться от герпеса, если он уже у вас есть ?
по этой же логике получается что нет смысла вакционироваться и от короны?...
я не уверен что у меня есть генитальный герпес
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
-
yama
-
-
- Повідомлень: 3079
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 6100 раз.
- Подякували: 639 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 03 гру, 2020 15:37
Puente написав:andriykulyk76
О ! Тобто це якби на виду ...
Ну - про те , що дурять - це таке ... Ясно , що це дуже великий бізнес , але , як на мене , просто поки ніхто не бачить варіантів .
Щось давненько про Швецію нічого не чув толкового - як воно там у них .
ВООЗ в принципі теж говорять , що вакцина не буде панацеєю ...У мене складається враження , що щось намагається запустити механізм природнього відбору в людській популяції
...
І не тіко у вас таке враження ))))
Але якщо про це вікрити заявити, тоді всю іліту посадять на вили, бо нас (кого хотять прорідити, таки більше, і якщо все-рівно помирати, то краще в боротьби, а не як тварини).
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 2602
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 579 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 03 гру, 2020 15:41
yama написав:
наступить на гвоздь в коровнике \свинарнике шо раз плюнуть , я так дважды делал
Это в теории. А по факту получить столбняк у вас сейчас шанс гораздо меньше чем малярию. Даже если вы регулярно будете наступать на гвозди в коровнике, далеко не факт, что сможете поймать столбняк. Знаете сколько наступают ежедневно на гвозди в коровнике, сыворотки говорите нет, а умирают за год единицы-"счастливчики".
Столбняк важен конечно, спору тут не может быть, но где-то в третьем десятке проблем инфекционных заболеваний в Украине.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 19352
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4616 раз.
- Подякували: 7366 раз.
-
- Профіль
-
5
22
5
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 19352
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4616 раз.
- Подякували: 7366 раз.
-
- Профіль
-
5
22
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: headshaker
, vadm
і 2 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|7316
|1689264
|
|