Ukrainian написав: Американский Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний пришел к выводу, что вакцина от коронавируса COVID-19, разработанная компанией Moderna, способна обеспечить иммунитет минимум на три месяца.

Как передает Новости Ю, об этом сообщает France 24.



Маловато буде. Поки останніх про вакцинують в тих кого про вакцинували першими імунітету уже не буде.



Отличная трактовка новости. На самом деле иммунитет сохраняется минимум 4 месяца после первой прививки и 3 после 2й с несколько сниженным но по прежнему высоким титром антител.



Непонятно, как можно было бы добиться большего, когда первые прививки добровольцам сделали 4 месяца назад, а вторые - 3 месяца назад. Отличная трактовка новости. На самом деле иммунитет сохраняется минимум 4 месяца после первой прививки и 3 после 2й с несколько сниженным но по прежнему высоким титром антител.Непонятно, как можно было бы добиться большего, когда первые прививки добровольцам сделали 4 месяца назад, а вторые - 3 месяца назад.

