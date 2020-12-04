Спасибо. Значит сдам в Синево.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:12
Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:16
В Синево лучше онлайн закажите и оплатите, будет дешевле.
Если несколько дней назад заболели, можете сдать IgA
Ну или если первый тест купить по полной цене, то на второй дажут скидку, но нужен ли он вам вообще не ясно
Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:46
Додано: П'ят 04 гру, 2020 18:35
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Сперва ввели карантин выходного дня, который не решил проблему с новыми заболевшими, но ударило по бизнесу
теперь разрешили на выходных ходить везде
Это грёбанный совок.
Когда запрещает и разрешает зелёная плесень по своему усмотрению. Захотели - запретили, захотели - разрешили
И они тащатся от таких запретов/разрешений. Тьфу, б***
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: П'ят 04 гру, 2020 18:41
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Сторонники карантинизации всё равно найдут аргументы "за".
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 04 гру, 2020 18:42
Алє є одне алє
Алє є одне алє
Где-то здесь, в промежутках, и будет локдаун
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: П'ят 04 гру, 2020 18:46
Их концерты - это ж как сеансы Кашпировского или Чумака! Исцелют людей от коронавируса, гриппа и гемороя.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 04 гру, 2020 18:48
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: П'ят 04 гру, 2020 18:52
Для тих, хто бажає зробити тести на антитіла...
Мабуть, заздалегідь варто вивчити характеристики тестів, що пропонують. Подивитися, зокрема, на "специфічність" (ближчу до 100 відсотків). Навіть із відносно непоганими показниками як у схваленого FDA та CE (European Union) швидкого тесту Cellex (чутливість 94%, специфічність 96 %) достовірність позитивного результату буде 55% (при 5% тих, хто перехворів, в популяції). Тобто можна підкинути монетку з тим самим результатом, тільки дешевше. Ось тут приклад пояснений:
Слід зауважити, що часто показники чутливості, специфічності, встановлюють лише на плазмі/сиворотці, а не на цільній крові.
Перелік тестів, схвалених FDA, з показниками можна глянути тут:
Результати незалежних перевірок, наданих FDA, тут (чимало "поганих" тестів, знятих з дистриб'юції, - могли "бариги" завезти в Україну, гадаю):
Дивитися показник PPV at prevalence = 5%, потім NPV at prevalence = 5% (умовно, "достовірність" при "позитиві" та "негативі" відповідно).
Більше загальної інформації тут:
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Суб 05 гру, 2020 08:29
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Вирусолог из Уханя предупредила о распространении новых видов COVID
На юго-западе Китая у летучих мышей выявили новые виды коронавируса, которые также способны передаваться людям. Об этом сообщила специалист Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли, передает The Guardian.
При этом она пояснила, что родственные Sars-CoV-2 вирусы были также найдены у животных за пределами Китая.
«Мы должны искать их не только в Китае, но и в странах Южной Азии», — объяснила она.
При этом она отметила, что летучие мыши были только первоначальным носителем вируса. Прежде чем попасть к человеку Sars-CoV-2 передался промежуточному животному. Однако, что именно это за животное пока не ясно. Также вопросом остается и то, как долго Sars-CoV-2 циркулировал среди животных.
Версию Ши Чжэнли поддержал вирусолог из Сиднейского университета, профессор Эдвард Холмс. По его мнению, вирус мог циркулировать несколько месяцев, прежде чем его обнаружили. Кроме того, он считает, что в промежуточном носителе Sars-CoV-2 мог оставаться долго время. Он также предположил, что первое заражение человека могло произойти вовсе не в Ухань и даже не в провинции Хубэй.
Мнение о том, что COVID-19 мог передаться человеку через промежуточное животное, ранее высказал старший эксперт лаборатории Всемирной организации здравоохранения Франк Конингс. Он также не исключил, что таких промежуточных носителей могло быть несколько.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Зараз переглядають цей форум: lapay і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|