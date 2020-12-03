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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:31
justit написав: freeze написав:
Такое чувство, что вас всю жизнь обманывают
Так тут же пояснили, что не только меня, но и многих других лечат фуфломицинами.
Что как бы намекает на то, на что намекает
О фуфломицинах написано много, есть гугл, списки всех активно впариваемых фуфломицинов есть в интернете в свободном доступе, по ним никогда не проводились никакие медицинские исследования. В отличие от вакцин, где целых три этапа медицинских исследований, и все в открытом доступе.
Так что намекает только на то, что перед тем как купить какой-нибудь гомеопатический анаферон - по сути порошок из сахара - можно не полениться и ознакомится с ситуацией.
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freeze
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:35
freeze написав:
А пока за разговорами о начале вакцинации коронавирус не собирается успокаиваться.
По миру очередной рекорд новых случаев за сутки + 679 000. И соответственно очередной антирекорд усопших - 12683.
Статистику больше всего "портит" США, давшие значительную часть случаев, и установившие свои национальные антирекорды + 218 500 новых случая и почти три тысячи умерших от коронавируса за сутки.
А между тем в Австралии всё спокойно, общее количество случаев коронавируса почти за год, у них как в Украине за два дня.
В Китае 16 новых случая за день, а общее количество 86 500 за все время эпидемии за год и это на полутора миллиардах населения, это примерно случаев как у нас за неделю.
Живут же люди )) Спокойно, дисциплинированно, без истерик, работают, никаких локдаунов, ВВП растёт, порты забиты судами на отгрузку.
У нас же за вчера 15131 новый случай и 235 умерший, надо признать, что последние две недели роста в среднем нет, хотя и отката тоже. Ровно почти.
Нет тестов - нет роста. За последний месяц в верхах изменился подход как к тестированию, так и к карантинным мерам. Складывается впечатление, что кто-то из приближенных Бусеньки сказал, а может ну его нафиг этот Ковид? И все планы по борьбе с эпидемией(если они были) тут же засунули глубоко под судно.
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antey1969
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:49
antey1969 написав: freeze написав:
У нас же за вчера 15131 новый случай и 235 умерший, надо признать, что последние две недели роста в среднем нет, хотя и отката тоже. Ровно почти.
Нет тестов - нет роста. За последний месяц в верхах изменился подход как к тестированию, так и к карантинным мерам. Складывается впечатление, что кто-то из приближенных Бусеньки сказал, а может ну его нафиг этот Ковид? И все планы по борьбе с эпидемией(если они были) тут же засунули глубоко под судно.
Но количество умерших и количество госпитализированных, хотя и находятся за последние две недели на высоких уровнях, но тоже плюс-минус стабильны, учитывая "сезонность" - дни недели.
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freeze
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:53
freeze написав:
В отличие от вакцин, где целых три этапа медицинских исследований, и все в открытом доступе.
И откуда тогда антипрививочники инфу берут?
Из "закрытого доступа"?
freeze написав:
Так что намекает только на то, что перед тем как купить какой-нибудь гомеопатический анаферон - по сути порошок из сахара - можно не полениться и ознакомится с ситуацией.
Все так, только главное, чтоб время у человека было на изучение вопроса, после получения рецепта, да потом получение еще одного рецепта, и снова изучение...
И так, возможно еще несколько раз.
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justit
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:03
justit написав:
И откуда тогда антипрививочники инфу берут?
Из "закрытого доступа"?
А что самому разобраться сложно человеку даже со средним образованием ?
Если инфу даёт некий блогер без медицинского образования, то не надо принимать это на веру. Если дают инфу опытные профильные врачи по теме своей деятельности, то можно принять к размышлению.
Сделали проблему из выеденного яйца, имхо.
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freeze
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:04
justit написав: freeze написав:
В отличие от вакцин, где целых три этапа медицинских исследований, и все в открытом доступе.
И откуда тогда антипрививочники инфу берут?
Из "закрытого доступа"?
....
Антипрививочникам инфа
не нужна. Достаточно клуба ОБС (одна баба сказала).
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:04
justit написав:
И откуда тогда антипрививочники инфу берут?
freeze написав:
В отличие от вакцин, где целых три этапа медицинских исследований, и все в открытом доступе.
Из "закрытого доступа"?
freeze написав:
Так что намекает только на то, что перед тем как купить какой-нибудь гомеопатический анаферон - по сути порошок из сахара - можно не полениться и ознакомится с ситуацией.
Все так, только главное, чтоб время у человека было на изучение вопроса, после получения рецепта
, да потом получение еще одного рецепта, и снова изучение...
И так, возможно еще несколько раз.
Именно: закрытые группы "плоскоземельцев"/"свидетелей рептилоидов"/...
Я что-то пропустил? -- ввели срок годности рецептов -- и если за 15 минут до аптеки добежать не успел -- он становится недействительным?
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