RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2380238123822383>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 89
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
29
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
38
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
19%
17
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:29

  _hunter написав:
  justit написав:
  _hunter написав:ввели срок годности рецептов -- и если за 15 минут до аптеки добежать не успел -- он становится недействительным?


Неверное понимание написанного :D
Корона страшная же, пока будешь рецепты проверять, можно и того... 8)

У таких людей как правило даже идеи проверить рецепт не возникает -- так что с этой стороны тоже все ОК.


На самом деле, только в очереди к семейному "за рецептом" можно час простоять.
Потом проверить, и, возможно еще час в очереди.

Короче это тот еще геморрой.
А Дамоклов меч-то висит все ниже и ниже :)

То же самое со сменой семейного.
Да - менять такого, но в первый год 20-летнего карантина не каждый способен резко принять решение.
justit
 
Повідомлень: 4919
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1520 раз.
Подякували: 349 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:29

  detroytred написав:
  vetka написав:Интересно, кто же меня забанил?
ПС., так и не поняла, когда мне тест на антитела сдавать?

Через 2-3 недели после появления симптомов заболевания.
Лучше 3.

Только не в тех лабораториях, где самый дешёвый))

в Синево можно?
vetka
 
Повідомлень: 6743
З нами з: 04.03.14
Подякував: 420 раз.
Подякували: 1155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:31

  vetka написав:Интересно, кто же меня забанил?
ПС., так и не поняла, когда мне тест на антитела сдавать?


Количество жалоб от тех, кто Ваших шуток не понимает, поступило больше чем нужно.
Вот и забанили.

ИМХО так это работает.
Админ же не имеет возможности разбираться.
Ну, я бы не разбирался например.
justit
 
Повідомлень: 4919
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1520 раз.
Подякували: 349 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:34

  justit написав:
  vetka написав:Интересно, кто же меня забанил?
ПС., так и не поняла, когда мне тест на антитела сдавать?


Количество жалоб от тех, кто Ваших шуток не понимает, поступило больше чем нужно.
Вот и забанили.

ИМХО так это работает.
Админ же не имеет возможности разбираться.
Ну, я бы не разбирался например.

Та да, за отсутствие чувства юмора я бы давала инвалидность.
vetka
 
Повідомлень: 6743
З нами з: 04.03.14
Подякував: 420 раз.
Подякували: 1155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:36

  vetka написав:Интересно, кто же меня забанил?

Исходя из того,что не скучали и не вспоминали, может и хорошее решение. :)

Если что, я не комплейничал)
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3213
З нами з: 15.02.09
Подякував: 132 раз.
Подякували: 1171 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:44

  Hotab написав:
  vetka написав:Интересно, кто же меня забанил?

Исходя из того,что не скучали и не вспоминали, может и хорошее решение. :)

Если что, я не комплейничал)

Ну я вернулась, если что.
vetka
 
Повідомлень: 6743
З нами з: 04.03.14
Подякував: 420 раз.
Подякували: 1155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:59

  vetka написав:Интересно, кто же меня забанил?
ПС., так и не поняла, когда мне тест на антитела сдавать?

Мы так и не поняли зачем вам его сдавать?
Я вот не сдаю , а 500-1000 грн лучше потратить на что-то другое.

ЗЫ Уже ответили много раз в том числе и я .
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
Повідомлень: 3081
З нами з: 12.08.17
Подякував: 6107 раз.
Подякували: 640 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:04

Facebook будет удалять ложные сообщения о вакцинах от коронавирусной инфекции COVID-19, которые будут опровергнуты "экспертами в области общественного здравоохранения".

https://about.fb.com/news/2020/12/coronavirus/

Еще бы, как минимум, на YouTube-е подобное сделали бы...
_hunter
 
Повідомлень: 3171
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:06

  vetka написав:
  detroytred написав:
  vetka написав:Интересно, кто же меня забанил?
ПС., так и не поняла, когда мне тест на антитела сдавать?

Через 2-3 недели после появления симптомов заболевания.
Лучше 3.

Только не в тех лабораториях, где самый дешёвый))

в Синево можно?

Да. Передача была. Они норм.
Сдавал у них ПЦР на дому. Из двух выстрелов один попали. В супругу))

Антитела сдавали в ЦМЕИ. Абы сдать, хотел. Поэтому дешевый самый и близко. Такой же и результат. Все мимо.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23363
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1949 раз.
Подякували: 3196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:10

  yama написав:
  vetka написав:Интересно, кто же меня забанил?
ПС., так и не поняла, когда мне тест на антитела сдавать?

Мы так и не поняли зачем вам его сдавать?
Я вот не сдаю , а 500-1000 грн лучше потратить на что-то другое.

ЗЫ Уже ответили много раз в том числе и я .

Поудаляли ж мои сообщения. У меня не было нюха дней пять и температура 37,2
vetka
 
Повідомлень: 6743
З нами з: 04.03.14
Подякував: 420 раз.
Подякували: 1155 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2380238123822383>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: yama і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 730, 731, 732
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7316 1689765
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 гру, 2020 15:22
proftpd66

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (26941)
04.12.2020 14:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.