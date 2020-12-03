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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2376237723782379

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 89
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
29
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
38
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
19%
17
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 01:52

  Вкладчик1234 написав:
  ЛАД написав:Будет хоть один случай на миллион, визгов хватит на весь мир. Даже если этот случай не будет связан с вакциной.

СМИ "заряжены" фармацевтами на пропаганду страха и вакцины как спасения.
Если другие новости не оплачены - их и не будет. Даже если таких случаев будет 999.999 из миллиона

Вы проспали. :)
Бали сообщения об остановках испытаний вакцин именно по одному случаю до выяснения.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 02:05

Во Франции:
...в январе планируется вакцинировать миллион человек, прежде всего, жителей домов пристарелых. В феврале хотят привить 14 миллионов человек, в здоровье которых есть факторы риска при заражении коронавирусом.

В целом, по словам Кастекса, Франция имеет договоренности на 200 миллионов доз от разных разработчиков вакцины. На проведение вакцинации в госбюджете 2021 года заложено 1,5 миллиарда евро.

https://kurs.com.ua/novost/249955-vakcinacija-ot-koronavirusa-vo-francii-budet-besplatnoi

Аналогично в Португалии:
...предусматривает проведение первой фазы прививок в январе-феврале. Приоритетом будут люди старше 50 лет с различными проблемами со здоровьем, вроде ишемической болезни и проблем с легкими, а также работники сферы здоровья, обороны и военные. Также будут вакцинировать жителей домов пристарелых и пребывающих в отделениях интенсивной терапии.

На втором этапе прививки будут доступны для граждан в возрасте от 65 лет. На третьем - для всех остальных категорий 10-миллионного населения Португалии.

Вакцинация будет проводиться в 1200 точках в центрах здоровья по всей стране.

Португалия планирует закупить 22 миллиона доз за 200 миллионов евро от различных разработчиков.

https://kurs.com.ua/novost/249951-v-portugalii-vakcinacija-ot-koronavirusa-budet-besplatnoi
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 02:37

Интересное мнение:
Причина третья – неправильная статистическая информация. В начале пандемии в наиболее пострадавших странах была МЕДИЦИНСКАЯ СОРТИРОВКА, как на войне… И в реанимацию отбирались люди молодые, а не старики.

Это – жестокая правда! Отсюда и пошло – мол, умирают люди старческого возраста и пожилые с кучей болячек. А для молодых это не опасно – можно на ногах и бессимптомно перенести…

Нет! Еще как опасно! Вот вам пример Индии, в которой я работаю. Школы и детские садики давным-давно закрыты, университеты и колледжи – тоже. И не открывались, все обучение проходило и проходит дистанционно. Старики сидят по домам с самого начала пандемии, по магазинам не ходят (индийские семьи большие, есть кому принести продукты).

Результат: основная масса больных – работающие молодые люди, основная масса смертей – тоже люди трудоспособного возраста! Более 110 тысяч на сегодняшний день.

https://focus.ua/opinions/467875-vsey-semey-na-karantin-pochemu-koronavirusom-ne-boleyut-v-odinochku

И там же о "проклятом совке" и "отсталой системе Семашко":
Причина пятая – преступное бездействие властей. ПЦР-тесты должны быть бесплатными! Лечение, как в больницах, так и амбулаторное лечение дома – тоже должно быть бесплатное! Что Конституцией гарантировано, между прочим.

Вспоминаю 1980 год – эпидемия гриппа в СССР. В поликлинике в день принимаю до 100 больных! В соседних кабинетах работают с такой же нагрузкой хирурги и акушер-гинекологи, временно превращенные в терапевтов.

Задача одна – не пропустить вирусную пневмонию. Выявил – больного в стационар, нет пневмонии – у меня прямо в кабинете 4 ящика лекарств, выбираю нужные, выдаю бесплатно и без расписки больному на руки, быстро поясняю, как их принимать… следующий! Работали по 12-14 часов в сутки, но справились с эпидемией за 4 недели.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 03:18

Американский Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний пришел к выводу, что вакцина от коронавируса COVID-19, разработанная компанией Moderna, способна обеспечить иммунитет минимум на три месяца.
Как передает Новости Ю, об этом сообщает France 24.

Маловато буде. Поки останніх про вакцинують в тих кого про вакцинували першими імунітету уже не буде.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 05:30

В штатах черговий анти рекорд
Майже 3 тис мерців за добу
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 07:43

  Ukrainian написав:Американский Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний пришел к выводу, что вакцина от коронавируса COVID-19, разработанная компанией Moderna, способна обеспечить иммунитет минимум на три месяца.
Как передает Новости Ю, об этом сообщает France 24.

Маловато буде. Поки останніх про вакцинують в тих кого про вакцинували першими імунітету уже не буде.


Отличная трактовка новости. На самом деле иммунитет сохраняется минимум 4 месяца после первой прививки и 3 после 2й с несколько сниженным но по прежнему высоким титром антител.

Непонятно, как можно было бы добиться большего, когда первые прививки добровольцам сделали 4 месяца назад, а вторые - 3 месяца назад.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 08:34

  Ukrainian написав:а потім і Україна своїх вакцинує уже перевіреною вакциною.


Або перевіреною поддєлкою :?
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 08:42

  justit написав:
  Ukrainian написав:а потім і Україна своїх вакцинує уже перевіреною вакциною.


Або перевіреною поддєлкою :?


Такое чувство, что вас всю жизнь обманывают, вы ездите на подделанном Опеле, смотрите подделанный телевизор Самсунг :mrgreen:
Тысячи любопытных ломанутся проверять свой уровень антител после вакцинации, если там есть какая-то проблема, то это выяснится задолго до того, как вы подумаете сами провакцинироваться.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 08:55

А пока за разговорами о начале вакцинации коронавирус не собирается успокаиваться.
По миру очередной рекорд новых случаев за сутки + 679 000. И соответственно очередной антирекорд усопших - 12683.
Статистику больше всего "портит" США, давшие значительную часть случаев, и установившие свои национальные антирекорды + 218 500 новых случая и почти три тысячи умерших от коронавируса за сутки.

А между тем в Австралии всё спокойно, общее количество случаев коронавируса почти за год, у них как в Украине за два дня.
В Китае 16 новых случая за день, а общее количество 86 500 за все время эпидемии за год и это на полутора миллиардах населения, это примерно случаев как у нас за неделю.
Живут же люди )) Спокойно, дисциплинированно, без истерик, работают, никаких локдаунов, ВВП растёт, порты забиты судами на отгрузку.

У нас же за вчера 15131 новый случай и 235 умерший, надо признать, что последние две недели роста в среднем нет, хотя и отката тоже. Ровно почти.
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