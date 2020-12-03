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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2376237723782379 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 89 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 33% 29 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 38 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 19% 17 Всього голосів : 89 Додано: П'ят 04 гру, 2020 01:52 Вкладчик1234 написав: ЛАД написав: Будет хоть один случай на миллион, визгов хватит на весь мир. Даже если этот случай не будет связан с вакциной. Будет хоть один случай на миллион, визгов хватит на весь мир. Даже если этот случай не будет связан с вакциной.

СМИ "заряжены" фармацевтами на пропаганду страха и вакцины как спасения.

Если другие новости не оплачены - их и не будет. Даже если таких случаев будет 999.999 из миллиона СМИ "заряжены" фармацевтами на пропаганду страха и вакцины как спасения.Если другие новости не оплачены - их и не будет. Даже если таких случаев будет 999.999 из миллиона

Вы проспали.

Бали сообщения об остановках испытаний вакцин именно по одному случаю до выяснения. Вы проспали.Бали сообщения об остановках испытаний вакцин именно по одному случаю до выяснения. ЛАД 2 Повідомлень: 17880 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4616 раз. Подякували: 4315 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 гру, 2020 02:05

...в январе планируется вакцинировать миллион человек, прежде всего, жителей домов пристарелых. В феврале хотят привить 14 миллионов человек, в здоровье которых есть факторы риска при заражении коронавирусом.



В целом, по словам Кастекса, Франция имеет договоренности на 200 миллионов доз от разных разработчиков вакцины. На проведение вакцинации в госбюджете 2021 года заложено 1,5 миллиарда евро.

https://kurs.com.ua/novost/249955-vakcinacija-ot-koronavirusa-vo-francii-budet-besplatnoi



Аналогично в Португалии:

...предусматривает проведение первой фазы прививок в январе-феврале. Приоритетом будут люди старше 50 лет с различными проблемами со здоровьем, вроде ишемической болезни и проблем с легкими, а также работники сферы здоровья, обороны и военные. Также будут вакцинировать жителей домов пристарелых и пребывающих в отделениях интенсивной терапии.



На втором этапе прививки будут доступны для граждан в возрасте от 65 лет. На третьем - для всех остальных категорий 10-миллионного населения Португалии.



Вакцинация будет проводиться в 1200 точках в центрах здоровья по всей стране.



Португалия планирует закупить 22 миллиона доз за 200 миллионов евро от различных разработчиков.

https://kurs.com.ua/novost/249951-v-portugalii-vakcinacija-ot-koronavirusa-budet-besplatnoi Во Франции:Аналогично в Португалии: ЛАД 2 Повідомлень: 17880 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4616 раз. Подякували: 4315 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 гру, 2020 02:37

Причина третья – неправильная статистическая информация. В начале пандемии в наиболее пострадавших странах была МЕДИЦИНСКАЯ СОРТИРОВКА, как на войне… И в реанимацию отбирались люди молодые, а не старики.



Это – жестокая правда! Отсюда и пошло – мол, умирают люди старческого возраста и пожилые с кучей болячек. А для молодых это не опасно – можно на ногах и бессимптомно перенести…



Нет! Еще как опасно! Вот вам пример Индии, в которой я работаю. Школы и детские садики давным-давно закрыты, университеты и колледжи – тоже. И не открывались, все обучение проходило и проходит дистанционно. Старики сидят по домам с самого начала пандемии, по магазинам не ходят (индийские семьи большие, есть кому принести продукты).



Результат: основная масса больных – работающие молодые люди, основная масса смертей – тоже люди трудоспособного возраста! Более 110 тысяч на сегодняшний день.

https://focus.ua/opinions/467875-vsey-semey-na-karantin-pochemu-koronavirusom-ne-boleyut-v-odinochku



И там же о "проклятом совке" и "отсталой системе Семашко":

Причина пятая – преступное бездействие властей. ПЦР-тесты должны быть бесплатными! Лечение, как в больницах, так и амбулаторное лечение дома – тоже должно быть бесплатное! Что Конституцией гарантировано, между прочим.



Вспоминаю 1980 год – эпидемия гриппа в СССР. В поликлинике в день принимаю до 100 больных! В соседних кабинетах работают с такой же нагрузкой хирурги и акушер-гинекологи, временно превращенные в терапевтов.



Задача одна – не пропустить вирусную пневмонию. Выявил – больного в стационар, нет пневмонии – у меня прямо в кабинете 4 ящика лекарств, выбираю нужные, выдаю бесплатно и без расписки больному на руки, быстро поясняю, как их принимать… следующий! Работали по 12-14 часов в сутки, но справились с эпидемией за 4 недели. Интересное мнение:И там же о "проклятом совке" и "отсталой системе Семашко": ЛАД 2 Повідомлень: 17880 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4616 раз. Подякували: 4315 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 гру, 2020 03:18 Американский Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний пришел к выводу, что вакцина от коронавируса COVID-19, разработанная компанией Moderna, способна обеспечить иммунитет минимум на три месяца.

Как передает Новости Ю, об этом сообщает France 24.



Маловато буде. Поки останніх про вакцинують в тих кого про вакцинували першими імунітету уже не буде. Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ukrainian

Повідомлень: 9322 З нами з: 18.06.08 Подякував: 24 раз. Подякували: 643 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 гру, 2020 05:30 В штатах черговий анти рекорд

Майже 3 тис мерців за добу Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ukrainian

Повідомлень: 9322 З нами з: 18.06.08 Подякував: 24 раз. Подякували: 643 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 гру, 2020 07:43 Ukrainian написав: Американский Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний пришел к выводу, что вакцина от коронавируса COVID-19, разработанная компанией Moderna, способна обеспечить иммунитет минимум на три месяца.

Как передает Новости Ю, об этом сообщает France 24.



Маловато буде. Поки останніх про вакцинують в тих кого про вакцинували першими імунітету уже не буде. Американский Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний пришел к выводу, что вакцина от коронавируса COVID-19, разработанная компанией Moderna, способна обеспечить иммунитет минимум на три месяца.Как передает Новости Ю, об этом сообщает France 24.Маловато буде. Поки останніх про вакцинують в тих кого про вакцинували першими імунітету уже не буде.



Отличная трактовка новости. На самом деле иммунитет сохраняется минимум 4 месяца после первой прививки и 3 после 2й с несколько сниженным но по прежнему высоким титром антител.



Непонятно, как можно было бы добиться большего, когда первые прививки добровольцам сделали 4 месяца назад, а вторые - 3 месяца назад. Отличная трактовка новости. На самом деле иммунитет сохраняется минимум 4 месяца после первой прививки и 3 после 2й с несколько сниженным но по прежнему высоким титром антител.Непонятно, как можно было бы добиться большего, когда первые прививки добровольцам сделали 4 месяца назад, а вторые - 3 месяца назад. It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3654 З нами з: 14.03.06 Подякував: 255 раз. Подякували: 599 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 гру, 2020 08:34 Ukrainian написав: а потім і Україна своїх вакцинує уже перевіреною вакциною. а потім і Україна своїх вакцинує уже перевіреною вакциною.



Або перевіреною поддєлкою Або перевіреною поддєлкою justit Повідомлень: 4912 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1519 раз. Подякували: 349 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 гру, 2020 08:42 justit написав: Ukrainian написав: а потім і Україна своїх вакцинує уже перевіреною вакциною. а потім і Україна своїх вакцинує уже перевіреною вакциною.



Або перевіреною поддєлкою Або перевіреною поддєлкою



Такое чувство, что вас всю жизнь обманывают, вы ездите на подделанном Опеле, смотрите подделанный телевизор Самсунг

Тысячи любопытных ломанутся проверять свой уровень антител после вакцинации, если там есть какая-то проблема, то это выяснится задолго до того, как вы подумаете сами провакцинироваться. Такое чувство, что вас всю жизнь обманывают, вы ездите на подделанном Опеле, смотрите подделанный телевизор СамсунгТысячи любопытных ломанутся проверять свой уровень антител после вакцинации, если там есть какая-то проблема, то это выяснится задолго до того, как вы подумаете сами провакцинироваться. freeze 4 Повідомлень: 19355 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4616 раз. Подякували: 7366 раз. Профіль 5 22 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 гру, 2020 08:55 А пока за разговорами о начале вакцинации коронавирус не собирается успокаиваться.

По миру очередной рекорд новых случаев за сутки + 679 000. И соответственно очередной антирекорд усопших - 12683.

Статистику больше всего "портит" США, давшие значительную часть случаев, и установившие свои национальные антирекорды + 218 500 новых случая и почти три тысячи умерших от коронавируса за сутки.



А между тем в Австралии всё спокойно, общее количество случаев коронавируса почти за год, у них как в Украине за два дня.

В Китае 16 новых случая за день, а общее количество 86 500 за все время эпидемии за год и это на полутора миллиардах населения, это примерно случаев как у нас за неделю.

Живут же люди )) Спокойно, дисциплинированно, без истерик, работают, никаких локдаунов, ВВП растёт, порты забиты судами на отгрузку.



У нас же за вчера 15131 новый случай и 235 умерший, надо признать, что последние две недели роста в среднем нет, хотя и отката тоже. Ровно почти. freeze 4 Повідомлень: 19355 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4616 раз. Подякували: 7366 раз. Профіль 5 22 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2376237723782379 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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