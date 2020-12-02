Puente написав:andriykulyk76 О ! Тобто це якби на виду ... Ну - про те , що дурять - це таке ... Ясно , що це дуже великий бізнес , але , як на мене , просто поки ніхто не бачить варіантів . Щось давненько про Швецію нічого не чув толкового - як воно там у них . ВООЗ в принципі теж говорять , що вакцина не буде панацеєю ... У мене складається враження , що щось намагається запустити механізм природнього відбору в людській популяції ...
І не тіко у вас таке враження ))))
Але якщо про це вікрити заявити, тоді всю іліту посадять на вили, бо нас (кого хотять прорідити, таки більше, і якщо все-рівно помирати, то краще в боротьби, а не як тварини).
Механизм естественного отбора запускают не "іліти". Может, будем их "саджати на вили" ещё и за затмения солнца/луны? Или за засухи/наводнения?
До нас дошла волна "как в Бергамо", "как в Барнауле". Уже есть украинские локализации известного сюжета с "трупами в коридорах морга". Но как обычно, всё на минималках. Бюджетов на сьёмку "кина" видимо не хватило даже на реквизит
Что там кстати с "полевыми госпиталями", "моргами-рефрижераторами", "ледовыми аренами"? Забили? А как всё начиналось...
Вкладчик1234 написав:До нас дошла волна "как в Бергамо", "как в Барнауле". Уже есть украинские локализации известного сюжета с "трупами в коридорах морга". Но как обычно, всё на минималках. Бюджетов на сьёмку "кина" видимо не хватило даже на реквизит
Что там кстати с "полевыми госпиталями", "моргами-рефрижераторами", "ледовыми аренами"? Забили? А как всё начиналось...
а что вы хотите от бездарей у власти? они же только способны деньги избюджеты тырить, а креатива ноль...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...