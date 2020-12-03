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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:12
detroytred написав:
Да. Передача была. Они норм.
Сдавал у них ПЦР на дому. Из двух выстрелов один попали. В супругу))
Антитела сдавали в ЦМЕИ. Абы сдать, хотел. Поэтому дешевый самый и близко. Такой же и результат. Все мимо.
Спасибо. Значит сдам в Синево.
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vetka
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:16
vetka написав: detroytred написав:
Да. Передача была. Они норм.
Сдавал у них ПЦР на дому. Из двух выстрелов один попали. В супругу))
Антитела сдавали в ЦМЕИ. Абы сдать, хотел. Поэтому дешевый самый и близко. Такой же и результат. Все мимо.
Спасибо. Значит сдам в Синево.
В Синево лучше онлайн закажите и оплатите, будет дешевле.
Если несколько дней назад заболели, можете сдать IgA
Ну или если первый тест купить по полной цене, то на второй дажут скидку, но нужен ли он вам вообще не ясно
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Faceless
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:46
Faceless написав:
В Синево лучше онлайн закажите и оплатите, будет дешевле.
Если несколько дней назад заболели, можете сдать IgA
Ну или если первый тест купить по полной цене, то на второй дажут скидку, но нужен ли он вам вообще не ясно
Спасибо большое за рекомендации.
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vetka
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П'ят 04 гру, 2020 15:23
ЛОБ
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