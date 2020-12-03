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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2375237623772378

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 89
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
29
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
38
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
19%
17
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 21:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Натуральная оспа, косившая людей во всех континентах хуже чумы, была побеждена относительно недавно- глобальной вакцинацией. Это железное доказательство эффективности вакцинации. Забыли просто все.
Ветряная оспа, т.е.герепес побеждена вакцинацией, а вакцинация обязательна во многих странах мира.

Вакцина от коронавируса - величайшее изобретение гениев генетики. Белые люди уже на днях начнут получать вакцину. У нас летом можно будет в частных клиниках привиться
beee
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 21:17

  beee написав:Натуральная оспа, косившая людей во всех континентах хуже чумы, была побеждена относительно недавно- глобальной вакцинацией. Это железное доказательство эффективности вакцинации. Забыли просто все.
Ветряная оспа, т.е.герепес побеждена вакцинацией, а вакцинация обязательна во многих странах мира.

Вакцина от коронавируса - величайшее изобретение гениев генетики. Белые люди уже на днях начнут получать вакцину. У нас летом можно будет в частных клиниках привиться

Тим хто до 40 можна взагалі не вакцинуватись, ризик серйозної хвороби дуже низький, нижчий від можливих потенційних побічних від вакцини, ну і плюс пенсам більше вакцини залишиться.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 22:53

  Ukrainian написав:ризик серйозної хвороби дуже низький, нижчий від можливих потенційних побічних від вакцини


Сколько еще миллионов вакцинаций надо сделать, чтобы найти хотя бы один тот потенциальный случай вреда от вакцины, о котором так все пугают ?
freeze
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