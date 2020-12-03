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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2376237723782379>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 89
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
29
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
38
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
19%
17
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 21:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Натуральная оспа, косившая людей во всех континентах хуже чумы, была побеждена относительно недавно- глобальной вакцинацией. Это железное доказательство эффективности вакцинации. Забыли просто все.
Ветряная оспа, т.е.герепес побеждена вакцинацией, а вакцинация обязательна во многих странах мира.

Вакцина от коронавируса - величайшее изобретение гениев генетики. Белые люди уже на днях начнут получать вакцину. У нас летом можно будет в частных клиниках привиться
beee
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 21:17

  beee написав:Натуральная оспа, косившая людей во всех континентах хуже чумы, была побеждена относительно недавно- глобальной вакцинацией. Это железное доказательство эффективности вакцинации. Забыли просто все.
Ветряная оспа, т.е.герепес побеждена вакцинацией, а вакцинация обязательна во многих странах мира.

Вакцина от коронавируса - величайшее изобретение гениев генетики. Белые люди уже на днях начнут получать вакцину. У нас летом можно будет в частных клиниках привиться

Тим хто до 40 можна взагалі не вакцинуватись, ризик серйозної хвороби дуже низький, нижчий від можливих потенційних побічних від вакцини, ну і плюс пенсам більше вакцини залишиться.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 22:53

  Ukrainian написав:ризик серйозної хвороби дуже низький, нижчий від можливих потенційних побічних від вакцини


Сколько еще миллионов вакцинаций надо сделать, чтобы найти хотя бы один тот потенциальный случай вреда от вакцины, о котором так все пугают ?
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 23:17

  freeze написав:
  Ukrainian написав:ризик серйозної хвороби дуже низький, нижчий від можливих потенційних побічних від вакцини


Сколько еще миллионов вакцинаций надо сделать, чтобы найти хотя бы один тот потенциальный случай вреда от вакцины, о котором так все пугают ?

Не поможет.
Будет хоть один случай на миллион, визгов хватит на весь мир. Даже если этот случай не будет связан с вакциной.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 23:21

Ученые испытали препарат, "омолаживающий" мозг https://korrespondent.net/tech/science/4301954-uchenye-yspytaly-preparat-omolazhyvauischyi-mozgh.
Испытано пока только на крысах.
С ковидом никак не связано. Просто интересно. И к тому, как мало мы ещё знаем о собственном организме и сколько ещё предстоит узнать.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 00:32

Вопросы и ответы: Британия в отношении вакцины против COVID-19 вызывает бурные дебаты - https://medicalxpress.com/news/2020-12-qa-britain-covid-vaccine-speedy.html.
О дебатах там, правда, не особо. В основном,о спорах Англии и ЕС. Но об организации и связанных проблемах стоит посмотреть. Сравним, как будет у нас.
Кстати, требования температуры -70°С накладывают заметные ограничения даже у них. Так что шапкозакидательские рассказы Libo не по делу.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 00:54

  ЛАД написав:Будет хоть один случай на миллион, визгов хватит на весь мир. Даже если этот случай не будет связан с вакциной.

СМИ "заряжены" фармацевтами на пропаганду страха и вакцины как спасения.
Если другие новости не оплачены - их и не будет. Даже если таких случаев будет 999.999 из миллиона
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 01:08

  freeze написав:
  Ukrainian написав:ризик серйозної хвороби дуже низький, нижчий від можливих потенційних побічних від вакцини


Сколько еще миллионов вакцинаций надо сделать, чтобы найти хотя бы один тот потенциальный случай вреда от вакцины, о котором так все пугают ?

Та які там мільйони 3 фаза клінічних випробувань там 40 тис отримали.
На американцях та європейцях спочатку випробують вакцину там повині всі баги повилазили, а потім і Україна своїх вакцинує уже перевіреною вакциною.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 01:24

"Кабмин также работает над проектом тотального тестирования на Covid-19. Приоритеты - Киев и область, областные центры и большие города с населением более 100 тыс. человек", - заявил премьер в среду, 2 декабря.

Кроме того, "уже во втором квартале следующего года в Украине начнется вакцинирование", - рассказал Шмыгаль. По его словам, сейчас "расписывается детальный план действий правительства и ведутся переговоры с поставщиками". То есть вакцину Украина получит как участница глобальной системы COVAX (напомним, что это будет только 20% от населения страны, причем во втором квартале передадут максимум три процента от общего количества). "Кроме того, правительство ведет переговоры по поводу поставок вакцин с Pfizer и AstraZeneca", - заверил премьер.

https://vesti.ua/strana/kabmin-sozrel-na-provedenie-totalnogo-testirovaniya-na-covid-19

Есть ещё и интервью Шмыгаля - https://korrespondent.net/ukraine/4301895-hde-vziat-denhy-y-novyi-lokdaun-yntervui-shmyhalia. Там есть немного и о карантине, но в общем то же , что уже процитировал. Остальное, кто интересуется, можете посмотреть. На мой взгляд, хватает достаточно сомнительных высказываний.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 01:49

Даже в легкой форме коронавирусная инфекция способна приводить к преждевременному старению организма, рассказала в профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
......
Даже среди тех людей, у которых болезнь практически не имела проявлений, у 70% наблюдали патологию некоторых внутренних органов. По словам Барановой, главной обнаруженной патологией стал жировой гепатоз, оказывающий пагубное влияние на печень, и жировые перерождения ткани поджелудочной железы.

«Обычно такие диагнозы ставят в 60 лет, а у постковидной группы — уже в 40. Я бы сказала, что коронавирус приближает нашу старость. Забирает ресурсы и приближает старость», — цитирует профессора «РИА Новости»

https://kurs.com.ua/novost/249099-biolog-predupredila-o-prezhdevremennom-starenii-perebolevshih-covid-19
ЛАД
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