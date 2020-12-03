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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 89
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
29
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
38
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
19%
17
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:12

  detroytred написав:Да. Передача была. Они норм.
Сдавал у них ПЦР на дому. Из двух выстрелов один попали. В супругу))

Антитела сдавали в ЦМЕИ. Абы сдать, хотел. Поэтому дешевый самый и близко. Такой же и результат. Все мимо.

Спасибо. Значит сдам в Синево.
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:16

  vetka написав:
  detroytred написав:Да. Передача была. Они норм.
Сдавал у них ПЦР на дому. Из двух выстрелов один попали. В супругу))

Антитела сдавали в ЦМЕИ. Абы сдать, хотел. Поэтому дешевый самый и близко. Такой же и результат. Все мимо.

Спасибо. Значит сдам в Синево.

В Синево лучше онлайн закажите и оплатите, будет дешевле.
Если несколько дней назад заболели, можете сдать IgA
Ну или если первый тест купить по полной цене, то на второй дажут скидку, но нужен ли он вам вообще не ясно
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:46

  Faceless написав:В Синево лучше онлайн закажите и оплатите, будет дешевле.
Если несколько дней назад заболели, можете сдать IgA
Ну или если первый тест купить по полной цене, то на второй дажут скидку, но нужен ли он вам вообще не ясно

Спасибо большое за рекомендации.
vetka
 
Повідомлень: 6744
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  #<1 ... 2380238123822383
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