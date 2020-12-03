Натуральная оспа, косившая людей во всех континентах хуже чумы, была побеждена относительно недавно- глобальной вакцинацией. Это железное доказательство эффективности вакцинации. Забыли просто все. Ветряная оспа, т.е.герепес побеждена вакцинацией, а вакцинация обязательна во многих странах мира.
Вакцина от коронавируса - величайшее изобретение гениев генетики. Белые люди уже на днях начнут получать вакцину. У нас летом можно будет в частных клиниках привиться
beee написав:Натуральная оспа, косившая людей во всех континентах хуже чумы, была побеждена относительно недавно- глобальной вакцинацией. Это железное доказательство эффективности вакцинации. Забыли просто все. Ветряная оспа, т.е.герепес побеждена вакцинацией, а вакцинация обязательна во многих странах мира.
Вакцина от коронавируса - величайшее изобретение гениев генетики. Белые люди уже на днях начнут получать вакцину. У нас летом можно будет в частных клиниках привиться
Тим хто до 40 можна взагалі не вакцинуватись, ризик серйозної хвороби дуже низький, нижчий від можливих потенційних побічних від вакцини, ну і плюс пенсам більше вакцини залишиться.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Вопросы и ответы: Британия в отношении вакцины против COVID-19 вызывает бурные дебаты - https://medicalxpress.com/news/2020-12-qa-britain-covid-vaccine-speedy.html. О дебатах там, правда, не особо. В основном,о спорах Англии и ЕС. Но об организации и связанных проблемах стоит посмотреть. Сравним, как будет у нас. Кстати, требования температуры -70°С накладывают заметные ограничения даже у них. Так что шапкозакидательские рассказы Libo не по делу.