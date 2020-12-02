Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 гру, 2020 15:55
yama написав: _hunter написав:
ПочтаВолыни -- это, конечно, аргумент...
Не знаю чего _у вас_ в Украине нет, а в столице все есть:
Бустрикс вакцинас 2-мя иглами дифтерия, столбняк, коклюш №1
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вы дали ссылку
на вакцину
. Но бывает сыворотка ...
которой в Украине почти нет
... а Вакцин полно
Угумц: уже окуратненько поправляемся -- "почти нет".
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Киев, ул.Урловская 14 Как добраться? Режим работы: Пн: 9:00 - 20:00 Вт-Чт: 9:00 - 21:00 Пт-Нд: 9:00 - 20:00 Сыворотка противостолбнячная амп 3000ме №5 Микроген 1400.00 Забронировать
и, на самом деле она "почти есть" по вышеозвученной причине: нет никакого смысла держать хоть сколько-нибудь крупные запасы.
_hunter
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Додано: Чет 03 гру, 2020 16:00
change_pm написав: Puente написав: andriykulyk76
О ! Тобто це якби на виду ...
Ну - про те , що дурять - це таке ... Ясно , що це дуже великий бізнес , але , як на мене , просто поки ніхто не бачить варіантів .
Щось давненько про Швецію нічого не чув толкового - як воно там у них .
ВООЗ в принципі теж говорять , що вакцина не буде панацеєю ...
У мене складається враження , що щось намагається запустити механізм природнього відбору в людській популяції
...
І не тіко у вас таке враження ))))
Але якщо про це вікрити заявити, тоді всю іліту посадять на вили, бо нас (кого хотять прорідити, таки більше, і якщо все-рівно помирати, то краще в боротьби, а не як тварини).
Механизм естественного отбора запускают не "іліти".
Может, будем их "саджати на вили" ещё и за затмения солнца/луны? Или за засухи/наводнения?
ЛАД
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Додано: Чет 03 гру, 2020 16:16
_hunter написав:
И? Или это мне предлагается сделать? --
Ну в принципе если подается "Наш ответ Чемберлену", то вполне нормально было бы указать источник.
_hunter написав:
может мне еще и "уколоться" той вакциной съездить?..
Наверное не нужно, и без нее окейно получилось
justit
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Додано: Чет 03 гру, 2020 16:18
yama написав:
вы дали ссылку
на вакцину
.
Где Вы там
ссылку
увидели?
justit
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Додано: Чет 03 гру, 2020 16:26
justit написав: _hunter написав:
И? Или это мне предлагается сделать? --
Ну в принципе если подается "Наш ответ Чемберлену", то вполне нормально было бы указать источник.
_hunter написав:
может мне еще и "уколоться" той вакциной съездить?..
Наверное не нужно, и без нее окейно получилось
justit написав: yama написав:
вы дали ссылку
на вакцину
.
Где Вы там
ссылку
увидели?
Оно настолько безпроблемно ищется (примерно за 10 секунд на все про все), что я до сих пор не понимаю смысла "предъявы"...
_hunter
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Додано: Чет 03 гру, 2020 17:19
ЛАД написав:Но почему-то у меня сайт не открывается:
Вибачаюся, то в мене ручний "копіпаст" зламався)) і літеру зайву додав. Вже виправив:
https://q.rating.zone/
stryzhko
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