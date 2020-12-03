Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:29
_hunter написав:
У таких людей как правило даже идеи проверить рецепт не возникает -- так что с этой стороны тоже все ОК.
На самом деле, только в очереди к семейному "за рецептом" можно час простоять.
Потом проверить, и, возможно еще час в очереди.
Короче это тот еще геморрой.
А
Дамоклов меч
-то висит все ниже и ниже
То же самое со сменой семейного.
Да - менять такого, но в первый год 20-летнего карантина не каждый способен резко принять решение.
justit
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:29
detroytred написав: vetka написав:
Интересно, кто же меня забанил?
ПС., так и не поняла, когда мне тест на антитела сдавать?
Через 2-3 недели после появления симптомов заболевания.
Лучше 3.
Только не в тех лабораториях, где самый дешёвый))
в Синево можно?
vetka
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:31
vetka написав:
Интересно, кто же меня забанил?
ПС., так и не поняла, когда мне тест на антитела сдавать?
Количество жалоб от тех, кто Ваших шуток не понимает, поступило больше чем нужно.
Вот и забанили.
ИМХО так это работает.
Админ же не имеет возможности разбираться.
Ну, я бы не разбирался например.
justit
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:34
justit написав: vetka написав:
Интересно, кто же меня забанил?
ПС., так и не поняла, когда мне тест на антитела сдавать?
Количество жалоб от тех, кто Ваших шуток не понимает, поступило больше чем нужно.
Вот и забанили.
ИМХО так это работает.
Админ же не имеет возможности разбираться.
Ну, я бы не разбирался например.
Та да, за отсутствие чувства юмора я бы давала инвалидность.
vetka
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:36
vetka написав:
Интересно, кто же меня забанил?
Исходя из того,что не скучали и не вспоминали, может и хорошее решение.
Если что, я не комплейничал)
Hotab
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:44
Hotab написав: vetka написав:
Интересно, кто же меня забанил?
Исходя из того,что не скучали и не вспоминали, может и хорошее решение.
Если что, я не комплейничал)
Ну я вернулась, если что.
vetka
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:59
vetka написав:
Интересно, кто же меня забанил?
ПС., так и не поняла, когда мне тест на антитела сдавать?
Мы так и не поняли зачем вам его сдавать?
Я вот не сдаю , а 500-1000 грн лучше потратить на что-то другое.
ЗЫ Уже ответили много раз в том числе и я .
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:04
Facebook будет удалять ложные сообщения о вакцинах от коронавирусной инфекции COVID-19, которые будут опровергнуты "экспертами в области общественного здравоохранения".
https://about.fb.com/news/2020/12/coronavirus/
Еще бы, как минимум, на YouTube-е подобное сделали бы...
_hunter
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:06
vetka написав: detroytred написав: vetka написав:
Интересно, кто же меня забанил?
ПС., так и не поняла, когда мне тест на антитела сдавать?
Через 2-3 недели после появления симптомов заболевания.
Лучше 3.
Только не в тех лабораториях, где самый дешёвый))
в Синево можно?
Да. Передача была. Они норм.
Сдавал у них ПЦР на дому. Из двух выстрелов один попали. В супругу))
Антитела сдавали в ЦМЕИ. Абы сдать, хотел. Поэтому дешевый самый и близко. Такой же и результат. Все мимо.
detroytred
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:10
yama написав: vetka написав:
Интересно, кто же меня забанил?
ПС., так и не поняла, когда мне тест на антитела сдавать?
Мы так и не поняли зачем вам его сдавать?
Я вот не сдаю , а 500-1000 грн лучше потратить на что-то другое.
ЗЫ Уже ответили много раз в том числе и я .
Поудаляли ж мои сообщения. У меня не было нюха дней пять и температура 37,2
vetka
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