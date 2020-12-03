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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2376237723782379

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 89
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
29
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
38
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
19%
17
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 01:52

  Вкладчик1234 написав:
  ЛАД написав:Будет хоть один случай на миллион, визгов хватит на весь мир. Даже если этот случай не будет связан с вакциной.

СМИ "заряжены" фармацевтами на пропаганду страха и вакцины как спасения.
Если другие новости не оплачены - их и не будет. Даже если таких случаев будет 999.999 из миллиона

Вы проспали. :)
Бали сообщения об остановках испытаний вакцин именно по одному случаю до выяснения.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 02:05

Во Франции:
...в январе планируется вакцинировать миллион человек, прежде всего, жителей домов пристарелых. В феврале хотят привить 14 миллионов человек, в здоровье которых есть факторы риска при заражении коронавирусом.

В целом, по словам Кастекса, Франция имеет договоренности на 200 миллионов доз от разных разработчиков вакцины. На проведение вакцинации в госбюджете 2021 года заложено 1,5 миллиарда евро.

https://kurs.com.ua/novost/249955-vakcinacija-ot-koronavirusa-vo-francii-budet-besplatnoi

Аналогично в Португалии:
...предусматривает проведение первой фазы прививок в январе-феврале. Приоритетом будут люди старше 50 лет с различными проблемами со здоровьем, вроде ишемической болезни и проблем с легкими, а также работники сферы здоровья, обороны и военные. Также будут вакцинировать жителей домов пристарелых и пребывающих в отделениях интенсивной терапии.

На втором этапе прививки будут доступны для граждан в возрасте от 65 лет. На третьем - для всех остальных категорий 10-миллионного населения Португалии.

Вакцинация будет проводиться в 1200 точках в центрах здоровья по всей стране.

Португалия планирует закупить 22 миллиона доз за 200 миллионов евро от различных разработчиков.

https://kurs.com.ua/novost/249951-v-portugalii-vakcinacija-ot-koronavirusa-budet-besplatnoi
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 02:37

Интересное мнение:
Причина третья – неправильная статистическая информация. В начале пандемии в наиболее пострадавших странах была МЕДИЦИНСКАЯ СОРТИРОВКА, как на войне… И в реанимацию отбирались люди молодые, а не старики.

Это – жестокая правда! Отсюда и пошло – мол, умирают люди старческого возраста и пожилые с кучей болячек. А для молодых это не опасно – можно на ногах и бессимптомно перенести…

Нет! Еще как опасно! Вот вам пример Индии, в которой я работаю. Школы и детские садики давным-давно закрыты, университеты и колледжи – тоже. И не открывались, все обучение проходило и проходит дистанционно. Старики сидят по домам с самого начала пандемии, по магазинам не ходят (индийские семьи большие, есть кому принести продукты).

Результат: основная масса больных – работающие молодые люди, основная масса смертей – тоже люди трудоспособного возраста! Более 110 тысяч на сегодняшний день.

https://focus.ua/opinions/467875-vsey-semey-na-karantin-pochemu-koronavirusom-ne-boleyut-v-odinochku

И там же о "проклятом совке" и "отсталой системе Семашко":
Причина пятая – преступное бездействие властей. ПЦР-тесты должны быть бесплатными! Лечение, как в больницах, так и амбулаторное лечение дома – тоже должно быть бесплатное! Что Конституцией гарантировано, между прочим.

Вспоминаю 1980 год – эпидемия гриппа в СССР. В поликлинике в день принимаю до 100 больных! В соседних кабинетах работают с такой же нагрузкой хирурги и акушер-гинекологи, временно превращенные в терапевтов.

Задача одна – не пропустить вирусную пневмонию. Выявил – больного в стационар, нет пневмонии – у меня прямо в кабинете 4 ящика лекарств, выбираю нужные, выдаю бесплатно и без расписки больному на руки, быстро поясняю, как их принимать… следующий! Работали по 12-14 часов в сутки, но справились с эпидемией за 4 недели.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 03:18

Американский Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний пришел к выводу, что вакцина от коронавируса COVID-19, разработанная компанией Moderna, способна обеспечить иммунитет минимум на три месяца.
Как передает Новости Ю, об этом сообщает France 24.

Маловато буде. Поки останніх про вакцинують в тих кого про вакцинували першими імунітету уже не буде.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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