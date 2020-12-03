Натуральная оспа, косившая людей во всех континентах хуже чумы, была побеждена относительно недавно- глобальной вакцинацией. Это железное доказательство эффективности вакцинации. Забыли просто все. Ветряная оспа, т.е.герепес побеждена вакцинацией, а вакцинация обязательна во многих странах мира.
Вакцина от коронавируса - величайшее изобретение гениев генетики. Белые люди уже на днях начнут получать вакцину. У нас летом можно будет в частных клиниках привиться
beee написав:Натуральная оспа, косившая людей во всех континентах хуже чумы, была побеждена относительно недавно- глобальной вакцинацией. Это железное доказательство эффективности вакцинации. Забыли просто все. Ветряная оспа, т.е.герепес побеждена вакцинацией, а вакцинация обязательна во многих странах мира.
Вакцина от коронавируса - величайшее изобретение гениев генетики. Белые люди уже на днях начнут получать вакцину. У нас летом можно будет в частных клиниках привиться
Тим хто до 40 можна взагалі не вакцинуватись, ризик серйозної хвороби дуже низький, нижчий від можливих потенційних побічних від вакцини, ну і плюс пенсам більше вакцини залишиться.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Вопросы и ответы: Британия в отношении вакцины против COVID-19 вызывает бурные дебаты - https://medicalxpress.com/news/2020-12-qa-britain-covid-vaccine-speedy.html. О дебатах там, правда, не особо. В основном,о спорах Англии и ЕС. Но об организации и связанных проблемах стоит посмотреть. Сравним, как будет у нас. Кстати, требования температуры -70°С накладывают заметные ограничения даже у них. Так что шапкозакидательские рассказы Libo не по делу.
Ukrainian написав:ризик серйозної хвороби дуже низький, нижчий від можливих потенційних побічних від вакцини
Сколько еще миллионов вакцинаций надо сделать, чтобы найти хотя бы один тот потенциальный случай вреда от вакцины, о котором так все пугают ?
Та які там мільйони 3 фаза клінічних випробувань там 40 тис отримали. На американцях та європейцях спочатку випробують вакцину там повині всі баги повилазили, а потім і Україна своїх вакцинує уже перевіреною вакциною.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
"Кабмин также работает над проектом тотального тестирования на Covid-19. Приоритеты - Киев и область, областные центры и большие города с населением более 100 тыс. человек", - заявил премьер в среду, 2 декабря.
Кроме того, "уже во втором квартале следующего года в Украине начнется вакцинирование", - рассказал Шмыгаль. По его словам, сейчас "расписывается детальный план действий правительства и ведутся переговоры с поставщиками". То есть вакцину Украина получит как участница глобальной системы COVAX (напомним, что это будет только 20% от населения страны, причем во втором квартале передадут максимум три процента от общего количества). "Кроме того, правительство ведет переговоры по поводу поставок вакцин с Pfizer и AstraZeneca", - заверил премьер.
Даже в легкой форме коронавирусная инфекция способна приводить к преждевременному старению организма, рассказала в профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. ...... Даже среди тех людей, у которых болезнь практически не имела проявлений, у 70% наблюдали патологию некоторых внутренних органов. По словам Барановой, главной обнаруженной патологией стал жировой гепатоз, оказывающий пагубное влияние на печень, и жировые перерождения ткани поджелудочной железы.
«Обычно такие диагнозы ставят в 60 лет, а у постковидной группы — уже в 40. Я бы сказала, что коронавирус приближает нашу старость. Забирает ресурсы и приближает старость», — цитирует профессора «РИА Новости»