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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2380238123822383> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 89 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 33% 29 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 38 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 19% 17 Всього голосів : 89 Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:29 _hunter написав: justit написав: _hunter написав: ввели срок годности рецептов -- и если за 15 минут до аптеки добежать не успел -- он становится недействительным? ввели срок годности рецептов -- и если за 15 минут до аптеки добежать не успел -- он становится недействительным?



Неверное понимание написанного

Корона страшная же, пока будешь рецепты проверять, можно и того... Корона страшная же, пока будешь рецепты проверять, можно и того...

У таких людей как правило даже идеи проверить рецепт не возникает -- так что с этой стороны тоже все ОК. У таких людей как правило даже идеи проверить рецепт не возникает -- так что с этой стороны тоже все ОК.



На самом деле, только в очереди к семейному "за рецептом" можно час простоять.

Потом проверить, и, возможно еще час в очереди.



Короче это тот еще геморрой.

А Дамоклов меч-то висит все ниже и ниже



То же самое со сменой семейного.

Да - менять такого, но в первый год 20-летнего карантина не каждый способен резко принять решение. На самом деле, только в очереди к семейному "за рецептом" можно час простоять.Потом проверить, и, возможно еще час в очереди.Короче это тот еще геморрой.А Дамоклов меч-то висит все ниже и нижеТо же самое со сменой семейного.Да - менять такого, но в первый год 20-летнего карантина не каждый способен резко принять решение. justit Повідомлень: 4919 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1520 раз. Подякували: 349 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:29 detroytred написав: vetka написав: Интересно, кто же меня забанил?

ПС., так и не поняла, когда мне тест на антитела сдавать? Интересно, кто же меня забанил?ПС., так и не поняла, когда мне тест на антитела сдавать?

Через 2-3 недели после появления симптомов заболевания.

Лучше 3.



Только не в тех лабораториях, где самый дешёвый)) Через 2-3 недели после появления симптомов заболевания.Лучше 3.Только не в тех лабораториях, где самый дешёвый))

в Синево можно? в Синево можно? vetka Повідомлень: 6743 З нами з: 04.03.14 Подякував: 420 раз. Подякували: 1155 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:31 vetka написав: Интересно, кто же меня забанил?

ПС., так и не поняла, когда мне тест на антитела сдавать? Интересно, кто же меня забанил?ПС., так и не поняла, когда мне тест на антитела сдавать?



Количество жалоб от тех, кто Ваших шуток не понимает, поступило больше чем нужно.

Вот и забанили.



ИМХО так это работает.

Админ же не имеет возможности разбираться.

Ну, я бы не разбирался например. Количество жалоб от тех, кто Ваших шуток не понимает, поступило больше чем нужно.Вот и забанили.ИМХО так это работает.Админ же не имеет возможности разбираться.Ну, я бы не разбирался например. justit Повідомлень: 4919 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1520 раз. Подякували: 349 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:34 justit написав: vetka написав: Интересно, кто же меня забанил?

ПС., так и не поняла, когда мне тест на антитела сдавать? Интересно, кто же меня забанил?ПС., так и не поняла, когда мне тест на антитела сдавать?



Количество жалоб от тех, кто Ваших шуток не понимает, поступило больше чем нужно.

Вот и забанили.



ИМХО так это работает.

Админ же не имеет возможности разбираться.

Ну, я бы не разбирался например. Количество жалоб от тех, кто Ваших шуток не понимает, поступило больше чем нужно.Вот и забанили.ИМХО так это работает.Админ же не имеет возможности разбираться.Ну, я бы не разбирался например.

Та да, за отсутствие чувства юмора я бы давала инвалидность. Та да, за отсутствие чувства юмора я бы давала инвалидность. vetka Повідомлень: 6743 З нами з: 04.03.14 Подякував: 420 раз. Подякували: 1155 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:36 vetka написав: Интересно, кто же меня забанил?

Интересно, кто же меня забанил?

Исходя из того,что не скучали и не вспоминали, может и хорошее решение.



Если что, я не комплейничал) Исходя из того,что не скучали и не вспоминали, может и хорошее решение.Если что, я не комплейничал) Hotab

Повідомлень: 3213 З нами з: 15.02.09 Подякував: 132 раз. Подякували: 1171 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:44 Hotab написав: vetka написав: Интересно, кто же меня забанил?

Интересно, кто же меня забанил?

Исходя из того,что не скучали и не вспоминали, может и хорошее решение.



Если что, я не комплейничал) Исходя из того,что не скучали и не вспоминали, может и хорошее решение.Если что, я не комплейничал)

Ну я вернулась, если что. Ну я вернулась, если что. vetka Повідомлень: 6743 З нами з: 04.03.14 Подякував: 420 раз. Подякували: 1155 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:59 vetka написав: Интересно, кто же меня забанил?

ПС., так и не поняла, когда мне тест на антитела сдавать? Интересно, кто же меня забанил?ПС., так и не поняла, когда мне тест на антитела сдавать?

Мы так и не поняли зачем вам его сдавать?

Я вот не сдаю , а 500-1000 грн лучше потратить на что-то другое.



ЗЫ Уже ответили много раз в том числе и я . Мы так и не поняли зачем вам его сдавать?Я вот не сдаю , а 500-1000 грн лучше потратить на что-то другое.ЗЫ Уже ответили много раз в том числе и я . "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 3081 З нами з: 12.08.17 Подякував: 6107 раз. Подякували: 640 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:04 Facebook будет удалять ложные сообщения о вакцинах от коронавирусной инфекции COVID-19, которые будут опровергнуты "экспертами в области общественного здравоохранения".

https://about.fb.com/news/2020/12/coronavirus/



Еще бы, как минимум, на YouTube-е подобное сделали бы... Еще бы, как минимум, на YouTube-е подобное сделали бы... _hunter Повідомлень: 3171 З нами з: 22.03.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 283 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:06 vetka написав: detroytred написав: vetka написав: Интересно, кто же меня забанил?

ПС., так и не поняла, когда мне тест на антитела сдавать? Интересно, кто же меня забанил?ПС., так и не поняла, когда мне тест на антитела сдавать?

Через 2-3 недели после появления симптомов заболевания.

Лучше 3.



Только не в тех лабораториях, где самый дешёвый)) Через 2-3 недели после появления симптомов заболевания.Лучше 3.Только не в тех лабораториях, где самый дешёвый))

в Синево можно? в Синево можно?

Да. Передача была. Они норм.

Сдавал у них ПЦР на дому. Из двух выстрелов один попали. В супругу))



Антитела сдавали в ЦМЕИ. Абы сдать, хотел. Поэтому дешевый самый и близко. Такой же и результат. Все мимо. Да. Передача была. Они норм.Сдавал у них ПЦР на дому. Из двух выстрелов один попали. В супругу))Антитела сдавали в ЦМЕИ. Абы сдать, хотел. Поэтому дешевый самый и близко. Такой же и результат. Все мимо. detroytred

Повідомлень: 23363 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1949 раз. Подякували: 3196 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:10 yama написав: vetka написав: Интересно, кто же меня забанил?

ПС., так и не поняла, когда мне тест на антитела сдавать? Интересно, кто же меня забанил?ПС., так и не поняла, когда мне тест на антитела сдавать?

Мы так и не поняли зачем вам его сдавать?

Я вот не сдаю , а 500-1000 грн лучше потратить на что-то другое.



ЗЫ Уже ответили много раз в том числе и я . Мы так и не поняли зачем вам его сдавать?Я вот не сдаю , а 500-1000 грн лучше потратить на что-то другое.ЗЫ Уже ответили много раз в том числе и я .

Поудаляли ж мои сообщения. У меня не было нюха дней пять и температура 37,2 Поудаляли ж мои сообщения. У меня не было нюха дней пять и температура 37,2 vetka Повідомлень: 6743 З нами з: 04.03.14 Подякував: 420 раз. Подякували: 1155 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2380238123822383> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7316 1689765

proftpd66 Чет 03 гру, 2020 15:22