Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:57

_Mykola_ написав: По смертности, она ГОРАЗДО выше чем 200 чел./день. Если месяц назад по общему кругу знакомых было двое, то только за последние 2 недели это число возросло до семи... По смертности, она ГОРАЗДО выше чем 200 чел./день. Если месяц назад по общему кругу знакомых было двое, то только за последние 2 недели это число возросло до семи...

Мне больше нравилось как ваша бригада работала во время свинного гриппа. Вот тогда был масштаб и эффект. Типа, в такой-то области, в таком-то районе, на южной окраине села такого-то, в лесополосе, прямо сейчас, прибывшая из областного центра военная колонна в составе 23-х грузовиков разгружает и сжигает несколько сот трупов. Через час инфа из другого региона - военные на скотомогильнике зарыли и засыпали хлоркой около девятьсот трупов.Вот тогда у народа адреналин зашкаливал.А сейчас обмельчали. 7 трупов. Даже в горле не пересыхает и рука к стакану не тянется.