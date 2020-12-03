RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 23792380238123822383>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 89
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
29
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
38
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
19%
17
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:39

  justit написав:
  _hunter написав:ввели срок годности рецептов -- и если за 15 минут до аптеки добежать не успел -- он становится недействительным?


Неверное понимание написанного :D
Корона страшная же, пока будешь рецепты проверять, можно и того... 8)

У таких людей как правило даже идеи проверить рецепт не возникает -- так что с этой стороны тоже все ОК.
_hunter
 
Повідомлень: 3171
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:53

  freeze написав:
  antey1969 написав:
  freeze написав:У нас же за вчера 15131 новый случай и 235 умерший, надо признать, что последние две недели роста в среднем нет, хотя и отката тоже. Ровно почти.

Нет тестов - нет роста. За последний месяц в верхах изменился подход как к тестированию, так и к карантинным мерам. Складывается впечатление, что кто-то из приближенных Бусеньки сказал, а может ну его нафиг этот Ковид? И все планы по борьбе с эпидемией(если они были) тут же засунули глубоко под судно.


Но количество умерших и количество госпитализированных, хотя и находятся за последние две недели на высоких уровнях, но тоже плюс-минус стабильны, учитывая "сезонность" - дни недели.

Госпитализации существенно расти прекратят, так как во многих локациях нет свободных койкомест. Смертность... Когда Вы в последний раз слышали о посмертном ПЦР?
Летом? Так отож.
Востаннє редагувалось antey1969 в П'ят 04 гру, 2020 12:14, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 10220
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1247 раз.
Подякували: 2880 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:00

  antey1969 написав:Госпитализации расти прекратят, так как во многих локациях нет свободных койкомест. Смертность... Когда Вы в последний раз слышали о посмертном ПЦР?
Летом? Так отож.

По смертности, она ГОРАЗДО выше чем 200 чел./день. Если месяц назад по общему кругу знакомых было двое, то только за последние 2 недели это число возросло до семи...
_Mykola_
 
Повідомлень: 4069
З нами з: 09.02.09
Подякував: 597 раз.
Подякували: 576 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  antey1969 написав:Госпитализации расти прекратят, так как во многих локациях нет свободных койкомест. Смертность...

Тоже так подумал.Сначала были самоизоляция и самообразование,скоро самолечение и самоликвидация
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4857
З нами з: 03.12.14
Подякував: 717 раз.
Подякували: 876 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:39

Что-то я уж ничего не понимаю.
Сегодня ночью давал ссылку на слова Шмыгаля, что
Кабмин также работает над проектом тотального тестирования на Covid-19.

Позже читаю:
"Никто в Украине не готовится вводить массовое тестирование на коронавирус, то есть тотальное. Мы говорим о нашей стратегии тестирования, которая называется - увеличение количества тестирований за счет экспресс-тестов, которые мы будем делать. И от этой стратегии никто не планирует отходить", - подчеркнул Степанов.

https://korrespondent.net/ukraine/4302513-stepanov-rasskazal-o-stratehyy-testyrovanyia-na-COVID-19-v-ukrayne
Кому верить?
Вспоминаются слова Мюллера их " Семнадцати мгновений...". Но кто у нас Мюллер?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17883
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4617 раз.
Подякували: 4316 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:57

  _Mykola_ написав:По смертности, она ГОРАЗДО выше чем 200 чел./день. Если месяц назад по общему кругу знакомых было двое, то только за последние 2 недели это число возросло до семи...


Мне больше нравилось как ваша бригада работала во время свинного гриппа. Вот тогда был масштаб и эффект. Типа, в такой-то области, в таком-то районе, на южной окраине села такого-то, в лесополосе, прямо сейчас, прибывшая из областного центра военная колонна в составе 23-х грузовиков разгружает и сжигает несколько сот трупов. Через час инфа из другого региона - военные на скотомогильнике зарыли и засыпали хлоркой около девятьсот трупов.
Вот тогда у народа адреналин зашкаливал.
А сейчас обмельчали. 7 трупов. Даже в горле не пересыхает и рука к стакану не тянется.
:lol: :lol: :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8996
З нами з: 14.11.11
Подякував: 362 раз.
Подякували: 4121 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:03

"На сегодняшний день уже более 20 тыс. человек получили в рамках пострегистрационных клинических исследований обе дозы вакцины. Мы отфиксировали всего лишь 273 заболевших - это 1,5% от привитых", - сказала она.

Ракова уточнила, что часть участников исследований получали плацебо. "Кто из них получал плацебо, мы не знаем. То есть эти цифры сами за себя говорят об эффективности данной вакцины", - добавила вице-мэр.

https://korrespondent.net/world/russia/4302660-v-moskve-nazvaly-protsent-zabolevshykh-posle-COVID-vaktsyny
Учитывая , что % заболевших в России за всё время 1,65%, то результат не впечатляет.
Это вообще вакцина или плацебо?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17883
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4617 раз.
Подякували: 4316 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:04

Интересно, кто же меня забанил?
ПС., так и не поняла, когда мне тест на антитела сдавать?
vetka
 
Повідомлень: 6743
З нами з: 04.03.14
Подякував: 420 раз.
Подякували: 1155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:10

  vetka написав:Интересно, кто же меня забанил?
ПС., так и не поняла, когда мне тест на антитела сдавать?

Через 2-3 недели после появления симптомов заболевания.
Лучше 3.

Только не в тех лабораториях, где самый дешёвый))
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23363
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1949 раз.
Подякували: 3196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:22

  Мизантрóп написав:Зображення


Саме так.
Лише там повинно бути слово фахівці :)
justit
 
Повідомлень: 4919
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1520 раз.
Подякували: 349 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 23792380238123822383>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot], yama і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 730, 731, 732
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7316 1689765
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 гру, 2020 15:22
proftpd66

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (26941)
04.12.2020 14:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.