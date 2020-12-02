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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 гру, 2020 21:06
Натуральная оспа, косившая людей во всех континентах хуже чумы, была побеждена относительно недавно- глобальной вакцинацией. Это железное доказательство эффективности вакцинации. Забыли просто все.
Ветряная оспа, т.е.герепес побеждена вакцинацией, а вакцинация обязательна во многих странах мира.
Вакцина от коронавируса - величайшее изобретение гениев генетики. Белые люди уже на днях начнут получать вакцину. У нас летом можно будет в частных клиниках привиться
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beee
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Додано: Чет 03 гру, 2020 21:17
beee написав:
Натуральная оспа, косившая людей во всех континентах хуже чумы, была побеждена относительно недавно- глобальной вакцинацией. Это железное доказательство эффективности вакцинации. Забыли просто все.
Ветряная оспа, т.е.герепес побеждена вакцинацией, а вакцинация обязательна во многих странах мира.
Вакцина от коронавируса - величайшее изобретение гениев генетики. Белые люди уже на днях начнут получать вакцину. У нас летом можно будет в частных клиниках привиться
Тим хто до 40 можна взагалі не вакцинуватись, ризик серйозної хвороби дуже низький, нижчий від можливих потенційних побічних від вакцини, ну і плюс пенсам більше вакцини залишиться.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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