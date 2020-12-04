Додано: Суб 05 гру, 2020 11:26

Вчера смотрел по ТВ интервью с известным кардиохирургомпо Коронавирусу

Имхо (после услышанного) считаю, что Ковид 19 по степени последствий заражения смертельнее ВИЧ-инфекцией. Последствия заражение Ковидом-19 в том, что разрушается кровеносная система (сосуды "врываются") с образованием микротромбов. Ткани лёгких изменяются и становятся как печёнка по плотности, теряют свою функцию. Я до усрачки перепуган.

То есть, (я так понял) последствия от заражения КОВИД-19 остаются для всех без исключения и приведут к инсульту, инфаркту. Или только у тех, у кого в ответ наступает автоимунная болезнь?

Кардихирург в интервью посоветовал, что если Вы встречаете человека без маски - сразу от него в в сторону быстро уходите. Если перед Вами прошёлся человек без маски - то подождите, не пересекайтесь с линией его прохождения - пусть рассеется шлейф микрочастиц от его дыхания. В лифт с человеком без маски не входите ни при каких обстоятельствах. Сам же везде за пределами квартиры ходи в маске. (её меняй не реже 4 раза в день, так как фильтр маски накапливает вирусы.

Имхо, Ковид-19 заразней ВИЧ инфекции, так как ВИЧ передаётся только половым путём или при заражении им при переливании крови.

Для себя я понял: Ковид-19 - это боевой вирус, специально "выращенный" в биолаборатории (возможно Китая) или им его подбросили.

Последствия от КОВИД-19 - 100% летальные (если не сразу, то со временем (через год, 10 лет, но поражение всей кровеносной системы даст о себе знать.

Не хочу паниковать и пугать людей.

Если у кого есть другая информация по поводу опасности последствий КОВИД-19, кнопайте.

Давайте обсудим всё это.Если у тебя есть другая информация по поводу опасности последствий КОВИД-19, кнопай.

Давай обсудим это.

Я в отчаянии. Хотел только начинать долгую жизнь молодого пенсионера и тут тебе такое...

Если я заражусь, то мне конец, скорее всего (если не сразу, то от последствий разрушения кровеносной системы). Всё зависит, сколько вирусов хапанёшь. Если один - то лёгкая форма, если, к примеру, 100 - то тяжёлая.

Избегайте людей!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Какая падаль "вырастила" (модефицировала, создала) этот вирус?