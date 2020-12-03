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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2377237823792380 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 89 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 33% 29 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 38 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 19% 17 Всього голосів : 89 Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:31 justit написав: freeze написав: Такое чувство, что вас всю жизнь обманывают Такое чувство, что вас всю жизнь обманывают



Так тут же пояснили, что не только меня, но и многих других лечат фуфломицинами.

Что как бы намекает на то, на что намекает Так тут же пояснили, что не только меня, но и многих других лечат фуфломицинами.Что как бы намекает на то, на что намекает



О фуфломицинах написано много, есть гугл, списки всех активно впариваемых фуфломицинов есть в интернете в свободном доступе, по ним никогда не проводились никакие медицинские исследования. В отличие от вакцин, где целых три этапа медицинских исследований, и все в открытом доступе.

Так что намекает только на то, что перед тем как купить какой-нибудь гомеопатический анаферон - по сути порошок из сахара - можно не полениться и ознакомится с ситуацией. О фуфломицинах написано много, есть гугл, списки всех активно впариваемых фуфломицинов есть в интернете в свободном доступе, по ним никогда не проводились никакие медицинские исследования. В отличие от вакцин, где целых три этапа медицинских исследований, и все в открытом доступе.Так что намекает только на то, что перед тем как купить какой-нибудь гомеопатический анаферон - по сути порошок из сахара - можно не полениться и ознакомится с ситуацией. freeze 4 Повідомлень: 19358 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4616 раз. Подякували: 7366 раз. Профіль 5 22 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:35 freeze написав: А пока за разговорами о начале вакцинации коронавирус не собирается успокаиваться.

По миру очередной рекорд новых случаев за сутки + 679 000. И соответственно очередной антирекорд усопших - 12683.

Статистику больше всего "портит" США, давшие значительную часть случаев, и установившие свои национальные антирекорды + 218 500 новых случая и почти три тысячи умерших от коронавируса за сутки.



А между тем в Австралии всё спокойно, общее количество случаев коронавируса почти за год, у них как в Украине за два дня.

В Китае 16 новых случая за день, а общее количество 86 500 за все время эпидемии за год и это на полутора миллиардах населения, это примерно случаев как у нас за неделю.

Живут же люди )) Спокойно, дисциплинированно, без истерик, работают, никаких локдаунов, ВВП растёт, порты забиты судами на отгрузку.



У нас же за вчера 15131 новый случай и 235 умерший, надо признать, что последние две недели роста в среднем нет, хотя и отката тоже. Ровно почти. А пока за разговорами о начале вакцинации коронавирус не собирается успокаиваться.По миру очередной рекорд новых случаев за сутки + 679 000. И соответственно очередной антирекорд усопших - 12683.Статистику больше всего "портит" США, давшие значительную часть случаев, и установившие свои национальные антирекорды + 218 500 новых случая и почти три тысячи умерших от коронавируса за сутки.А между тем в Австралии всё спокойно, общее количество случаев коронавируса почти за год, у них как в Украине за два дня.В Китае 16 новых случая за день, а общее количество 86 500 за все время эпидемии за год и это на полутора миллиардах населения, это примерно случаев как у нас за неделю.Живут же люди )) Спокойно, дисциплинированно, без истерик, работают, никаких локдаунов, ВВП растёт, порты забиты судами на отгрузку.У нас же за вчера 15131 новый случай и 235 умерший, надо признать, что последние две недели роста в среднем нет, хотя и отката тоже. Ровно почти.

Нет тестов - нет роста. За последний месяц в верхах изменился подход как к тестированию, так и к карантинным мерам. Складывается впечатление, что кто-то из приближенных Бусеньки сказал, а может ну его нафиг этот Ковид? И все планы по борьбе с эпидемией(если они были) тут же засунули глубоко под судно. Нет тестов - нет роста. За последний месяц в верхах изменился подход как к тестированию, так и к карантинным мерам. Складывается впечатление, что кто-то из приближенных Бусеньки сказал, а может ну его нафиг этот Ковид? И все планы по борьбе с эпидемией(если они были) тут же засунули глубоко под судно. antey1969 1

Повідомлень: 10219 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1247 раз. Подякували: 2880 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:49 antey1969 написав: freeze написав: У нас же за вчера 15131 новый случай и 235 умерший, надо признать, что последние две недели роста в среднем нет, хотя и отката тоже. Ровно почти. У нас же за вчера 15131 новый случай и 235 умерший, надо признать, что последние две недели роста в среднем нет, хотя и отката тоже. Ровно почти.

Нет тестов - нет роста. За последний месяц в верхах изменился подход как к тестированию, так и к карантинным мерам. Складывается впечатление, что кто-то из приближенных Бусеньки сказал, а может ну его нафиг этот Ковид? И все планы по борьбе с эпидемией(если они были) тут же засунули глубоко под судно. Нет тестов - нет роста. За последний месяц в верхах изменился подход как к тестированию, так и к карантинным мерам. Складывается впечатление, что кто-то из приближенных Бусеньки сказал, а может ну его нафиг этот Ковид? И все планы по борьбе с эпидемией(если они были) тут же засунули глубоко под судно.



Но количество умерших и количество госпитализированных, хотя и находятся за последние две недели на высоких уровнях, но тоже плюс-минус стабильны, учитывая "сезонность" - дни недели. Но количество умерших и количество госпитализированных, хотя и находятся за последние две недели на высоких уровнях, но тоже плюс-минус стабильны, учитывая "сезонность" - дни недели. freeze 4 Повідомлень: 19358 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4616 раз. Подякували: 7366 раз. Профіль 5 22 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:53 freeze написав: В отличие от вакцин, где целых три этапа медицинских исследований, и все в открытом доступе. В отличие от вакцин, где целых три этапа медицинских исследований, и все в открытом доступе.



И откуда тогда антипрививочники инфу берут?

Из "закрытого доступа"?



freeze написав: Так что намекает только на то, что перед тем как купить какой-нибудь гомеопатический анаферон - по сути порошок из сахара - можно не полениться и ознакомится с ситуацией. Так что намекает только на то, что перед тем как купить какой-нибудь гомеопатический анаферон - по сути порошок из сахара - можно не полениться и ознакомится с ситуацией.



Все так, только главное, чтоб время у человека было на изучение вопроса, после получения рецепта, да потом получение еще одного рецепта, и снова изучение...

И так, возможно еще несколько раз. И откуда тогда антипрививочники инфу берут?Из "закрытого доступа"?Все так, только главное, чтоб время у человека было на изучение вопроса, после получения рецепта, да потом получение еще одного рецепта, и снова изучение...И так, возможно еще несколько раз. justit Повідомлень: 4914 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1519 раз. Подякували: 349 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:03 justit написав: И откуда тогда антипрививочники инфу берут?

Из "закрытого доступа"? И откуда тогда антипрививочники инфу берут?Из "закрытого доступа"?



А что самому разобраться сложно человеку даже со средним образованием ?

Если инфу даёт некий блогер без медицинского образования, то не надо принимать это на веру. Если дают инфу опытные профильные врачи по теме своей деятельности, то можно принять к размышлению.



Сделали проблему из выеденного яйца, имхо. А что самому разобраться сложно человеку даже со средним образованием ?Если инфу даёт некий блогер без медицинского образования, то не надо принимать это на веру. Если дают инфу опытные профильные врачи по теме своей деятельности, то можно принять к размышлению.Сделали проблему из выеденного яйца, имхо. freeze 4 Повідомлень: 19358 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4616 раз. Подякували: 7366 раз. Профіль 5 22 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:04 justit написав: freeze написав: В отличие от вакцин, где целых три этапа медицинских исследований, и все в открытом доступе. В отличие от вакцин, где целых три этапа медицинских исследований, и все в открытом доступе.



И откуда тогда антипрививочники инфу берут?

Из "закрытого доступа"?

.... И откуда тогда антипрививочники инфу берут?Из "закрытого доступа"?....

Антипрививочникам инфа не нужна. Достаточно клуба ОБС (одна баба сказала). Антипрививочникамне нужна. Достаточно клуба ОБС (одна баба сказала). ЛАД 2 Повідомлень: 17881 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4617 раз. Подякували: 4315 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:04 justit написав: freeze написав: В отличие от вакцин, где целых три этапа медицинских исследований, и все в открытом доступе. В отличие от вакцин, где целых три этапа медицинских исследований, и все в открытом доступе.



И откуда тогда антипрививочники инфу берут?

Из "закрытого доступа"?



freeze написав: Так что намекает только на то, что перед тем как купить какой-нибудь гомеопатический анаферон - по сути порошок из сахара - можно не полениться и ознакомится с ситуацией. Так что намекает только на то, что перед тем как купить какой-нибудь гомеопатический анаферон - по сути порошок из сахара - можно не полениться и ознакомится с ситуацией.



Все так, только главное, чтоб время у человека было на изучение вопроса, после получения рецепта, да потом получение еще одного рецепта, и снова изучение...

И так, возможно еще несколько раз. Все так, только, да потом получение еще одного рецепта, и снова изучение...И так, возможно еще несколько раз.

Именно: закрытые группы "плоскоземельцев"/"свидетелей рептилоидов"/...



Я что-то пропустил? -- ввели срок годности рецептов -- и если за 15 минут до аптеки добежать не успел -- он становится недействительным? Именно: закрытые группы "плоскоземельцев"/"свидетелей рептилоидов"/...Я что-то пропустил? -- ввели срок годности рецептов -- и если за 15 минут до аптеки добежать не успел -- он становится недействительным? _hunter Повідомлень: 3164 З нами з: 22.03.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 283 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2377237823792380 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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