freeze написав:Такое чувство, что вас всю жизнь обманывают
Так тут же пояснили, что не только меня, но и многих других лечат фуфломицинами. Что как бы намекает на то, на что намекает
О фуфломицинах написано много, есть гугл, списки всех активно впариваемых фуфломицинов есть в интернете в свободном доступе, по ним никогда не проводились никакие медицинские исследования. В отличие от вакцин, где целых три этапа медицинских исследований, и все в открытом доступе. Так что намекает только на то, что перед тем как купить какой-нибудь гомеопатический анаферон - по сути порошок из сахара - можно не полениться и ознакомится с ситуацией.
Анаферон как раз и помогает не разболеться, сама его принимаю в сезон простуд
Пандемия опять обновила свой антирекорд, зафиксировано за сутки + 684 000 новых случая. Причём опять, если исключить США из подсчётов, то плюс-минус все показатели топчутся на месте. А общий результат подтягивается вверх усилиями США с их очередным национальным антирекордом + 235 200 новых случая. Но Чип и Дейл уже спешат на помощь. Байден заявил, что он вакцинируется одним из первых и публично, а потом в своём байденовском стиле он саркастично улыбнулся и сказал журналистам - заметьте это будет самый старый вакцинированный избранный президент США, в том смысле что если уж я вакцинируюсь, то вам то точно нечего опасаться.
По Украине по крайней мере визуально ситуация выглядит как на плато, немного подзабытый весенний термин. Данные за прошедшую пятницу + 13825 новых случая, это меньше чем в пятницу 21.11 + 14580 и в прошлую пятницу + 16294, то есть фиксируется даже якобы падение заболеваемости. "Якобы" потому что данные по смертности не такие оптимистичные, вчера - 226 умерших, это как бы даже пятничный антирекорд, хотя надо признать, что и здесь визуально рост не очень большой, две недели назад в пятницу была цифра - 215.
Поискал что-то оптимистичненькое по миру, кроме традиционного Китая с Австралией :
В Испании классический график стабильного уменьшения количества новых случаев, опустились с октябрьского максимума + 22 000 до + 6 000 новых случая. В Бельгии аналогичная ситуация, в тот же период опустились с + 24 000 до + 2 600, почти десятикратное уменьшение числа новых случаев. Могут же как-то
Причина пятая – преступное бездействие властей. ПЦР-тесты должны быть бесплатными! Лечение, как в больницах, так и амбулаторное лечение дома – тоже должно быть бесплатное! Что Конституцией гарантировано, между прочим. Вспоминаю 1980 год – эпидемия гриппа в СССР. В поликлинике в день принимаю до 100 больных! В соседних кабинетах работают с такой же нагрузкой хирурги и акушер-гинекологи, временно превращенные в терапевтов. Задача одна – не пропустить вирусную пневмонию. Выявил – больного в стационар, нет пневмонии – у меня прямо в кабинете 4 ящика лекарств, выбираю нужные, выдаю бесплатно и без расписки больному на руки, быстро поясняю, как их принимать… следующий! Работали по 12-14 часов в сутки, но справились с эпидемией за 4 недели.
Интересно, как при обычном осмотре в кабинете, тем более акушерам и хирургам, без анализов, при приеме 100 чел в день можно выявить вирусную пневмонию
У автора явно старческий маразм и ложные воспоминания о светлом советском прошлом 40-летней давности. Типа бесплатной раздачи лекарств (тем более от гриппа лекарств не было). Пирамеин и бесалол за 6 коп упаковка раздавали, что ли?
При этом, между прочим, работает в Индии, а не в экс-совке
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.
Starikan написав:Типа бесплатной раздачи лекарств (тем более от гриппа лекарств не было). Пирамеин и бесалол за 6 коп упаковка раздавали, что ли?
Ремантадин раздавали так, точно помню. Тогда он был достаточно эффективен против гриппа группы А, и стоил недорого. Хотя и сейчас есть в аптеках и применяется, но с годами видимо пошло привыкание и его эффективность сильно снизилась.
freeze написав:"Якобы" потому что данные по смертности не такие оптимистичные, вчера - 226 умерших, это как бы даже пятничный антирекорд, хотя надо признать, что и здесь визуально рост не очень большой, две недели назад в пятницу была цифра - 215.
Не буду утверждать, что статистика у нас идеальна, но мне видится, что график смертности и должен отставать от графика заболеваемости (я аккуратно не пишу о выявлении) на пару недель. Все процессы имеют свои сроки.
freeze написав:"Якобы" потому что данные по смертности не такие оптимистичные, вчера - 226 умерших, это как бы даже пятничный антирекорд, хотя надо признать, что и здесь визуально рост не очень большой, две недели назад в пятницу была цифра - 215.
Не буду утверждать, что статистика у нас идеальна, но мне видится, что график смертности и должен отставать от графика заболеваемости (я аккуратно не пишу о выявлении) на пару недель. Все процессы имеют свои сроки.
Соглашусь. Тогда по идее, если не врут в МОЗе, то 19 декабря должно быть число умерших меньше 210, небольшой плюс-минус. Не забыть проверить
Вчера смотрел по ТВ интервью с известным кардиохирургомпо Коронавирусу Имхо (после услышанного) считаю, что Ковид 19 по степени последствий заражения смертельнее ВИЧ-инфекцией. Последствия заражение Ковидом-19 в том, что разрушается кровеносная система (сосуды "врываются") с образованием микротромбов. Ткани лёгких изменяются и становятся как печёнка по плотности, теряют свою функцию. Я до усрачки перепуган. То есть, (я так понял) последствия от заражения КОВИД-19 остаются для всех без исключения и приведут к инсульту, инфаркту. Или только у тех, у кого в ответ наступает автоимунная болезнь? Кардихирург в интервью посоветовал, что если Вы встречаете человека без маски - сразу от него в в сторону быстро уходите. Если перед Вами прошёлся человек без маски - то подождите, не пересекайтесь с линией его прохождения - пусть рассеется шлейф микрочастиц от его дыхания. В лифт с человеком без маски не входите ни при каких обстоятельствах. Сам же везде за пределами квартиры ходи в маске. (её меняй не реже 4 раза в день, так как фильтр маски накапливает вирусы. Имхо, Ковид-19 заразней ВИЧ инфекции, так как ВИЧ передаётся только половым путём или при заражении им при переливании крови. Для себя я понял: Ковид-19 - это боевой вирус, специально "выращенный" в биолаборатории (возможно Китая) или им его подбросили. Последствия от КОВИД-19 - 100% летальные (если не сразу, то со временем (через год, 10 лет, но поражение всей кровеносной системы даст о себе знать. Не хочу паниковать и пугать людей. Если у кого есть другая информация по поводу опасности последствий КОВИД-19, кнопайте. Давайте обсудим всё это.Если у тебя есть другая информация по поводу опасности последствий КОВИД-19, кнопай. Давай обсудим это. Я в отчаянии. Хотел только начинать долгую жизнь молодого пенсионера и тут тебе такое... Если я заражусь, то мне конец, скорее всего (если не сразу, то от последствий разрушения кровеносной системы). Всё зависит, сколько вирусов хапанёшь. Если один - то лёгкая форма, если, к примеру, 100 - то тяжёлая. Избегайте людей!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Какая падаль "вырастила" (модефицировала, создала) этот вирус?
вот это правильно,по-нашему! ВИЧуха ещё любит через стоматологию и хирургию путешествовать
Yuri_61 написав:Какая падаль "вырастила" (модефицировала, создала) этот вирус?
Гений
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Yuri_61 написав:Имхо (после услышанного) считаю, что Ковид 19 по степени последствий заражения смертельнее ВИЧ-инфекцией. Последствия заражение Ковидом-19 в том, что разрушается кровеносная система (сосуды "врываются") с образованием микротромбов.
Я тут как-то приводил ссылку на исследование, что каждый грипп, перенесённый в средней и тяжелой формы, считаем удачно перенесённый, всё-равно в среднем отнимает от средней продолжительности жизни примерно год, из-за последствий и воздействия в основном на кровеносную систему. Одно из самых сильных впечатлений было видео при вскрытие тела умершего от гриппа, при увеличении все, абсолютно все сосуды были в мелкую дырочку из-за повреждений стенок сосудов. А как известно места повреждений сосудов - это место где возможно начнёт образовываться в последствие атеросклеротическая б***.
Описанная Вами ситуация сходна и с описанием воздействия вируса гриппа. То есть теоретически с большой долей вероятности можно предположить, что заявление - я переболел коронавирусом, хотя две недели мучался от температуры и кашля - может быть излишне оптимистичным, просто человек не понял, что он "потерял" целый год своей возможной будущей жизни.