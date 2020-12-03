freeze написав:У нас же за вчера 15131 новый случай и 235 умерший, надо признать, что последние две недели роста в среднем нет, хотя и отката тоже. Ровно почти.
Нет тестов - нет роста. За последний месяц в верхах изменился подход как к тестированию, так и к карантинным мерам. Складывается впечатление, что кто-то из приближенных Бусеньки сказал, а может ну его нафиг этот Ковид? И все планы по борьбе с эпидемией(если они были) тут же засунули глубоко под судно.
Но количество умерших и количество госпитализированных, хотя и находятся за последние две недели на высоких уровнях, но тоже плюс-минус стабильны, учитывая "сезонность" - дни недели.
Госпитализации существенно расти прекратят, так как во многих локациях нет свободных койкомест. Смертность... Когда Вы в последний раз слышали о посмертном ПЦР? Летом? Так отож.
Востаннє редагувалось antey1969 в П'ят 04 гру, 2020 12:14, всього редагувалось 1 раз.
antey1969 написав:Госпитализации расти прекратят, так как во многих локациях нет свободных койкомест. Смертность...
Тоже так подумал.Сначала были самоизоляция и самообразование,скоро самолечение и самоликвидация
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Что-то я уж ничего не понимаю. Сегодня ночью давал ссылку на слова Шмыгаля, что
Кабмин также работает над проектом тотального тестирования на Covid-19.
Позже читаю:
"Никто в Украине не готовится вводить массовое тестирование на коронавирус, то есть тотальное. Мы говорим о нашей стратегии тестирования, которая называется - увеличение количества тестирований за счет экспресс-тестов, которые мы будем делать. И от этой стратегии никто не планирует отходить", - подчеркнул Степанов.