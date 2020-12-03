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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2377237823792380

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 89
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
29
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
38
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
19%
17
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:31

  justit написав:
  freeze написав:Такое чувство, что вас всю жизнь обманывают


Так тут же пояснили, что не только меня, но и многих других лечат фуфломицинами.
Что как бы намекает на то, на что намекает :mrgreen:


О фуфломицинах написано много, есть гугл, списки всех активно впариваемых фуфломицинов есть в интернете в свободном доступе, по ним никогда не проводились никакие медицинские исследования. В отличие от вакцин, где целых три этапа медицинских исследований, и все в открытом доступе.
Так что намекает только на то, что перед тем как купить какой-нибудь гомеопатический анаферон - по сути порошок из сахара - можно не полениться и ознакомится с ситуацией.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:35

  freeze написав:А пока за разговорами о начале вакцинации коронавирус не собирается успокаиваться.
По миру очередной рекорд новых случаев за сутки + 679 000. И соответственно очередной антирекорд усопших - 12683.
Статистику больше всего "портит" США, давшие значительную часть случаев, и установившие свои национальные антирекорды + 218 500 новых случая и почти три тысячи умерших от коронавируса за сутки.

А между тем в Австралии всё спокойно, общее количество случаев коронавируса почти за год, у них как в Украине за два дня.
В Китае 16 новых случая за день, а общее количество 86 500 за все время эпидемии за год и это на полутора миллиардах населения, это примерно случаев как у нас за неделю.
Живут же люди )) Спокойно, дисциплинированно, без истерик, работают, никаких локдаунов, ВВП растёт, порты забиты судами на отгрузку.

У нас же за вчера 15131 новый случай и 235 умерший, надо признать, что последние две недели роста в среднем нет, хотя и отката тоже. Ровно почти.

Нет тестов - нет роста. За последний месяц в верхах изменился подход как к тестированию, так и к карантинным мерам. Складывается впечатление, что кто-то из приближенных Бусеньки сказал, а может ну его нафиг этот Ковид? И все планы по борьбе с эпидемией(если они были) тут же засунули глубоко под судно.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:49

  antey1969 написав:
  freeze написав:У нас же за вчера 15131 новый случай и 235 умерший, надо признать, что последние две недели роста в среднем нет, хотя и отката тоже. Ровно почти.

Нет тестов - нет роста. За последний месяц в верхах изменился подход как к тестированию, так и к карантинным мерам. Складывается впечатление, что кто-то из приближенных Бусеньки сказал, а может ну его нафиг этот Ковид? И все планы по борьбе с эпидемией(если они были) тут же засунули глубоко под судно.


Но количество умерших и количество госпитализированных, хотя и находятся за последние две недели на высоких уровнях, но тоже плюс-минус стабильны, учитывая "сезонность" - дни недели.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:53

  freeze написав:В отличие от вакцин, где целых три этапа медицинских исследований, и все в открытом доступе.


И откуда тогда антипрививочники инфу берут?
Из "закрытого доступа"? :D

  freeze написав:Так что намекает только на то, что перед тем как купить какой-нибудь гомеопатический анаферон - по сути порошок из сахара - можно не полениться и ознакомится с ситуацией.


Все так, только главное, чтоб время у человека было на изучение вопроса, после получения рецепта, да потом получение еще одного рецепта, и снова изучение...
И так, возможно еще несколько раз.
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:03

  justit написав:И откуда тогда антипрививочники инфу берут?
Из "закрытого доступа"?


А что самому разобраться сложно человеку даже со средним образованием ?
Если инфу даёт некий блогер без медицинского образования, то не надо принимать это на веру. Если дают инфу опытные профильные врачи по теме своей деятельности, то можно принять к размышлению.

Сделали проблему из выеденного яйца, имхо.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:04

  justit написав:
  freeze написав:В отличие от вакцин, где целых три этапа медицинских исследований, и все в открытом доступе.


И откуда тогда антипрививочники инфу берут?
Из "закрытого доступа"? :D
....

Антипрививочникам инфа не нужна. Достаточно клуба ОБС (одна баба сказала).
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:04

  justit написав:
  freeze написав:В отличие от вакцин, где целых три этапа медицинских исследований, и все в открытом доступе.


И откуда тогда антипрививочники инфу берут?
Из "закрытого доступа"? :D

  freeze написав:Так что намекает только на то, что перед тем как купить какой-нибудь гомеопатический анаферон - по сути порошок из сахара - можно не полениться и ознакомится с ситуацией.


Все так, только главное, чтоб время у человека было на изучение вопроса, после получения рецепта, да потом получение еще одного рецепта, и снова изучение...
И так, возможно еще несколько раз.

Именно: закрытые группы "плоскоземельцев"/"свидетелей рептилоидов"/...

Я что-то пропустил? -- ввели срок годности рецептов -- и если за 15 минут до аптеки добежать не успел -- он становится недействительным?
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