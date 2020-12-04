Додано: Суб 05 гру, 2020 08:29

Вирусолог из Уханя предупредила о распространении новых видов COVID



На юго-западе Китая у летучих мышей выявили новые виды коронавируса, которые также способны передаваться людям. Об этом сообщила специалист Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли, передает The Guardian.



При этом она пояснила, что родственные Sars-CoV-2 вирусы были также найдены у животных за пределами Китая.



«Мы должны искать их не только в Китае, но и в странах Южной Азии», — объяснила она.



При этом она отметила, что летучие мыши были только первоначальным носителем вируса. Прежде чем попасть к человеку Sars-CoV-2 передался промежуточному животному. Однако, что именно это за животное пока не ясно. Также вопросом остается и то, как долго Sars-CoV-2 циркулировал среди животных.



Версию Ши Чжэнли поддержал вирусолог из Сиднейского университета, профессор Эдвард Холмс. По его мнению, вирус мог циркулировать несколько месяцев, прежде чем его обнаружили. Кроме того, он считает, что в промежуточном носителе Sars-CoV-2 мог оставаться долго время. Он также предположил, что первое заражение человека могло произойти вовсе не в Ухань и даже не в провинции Хубэй.



Мнение о том, что COVID-19 мог передаться человеку через промежуточное животное, ранее высказал старший эксперт лаборатории Всемирной организации здравоохранения Франк Конингс. Он также не исключил, что таких промежуточных носителей могло быть несколько.

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