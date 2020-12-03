...в январе планируется вакцинировать миллион человек, прежде всего, жителей домов пристарелых. В феврале хотят привить 14 миллионов человек, в здоровье которых есть факторы риска при заражении коронавирусом.
В целом, по словам Кастекса, Франция имеет договоренности на 200 миллионов доз от разных разработчиков вакцины. На проведение вакцинации в госбюджете 2021 года заложено 1,5 миллиарда евро.
...предусматривает проведение первой фазы прививок в январе-феврале. Приоритетом будут люди старше 50 лет с различными проблемами со здоровьем, вроде ишемической болезни и проблем с легкими, а также работники сферы здоровья, обороны и военные. Также будут вакцинировать жителей домов пристарелых и пребывающих в отделениях интенсивной терапии.
На втором этапе прививки будут доступны для граждан в возрасте от 65 лет. На третьем - для всех остальных категорий 10-миллионного населения Португалии.
Вакцинация будет проводиться в 1200 точках в центрах здоровья по всей стране.
Португалия планирует закупить 22 миллиона доз за 200 миллионов евро от различных разработчиков.
Причина третья – неправильная статистическая информация. В начале пандемии в наиболее пострадавших странах была МЕДИЦИНСКАЯ СОРТИРОВКА, как на войне… И в реанимацию отбирались люди молодые, а не старики.
Это – жестокая правда! Отсюда и пошло – мол, умирают люди старческого возраста и пожилые с кучей болячек. А для молодых это не опасно – можно на ногах и бессимптомно перенести…
Нет! Еще как опасно! Вот вам пример Индии, в которой я работаю. Школы и детские садики давным-давно закрыты, университеты и колледжи – тоже. И не открывались, все обучение проходило и проходит дистанционно. Старики сидят по домам с самого начала пандемии, по магазинам не ходят (индийские семьи большие, есть кому принести продукты).
Результат: основная масса больных – работающие молодые люди, основная масса смертей – тоже люди трудоспособного возраста! Более 110 тысяч на сегодняшний день.
И там же о "проклятом совке" и "отсталой системе Семашко":
Причина пятая – преступное бездействие властей. ПЦР-тесты должны быть бесплатными! Лечение, как в больницах, так и амбулаторное лечение дома – тоже должно быть бесплатное! Что Конституцией гарантировано, между прочим.
Вспоминаю 1980 год – эпидемия гриппа в СССР. В поликлинике в день принимаю до 100 больных! В соседних кабинетах работают с такой же нагрузкой хирурги и акушер-гинекологи, временно превращенные в терапевтов.
Задача одна – не пропустить вирусную пневмонию. Выявил – больного в стационар, нет пневмонии – у меня прямо в кабинете 4 ящика лекарств, выбираю нужные, выдаю бесплатно и без расписки больному на руки, быстро поясняю, как их принимать… следующий! Работали по 12-14 часов в сутки, но справились с эпидемией за 4 недели.
Американский Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний пришел к выводу, что вакцина от коронавируса COVID-19, разработанная компанией Moderna, способна обеспечить иммунитет минимум на три месяца. Как передает Новости Ю, об этом сообщает France 24.
Маловато буде. Поки останніх про вакцинують в тих кого про вакцинували першими імунітету уже не буде.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
В штатах черговий анти рекорд Майже 3 тис мерців за добу
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian написав:Американский Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний пришел к выводу, что вакцина от коронавируса COVID-19, разработанная компанией Moderna, способна обеспечить иммунитет минимум на три месяца. Как передает Новости Ю, об этом сообщает France 24.
Маловато буде. Поки останніх про вакцинують в тих кого про вакцинували першими імунітету уже не буде.
Отличная трактовка новости. На самом деле иммунитет сохраняется минимум 4 месяца после первой прививки и 3 после 2й с несколько сниженным но по прежнему высоким титром антител.
Непонятно, как можно было бы добиться большего, когда первые прививки добровольцам сделали 4 месяца назад, а вторые - 3 месяца назад.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Ukrainian написав:а потім і Україна своїх вакцинує уже перевіреною вакциною.
Або перевіреною поддєлкою
Такое чувство, что вас всю жизнь обманывают, вы ездите на подделанном Опеле, смотрите подделанный телевизор Самсунг Тысячи любопытных ломанутся проверять свой уровень антител после вакцинации, если там есть какая-то проблема, то это выяснится задолго до того, как вы подумаете сами провакцинироваться.
А пока за разговорами о начале вакцинации коронавирус не собирается успокаиваться. По миру очередной рекорд новых случаев за сутки + 679 000. И соответственно очередной антирекорд усопших - 12683. Статистику больше всего "портит" США, давшие значительную часть случаев, и установившие свои национальные антирекорды + 218 500 новых случая и почти три тысячи умерших от коронавируса за сутки.
А между тем в Австралии всё спокойно, общее количество случаев коронавируса почти за год, у них как в Украине за два дня. В Китае 16 новых случая за день, а общее количество 86 500 за все время эпидемии за год и это на полутора миллиардах населения, это примерно случаев как у нас за неделю. Живут же люди )) Спокойно, дисциплинированно, без истерик, работают, никаких локдаунов, ВВП растёт, порты забиты судами на отгрузку.
У нас же за вчера 15131 новый случай и 235 умерший, надо признать, что последние две недели роста в среднем нет, хотя и отката тоже. Ровно почти.