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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2374237523762377> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 89 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 33% 29 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 38 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 19% 17 Всього голосів : 89 Додано: Чет 03 гру, 2020 14:59 yama написав: freeze написав: yama написав: вы будете смеяться но я в всерьез задумываюсь об вакцинаци от Герпеса вы будете смеяться но я в всерьез задумываюсь об вакцинаци от Герпеса



Какой смысл вакцинироваться от герпеса, если он уже у вас есть ? Какой смысл вакцинироваться от герпеса, если он уже у вас есть ?

есть разные виды герпеса

https://otzovik.com/review_10722314.html

https://likarska-sprava.com.ua/vakciny- ... 3-ml-5-sht

реклама тут https://iz.ru/733834/valeriia-nodelman/ ... abolevanie есть разные виды герпесареклама тут



И что против всех штаммов будете вакцинироваться и перед этим сдадите тесты на каждый штамм ?

Смысл от этого, если герпес несмертельное заболевание, и большинство людей, подавляющее большинство, до глубокой старости живут с этим герпесом и в ус не дуют. И что против всех штаммов будете вакцинироваться и перед этим сдадите тесты на каждый штамм ?Смысл от этого, если герпес несмертельное заболевание, и большинство людей, подавляющее большинство, до глубокой старости живут с этим герпесом и в ус не дуют. freeze 4 Повідомлень: 19352 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4616 раз. Подякували: 7366 раз. Профіль 5 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 гру, 2020 15:09 _hunter написав: Стесняюсь спросить: вы в моей цитате на "Забронировать" нажать пытаетесь?

На сайте все прекрасно нажимается... Стесняюсь спросить: вы в моей цитате на "Забронировать" нажать пытаетесь?На сайте все прекрасно нажимается...



Сайт как бы нужно загуглить, не? Сайт как бы нужно загуглить, не? justit Повідомлень: 4910 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1519 раз. Подякували: 349 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 гру, 2020 15:16 freeze написав: yama написав: вы будете смеяться но я в всерьез задумываюсь об вакцинаци от Герпеса вы будете смеяться но я в всерьез задумываюсь об вакцинаци от Герпеса



Какой смысл вакцинироваться от герпеса, если он уже у вас есть ? Какой смысл вакцинироваться от герпеса, если он уже у вас есть ?

по этой же логике получается что нет смысла вакционироваться и от короны?... по этой же логике получается что нет смысла вакционироваться и от короны?... мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ... Тракторист

Повідомлень: 5156 З нами з: 06.08.08 Подякував: 275 раз. Подякували: 823 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 гру, 2020 15:18 justit написав: _hunter написав: Стесняюсь спросить: вы в моей цитате на "Забронировать" нажать пытаетесь?

На сайте все прекрасно нажимается... Стесняюсь спросить: вы в моей цитате на "Забронировать" нажать пытаетесь?На сайте все прекрасно нажимается...



Сайт как бы нужно загуглить, не? Сайт как бы нужно загуглить, не?

И? Или это мне предлагается сделать? -- может мне еще и "уколоться" той вакциной съездить?.. И? Или это мне предлагается сделать? -- может мне еще и "уколоться" той вакциной съездить?.. _hunter Повідомлень: 3156 З нами з: 22.03.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 283 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 гру, 2020 15:26 _hunter написав: ПочтаВолыни -- это, конечно, аргумент...

Не знаю чего _у вас_ в Украине нет, а в столице все есть:



Бустрикс вакцинас 2-мя иглами дифтерия, столбняк, коклюш №1

ГлаксоСмiтКляйн Бiолоджiкалз С.А.,Бельгiя

495.00 Забронировать ПочтаВолыни -- это, конечно, аргумент...Не знаю чего _у вас_ в Украине нет, а в столице все есть:ГлаксоСмiтКляйн Бiолоджiкалз С.А.,Бельгiя495.00 Забронировать



вы дали ссылку на вакцину. Но бывает сыворотка , это если человек по какой-то причине не вакцинировался вовремя , а там не одна вакцина на всю жизнь , а каждых 10 лет , много здесь тех кто сделал прививку на протяжении последних 10 лет? , так вот если человек уже болен то ему вводят сыворотку , которой в Украине почти нет ... а Вакцин полно



Состав. Препарат представляет собой иммуноглобулиновую фракцию сыворотки крови лошадей, иммунизированных столбнячным, анатоксином или токсином, содержащую специфические антитела. 1 мл содержит не менее 1200 международных антитоксических единиц активности (МЕ). Выпускается в комплекте с сывороткой лошадиной очищенной разведенной 1:100, которая представляет собой прозрачную бесцветную жидкость, без осадка.

без сыворотки летальность 50-90% вы дали ссылку. Но бывает сыворотка , это если человек по какой-то причине не вакцинировался вовремя , а там не одна вакцина на всю жизнь , а каждых 10 лет , много здесь тех кто сделал прививку на протяжении последних 10 лет? , так вот если человек уже болен то ему вводят сыворотку , которой в Украине почти нет ... а Вакцин полнобез сыворотки летальность 50-90% "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 3079 З нами з: 12.08.17 Подякував: 6100 раз. Подякували: 639 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 гру, 2020 15:32 freeze написав: yama написав: Вы либо не в курсе либо ... для красного словца

а ничего что Анатоксина в Украине НЕТУ ? Вы либо не в курсе либо ... для красного словцаа ничего что Анатоксина в Украине НЕТУ ?



И что нет анатоксина ?

Сколько умерло за этот период от столбняка ? Несколько человек.

Попробуйте найти тот столбняк сначала, сильно постараться надо. Как джек-пот найти.

Тому столбняку до туберкулёза как до солнца. И что нет анатоксина ?Сколько умерло за этот период от столбняка ? Несколько человек.Попробуйте найти тот столбняк сначала, сильно постараться надо. Как джек-пот найти.Тому столбняку до туберкулёза как до солнца.

наступить на гвоздь в коровнике \свинарнике шо раз плюнуть , я так дважды делал Возбудитель столбняка относится к категории убиквитарных (вездесущих), но вместе с тем условно-патогенных микроорганизмов. Является обычным обитателем кишечника человека и животных, где он живёт и размножается, не причиняя вреда носителю.



Поэтому наибольшая обсеменённость столбнячной палочкой наблюдается в сельскохозяйственных районах с достаточной влажностью, где палочка обнаруживается в почвах садов, огородов, пастбищ и других местах, где присутствует загрязнённость фекалиями человека и животных. наступить на гвоздь в коровнике \свинарнике шо раз плюнуть , я так дважды делал "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 3079 З нами з: 12.08.17 Подякував: 6100 раз. Подякували: 639 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 гру, 2020 15:35 Тракторист написав: freeze написав: yama написав: вы будете смеяться но я в всерьез задумываюсь об вакцинаци от Герпеса вы будете смеяться но я в всерьез задумываюсь об вакцинаци от Герпеса



Какой смысл вакцинироваться от герпеса, если он уже у вас есть ? Какой смысл вакцинироваться от герпеса, если он уже у вас есть ?

по этой же логике получается что нет смысла вакционироваться и от короны?... по этой же логике получается что нет смысла вакционироваться и от короны?...

я не уверен что у меня есть генитальный герпес я не уверен что у меня есть генитальный герпес "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 3079 З нами з: 12.08.17 Подякував: 6100 раз. Подякували: 639 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 гру, 2020 15:37 Puente написав: andriykulyk76

О ! Тобто це якби на виду ...

Ну - про те , що дурять - це таке ... Ясно , що це дуже великий бізнес , але , як на мене , просто поки ніхто не бачить варіантів .

Щось давненько про Швецію нічого не чув толкового - як воно там у них .

ВООЗ в принципі теж говорять , що вакцина не буде панацеєю ...

У мене складається враження , що щось намагається запустити механізм природнього відбору в людській популяції ... О ! Тобто це якби на виду ...Ну - про те , що дурять - це таке ... Ясно , що це дуже великий бізнес , але , як на мене , просто поки ніхто не бачить варіантів .Щось давненько про Швецію нічого не чув толкового - як воно там у них .ВООЗ в принципі теж говорять , що вакцина не буде панацеєю ......

І не тіко у вас таке враження ))))



Але якщо про це вікрити заявити, тоді всю іліту посадять на вили, бо нас (кого хотять прорідити, таки більше, і якщо все-рівно помирати, то краще в боротьби, а не як тварини). І не тіко у вас таке враження ))))Але якщо про це вікрити заявити, тоді всю іліту посадять на вили, бо нас (кого хотять прорідити, таки більше, і якщо все-рівно помирати, то краще в боротьби, а не як тварини). change_pm Повідомлень: 2602 З нами з: 03.02.16 Подякував: 69 раз. Подякували: 579 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 гру, 2020 15:41 yama написав: наступить на гвоздь в коровнике \свинарнике шо раз плюнуть , я так дважды делал наступить на гвоздь в коровнике \свинарнике шо раз плюнуть , я так дважды делал



Это в теории. А по факту получить столбняк у вас сейчас шанс гораздо меньше чем малярию. Даже если вы регулярно будете наступать на гвозди в коровнике, далеко не факт, что сможете поймать столбняк. Знаете сколько наступают ежедневно на гвозди в коровнике, сыворотки говорите нет, а умирают за год единицы-"счастливчики".

Столбняк важен конечно, спору тут не может быть, но где-то в третьем десятке проблем инфекционных заболеваний в Украине. Это в теории. А по факту получить столбняк у вас сейчас шанс гораздо меньше чем малярию. Даже если вы регулярно будете наступать на гвозди в коровнике, далеко не факт, что сможете поймать столбняк. Знаете сколько наступают ежедневно на гвозди в коровнике, сыворотки говорите нет, а умирают за год единицы-"счастливчики".Столбняк важен конечно, спору тут не может быть, но где-то в третьем десятке проблем инфекционных заболеваний в Украине. freeze 4 Повідомлень: 19352 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4616 раз. Подякували: 7366 раз. Профіль 5 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 гру, 2020 15:44 Тракторист написав: freeze написав:

Какой смысл вакцинироваться от герпеса, если он уже у вас есть ? Какой смысл вакцинироваться от герпеса, если он уже у вас есть ?

по этой же логике получается что нет смысла вакционироваться и от короны?... по этой же логике получается что нет смысла вакционироваться и от короны?...



По этой логике надо понимать механизм существования в организме человека вируса герпеса и коронавируса, а то получаются глупые вопросы По этой логике надо понимать механизм существования в организме человека вируса герпеса и коронавируса, а то получаются глупые вопросы freeze 4 Повідомлень: 19352 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4616 раз. Подякували: 7366 раз. Профіль 5 22 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2374237523762377> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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proftpd66 Чет 03 гру, 2020 15:22