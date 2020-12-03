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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2380238123822383

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 89
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
29
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
38
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
19%
17
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:12

  detroytred написав:Да. Передача была. Они норм.
Сдавал у них ПЦР на дому. Из двух выстрелов один попали. В супругу))

Антитела сдавали в ЦМЕИ. Абы сдать, хотел. Поэтому дешевый самый и близко. Такой же и результат. Все мимо.

Спасибо. Значит сдам в Синево.
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:16

  vetka написав:
  detroytred написав:Да. Передача была. Они норм.
Сдавал у них ПЦР на дому. Из двух выстрелов один попали. В супругу))

Антитела сдавали в ЦМЕИ. Абы сдать, хотел. Поэтому дешевый самый и близко. Такой же и результат. Все мимо.

Спасибо. Значит сдам в Синево.

В Синево лучше онлайн закажите и оплатите, будет дешевле.
Если несколько дней назад заболели, можете сдать IgA
Ну или если первый тест купить по полной цене, то на второй дажут скидку, но нужен ли он вам вообще не ясно
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:46

  Faceless написав:В Синево лучше онлайн закажите и оплатите, будет дешевле.
Если несколько дней назад заболели, можете сдать IgA
Ну или если первый тест купить по полной цене, то на второй дажут скидку, но нужен ли он вам вообще не ясно

Спасибо большое за рекомендации.
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 18:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

"Сделайте паузу в доставках на дом": министр культуры призвал украинцев провести выходные в кино, театрах и ТРЦ
"Уже с субботы можно снова посмотреть спектакль в театре, познакомиться с экспозициями музеев, послушать оперу, насладиться концертом в филармонии или посмотреть фильм в кинотеатре, не откладывать спортзал на понедельник, встретиться на кофе с друзьями в кафе или ресторане, пойти в торговый центр и найти себе там дело для досуга, и еще много нужных вещей, по которым все мы успели соскучиться", - отметил министр

Сперва ввели карантин выходного дня, который не решил проблему с новыми заболевшими, но ударило по бизнесу

теперь разрешили на выходных ходить везде

Это грёбанный совок.
Когда запрещает и разрешает зелёная плесень по своему усмотрению. Захотели - запретили, захотели - разрешили
И они тащатся от таких запретов/разрешений. Тьфу, б***
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 18:35

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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 18:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  pesikot написав:Сперва ввели карантин выходного дня, который не решил проблему с новыми заболевшими, но ударило по бизнесу

теперь разрешили на выходных ходить везде

Это грёбанный совок.
Когда запрещает и разрешает зелёная плесень по своему усмотрению. Захотели - запретили, захотели - разрешили
И они тащатся от таких запретов/разрешений. Тьфу, б***

Сторонники карантинизации всё равно найдут аргументы "за".
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 18:42

Алє є одне алє

Алє є одне алє :)

Вечерний Квартал зарядит новогодним настроением гостей Дворца Украина уже 22 декабря!

Вечірній Квартал. Нова програма
Вечерний Квартал с Новой программой в Киеве! 24 января на площадке Freedom Hall в Киеве – Новая программа Вечернего Квартала.

Где-то здесь, в промежутках, и будет локдаун
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 18:46


Их концерты - это ж как сеансы Кашпировского или Чумака! Исцелют людей от коронавируса, гриппа и гемороя.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 18:48

  vitaliy_berdinskikh написав:

Их концерты - это ж как сеансы Кашпировского или Чумака! Исцелют людей от коронавируса, гриппа и гемороя.

Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 18:52

Для тих, хто бажає зробити тести на антитіла...

Мабуть, заздалегідь варто вивчити характеристики тестів, що пропонують. Подивитися, зокрема, на "специфічність" (ближчу до 100 відсотків). Навіть із відносно непоганими показниками як у схваленого FDA та CE (European Union) швидкого тесту Cellex (чутливість 94%, специфічність 96 %) достовірність позитивного результату буде 55% (при 5% тих, хто перехворів, в популяції). Тобто можна підкинути монетку з тим самим результатом, тільки дешевше. Ось тут приклад пояснений:
How accurate are FDA-approved COVID-19 antibody tests?
Слід зауважити, що часто показники чутливості, специфічності, встановлюють лише на плазмі/сиворотці, а не на цільній крові.
Перелік тестів, схвалених FDA, з показниками можна глянути тут:
EUA Authorized Serology Test Performance
Результати незалежних перевірок, наданих FDA, тут (чимало "поганих" тестів, знятих з дистриб'юції, - могли "бариги" завезти в Україну, гадаю):
Independent Evaluations of COVID-19 Serological Tests
Дивитися показник PPV at prevalence = 5%, потім NPV at prevalence = 5%.
Більше загальної інформації тут:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/resources/antibody-tests-guidelines.html
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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