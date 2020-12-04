detroytred написав:Да. Передача была. Они норм. Сдавал у них ПЦР на дому. Из двух выстрелов один попали. В супругу))
Антитела сдавали в ЦМЕИ. Абы сдать, хотел. Поэтому дешевый самый и близко. Такой же и результат. Все мимо.
Спасибо. Значит сдам в Синево.
В Синево лучше онлайн закажите и оплатите, будет дешевле. Если несколько дней назад заболели, можете сдать IgA Ну или если первый тест купить по полной цене, то на второй дажут скидку, но нужен ли он вам вообще не ясно
Faceless написав:В Синево лучше онлайн закажите и оплатите, будет дешевле. Если несколько дней назад заболели, можете сдать IgA Ну или если первый тест купить по полной цене, то на второй дажут скидку, но нужен ли он вам вообще не ясно
"Уже с субботы можно снова посмотреть спектакль в театре, познакомиться с экспозициями музеев, послушать оперу, насладиться концертом в филармонии или посмотреть фильм в кинотеатре, не откладывать спортзал на понедельник, встретиться на кофе с друзьями в кафе или ресторане, пойти в торговый центр и найти себе там дело для досуга, и еще много нужных вещей, по которым все мы успели соскучиться", - отметил министр
Сперва ввели карантин выходного дня, который не решил проблему с новыми заболевшими, но ударило по бизнесу
теперь разрешили на выходных ходить везде
Это грёбанный совок. Когда запрещает и разрешает зелёная плесень по своему усмотрению. Захотели - запретили, захотели - разрешили И они тащатся от таких запретов/разрешений. Тьфу, б***
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Их концерты - это ж как сеансы Кашпировского или Чумака! Исцелют людей от коронавируса, гриппа и гемороя.
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мабуть, заздалегідь варто вивчити характеристики тестів, що пропонують. Подивитися, зокрема, на "специфічність" (ближчу до 100 відсотків). Навіть із відносно непоганими показниками як у схваленого FDA та CE (European Union) швидкого тесту Cellex (чутливість 94%, специфічність 96 %) достовірність позитивного результату буде 55% (при 5% тих, хто перехворів, в популяції). Тобто можна підкинути монетку з тим самим результатом, тільки дешевше. Ось тут приклад пояснений: How accurate are FDA-approved COVID-19 antibody tests? Слід зауважити, що часто показники чутливості, специфічності, встановлюють лише на плазмі/сиворотці, а не на цільній крові. Перелік тестів, схвалених FDA, з показниками можна глянути тут: EUA Authorized Serology Test Performance Результати незалежних перевірок, наданих FDA, тут (чимало "поганих" тестів, знятих з дистриб'юції, - могли "бариги" завезти в Україну, гадаю): Independent Evaluations of COVID-19 Serological Tests Дивитися показник PPV at prevalence = 5%, потім NPV at prevalence = 5% (умовно, "достовірність" при "позитиві" та "негативі" відповідно). Більше загальної інформації тут: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/resources/antibody-tests-guidelines.html
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell