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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2374237523762377

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 89
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
29
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
38
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
19%
17
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 15:55

  yama написав:
  _hunter написав:ПочтаВолыни -- это, конечно, аргумент...
Не знаю чего _у вас_ в Украине нет, а в столице все есть:

Бустрикс вакцинас 2-мя иглами дифтерия, столбняк, коклюш №1
ГлаксоСмiтКляйн Бiолоджiкалз С.А.,Бельгiя
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вы дали ссылку на вакцину. Но бывает сыворотка ... которой в Украине почти нет ... а Вакцин полно

Угумц: уже окуратненько поправляемся -- "почти нет".
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Сыворотка противостолбнячная амп 3000ме №5
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1400.00 Забронировать

и, на самом деле она "почти есть" по вышеозвученной причине: нет никакого смысла держать хоть сколько-нибудь крупные запасы.
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 16:00

  change_pm написав:
  Puente написав:andriykulyk76
О ! Тобто це якби на виду ...
Ну - про те , що дурять - це таке ... Ясно , що це дуже великий бізнес , але , як на мене , просто поки ніхто не бачить варіантів .
Щось давненько про Швецію нічого не чув толкового - як воно там у них .
ВООЗ в принципі теж говорять , що вакцина не буде панацеєю ...
У мене складається враження , що щось намагається запустити механізм природнього відбору в людській популяції ...

І не тіко у вас таке враження ))))

Але якщо про це вікрити заявити, тоді всю іліту посадять на вили, бо нас (кого хотять прорідити, таки більше, і якщо все-рівно помирати, то краще в боротьби, а не як тварини).

Механизм естественного отбора запускают не "іліти". :)
Может, будем их "саджати на вили" ещё и за затмения солнца/луны? Или за засухи/наводнения?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 16:16

  _hunter написав:И? Или это мне предлагается сделать? --


Ну в принципе если подается "Наш ответ Чемберлену", то вполне нормально было бы указать источник. :)

  _hunter написав:может мне еще и "уколоться" той вакциной съездить?..


Наверное не нужно, и без нее окейно получилось :D
justit
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 16:18

  yama написав:вы дали ссылку на вакцину.


Где Вы там ссылку увидели? :)
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 16:26

  justit написав:
  _hunter написав:И? Или это мне предлагается сделать? --


Ну в принципе если подается "Наш ответ Чемберлену", то вполне нормально было бы указать источник. :)

  _hunter написав:может мне еще и "уколоться" той вакциной съездить?..


Наверное не нужно, и без нее окейно получилось :D


  justit написав:
  yama написав:вы дали ссылку на вакцину.


Где Вы там ссылку увидели? :)



Оно настолько безпроблемно ищется (примерно за 10 секунд на все про все), что я до сих пор не понимаю смысла "предъявы"...
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 17:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:Но почему-то у меня сайт не открывается:

Вибачаюся, то в мене ручний "копіпаст" зламався)) і літеру зайву додав. Вже виправив:
https://q.rating.zone/
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 18:59

  _hunter написав: я до сих пор не понимаю смысла "предъявы"...


Это все была попытка юмором разбавить серьезность топика. :)

Неудачная видимо :?
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 18:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вести с полей...
https://www.depo.ua/rus/life/khochete-s ... 2011253106
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 19:30

До нас дошла волна "как в Бергамо", "как в Барнауле". Уже есть украинские локализации известного сюжета с "трупами в коридорах морга". Но как обычно, всё на минималках. Бюджетов на сьёмку "кина" видимо не хватило даже на реквизит :)

Что там кстати с "полевыми госпиталями", "моргами-рефрижераторами", "ледовыми аренами"?
Забили?
А как всё начиналось...
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 19:40

  Вкладчик1234 написав:До нас дошла волна "как в Бергамо", "как в Барнауле". Уже есть украинские локализации известного сюжета с "трупами в коридорах морга". Но как обычно, всё на минималках. Бюджетов на сьёмку "кина" видимо не хватило даже на реквизит :)

Что там кстати с "полевыми госпиталями", "моргами-рефрижераторами", "ледовыми аренами"?
Забили?
А как всё начиналось...

а что вы хотите от бездарей у власти? они же только способны деньги избюджеты тырить, а креатива ноль... :mrgreen:
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
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