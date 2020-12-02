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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2374237523762377 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 89 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 33% 29 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 38 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 19% 17 Всього голосів : 89 Додано: Чет 03 гру, 2020 15:55 yama написав: _hunter написав: ПочтаВолыни -- это, конечно, аргумент...

Не знаю чего _у вас_ в Украине нет, а в столице все есть:



Бустрикс вакцинас 2-мя иглами дифтерия, столбняк, коклюш №1

ГлаксоСмiтКляйн Бiолоджiкалз С.А.,Бельгiя

495.00 Забронировать ПочтаВолыни -- это, конечно, аргумент...Не знаю чего _у вас_ в Украине нет, а в столице все есть:ГлаксоСмiтКляйн Бiолоджiкалз С.А.,Бельгiя495.00 Забронировать



вы дали ссылку на вакцину. Но бывает сыворотка ... которой в Украине почти нет ... а Вакцин полно

вы дали ссылку. Но бывает сыворотка ...... а Вакцин полно

Угумц: уже окуратненько поправляемся -- "почти нет".

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и, на самом деле она "почти есть" по вышеозвученной причине: нет никакого смысла держать хоть сколько-нибудь крупные запасы. Угумц: уже окуратненько поправляемся -- "почти нет".и, на самом деле она "почти есть" по вышеозвученной причине: нет никакого смысла держать хоть сколько-нибудь крупные запасы. _hunter Повідомлень: 3156 З нами з: 22.03.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 283 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 гру, 2020 16:00 change_pm написав: Puente написав: andriykulyk76

О ! Тобто це якби на виду ...

Ну - про те , що дурять - це таке ... Ясно , що це дуже великий бізнес , але , як на мене , просто поки ніхто не бачить варіантів .

Щось давненько про Швецію нічого не чув толкового - як воно там у них .

ВООЗ в принципі теж говорять , що вакцина не буде панацеєю ...

У мене складається враження , що щось намагається запустити механізм природнього відбору в людській популяції ... О ! Тобто це якби на виду ...Ну - про те , що дурять - це таке ... Ясно , що це дуже великий бізнес , але , як на мене , просто поки ніхто не бачить варіантів .Щось давненько про Швецію нічого не чув толкового - як воно там у них .ВООЗ в принципі теж говорять , що вакцина не буде панацеєю ......

І не тіко у вас таке враження ))))



Але якщо про це вікрити заявити, тоді всю іліту посадять на вили, бо нас (кого хотять прорідити, таки більше, і якщо все-рівно помирати, то краще в боротьби, а не як тварини). І не тіко у вас таке враження ))))Але якщо про це вікрити заявити, тоді всю іліту посадять на вили, бо нас (кого хотять прорідити, таки більше, і якщо все-рівно помирати, то краще в боротьби, а не як тварини).

Механизм естественного отбора запускают не "іліти".

Может, будем их "саджати на вили" ещё и за затмения солнца/луны? Или за засухи/наводнения? Механизм естественного отбора запускают не "іліти".Может, будем их "саджати на вили" ещё и за затмения солнца/луны? Или за засухи/наводнения? ЛАД 2 Повідомлень: 17872 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4616 раз. Подякували: 4315 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 гру, 2020 16:16 _hunter написав: И? Или это мне предлагается сделать? -- И? Или это мне предлагается сделать? --



Ну в принципе если подается "Наш ответ Чемберлену", то вполне нормально было бы указать источник.



_hunter написав: может мне еще и "уколоться" той вакциной съездить?.. может мне еще и "уколоться" той вакциной съездить?..



Наверное не нужно, и без нее окейно получилось Ну в принципе если подается "Наш ответ Чемберлену", то вполне нормально было бы указать источник.Наверное не нужно, и без нее окейно получилось justit Повідомлень: 4910 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1519 раз. Подякували: 349 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 гру, 2020 16:18 yama написав: вы дали ссылку на вакцину. вы дали ссылку



Где Вы там ссылку увидели? Где Вы тамувидели? justit Повідомлень: 4910 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1519 раз. Подякували: 349 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 гру, 2020 16:26 justit написав: _hunter написав: И? Или это мне предлагается сделать? -- И? Или это мне предлагается сделать? --



Ну в принципе если подается "Наш ответ Чемберлену", то вполне нормально было бы указать источник.



_hunter написав: может мне еще и "уколоться" той вакциной съездить?.. может мне еще и "уколоться" той вакциной съездить?..



Наверное не нужно, и без нее окейно получилось Ну в принципе если подается "Наш ответ Чемберлену", то вполне нормально было бы указать источник.Наверное не нужно, и без нее окейно получилось



justit написав: yama написав: вы дали ссылку на вакцину. вы дали ссылку



Где Вы там ссылку увидели? Где Вы тамувидели?





Оно настолько безпроблемно ищется (примерно за 10 секунд на все про все), что я до сих пор не понимаю смысла "предъявы"... Оно настолько безпроблемно ищется (примерно за 10 секунд на все про все), что я до сих пор не понимаю смысла "предъявы"... _hunter Повідомлень: 3156 З нами з: 22.03.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 283 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2374237523762377 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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proftpd66 Чет 03 гру, 2020 15:22