...в январе планируется вакцинировать миллион человек, прежде всего, жителей домов пристарелых. В феврале хотят привить 14 миллионов человек, в здоровье которых есть факторы риска при заражении коронавирусом.
В целом, по словам Кастекса, Франция имеет договоренности на 200 миллионов доз от разных разработчиков вакцины. На проведение вакцинации в госбюджете 2021 года заложено 1,5 миллиарда евро.
...предусматривает проведение первой фазы прививок в январе-феврале. Приоритетом будут люди старше 50 лет с различными проблемами со здоровьем, вроде ишемической болезни и проблем с легкими, а также работники сферы здоровья, обороны и военные. Также будут вакцинировать жителей домов пристарелых и пребывающих в отделениях интенсивной терапии.
На втором этапе прививки будут доступны для граждан в возрасте от 65 лет. На третьем - для всех остальных категорий 10-миллионного населения Португалии.
Вакцинация будет проводиться в 1200 точках в центрах здоровья по всей стране.
Португалия планирует закупить 22 миллиона доз за 200 миллионов евро от различных разработчиков.
Причина третья – неправильная статистическая информация. В начале пандемии в наиболее пострадавших странах была МЕДИЦИНСКАЯ СОРТИРОВКА, как на войне… И в реанимацию отбирались люди молодые, а не старики.
Это – жестокая правда! Отсюда и пошло – мол, умирают люди старческого возраста и пожилые с кучей болячек. А для молодых это не опасно – можно на ногах и бессимптомно перенести…
Нет! Еще как опасно! Вот вам пример Индии, в которой я работаю. Школы и детские садики давным-давно закрыты, университеты и колледжи – тоже. И не открывались, все обучение проходило и проходит дистанционно. Старики сидят по домам с самого начала пандемии, по магазинам не ходят (индийские семьи большие, есть кому принести продукты).
Результат: основная масса больных – работающие молодые люди, основная масса смертей – тоже люди трудоспособного возраста! Более 110 тысяч на сегодняшний день.
И там же о "проклятом совке" и "отсталой системе Семашко":
Причина пятая – преступное бездействие властей. ПЦР-тесты должны быть бесплатными! Лечение, как в больницах, так и амбулаторное лечение дома – тоже должно быть бесплатное! Что Конституцией гарантировано, между прочим.
Вспоминаю 1980 год – эпидемия гриппа в СССР. В поликлинике в день принимаю до 100 больных! В соседних кабинетах работают с такой же нагрузкой хирурги и акушер-гинекологи, временно превращенные в терапевтов.
Задача одна – не пропустить вирусную пневмонию. Выявил – больного в стационар, нет пневмонии – у меня прямо в кабинете 4 ящика лекарств, выбираю нужные, выдаю бесплатно и без расписки больному на руки, быстро поясняю, как их принимать… следующий! Работали по 12-14 часов в сутки, но справились с эпидемией за 4 недели.
Американский Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний пришел к выводу, что вакцина от коронавируса COVID-19, разработанная компанией Moderna, способна обеспечить иммунитет минимум на три месяца. Как передает Новости Ю, об этом сообщает France 24.
Маловато буде. Поки останніх про вакцинують в тих кого про вакцинували першими імунітету уже не буде.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".