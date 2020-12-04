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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2382238323842385> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 90 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 33% 30 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 38 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 19% 17 Всього голосів : 90 Додано: Суб 05 гру, 2020 09:11 freeze написав: justit написав: freeze написав: Такое чувство, что вас всю жизнь обманывают Такое чувство, что вас всю жизнь обманывают



Так тут же пояснили, что не только меня, но и многих других лечат фуфломицинами.

Что как бы намекает на то, на что намекает Так тут же пояснили, что не только меня, но и многих других лечат фуфломицинами.Что как бы намекает на то, на что намекает



О фуфломицинах написано много, есть гугл, списки всех активно впариваемых фуфломицинов есть в интернете в свободном доступе, по ним никогда не проводились никакие медицинские исследования. В отличие от вакцин, где целых три этапа медицинских исследований, и все в открытом доступе.

Так что намекает только на то, что перед тем как купить какой-нибудь гомеопатический анаферон - по сути порошок из сахара - можно не полениться и ознакомится с ситуацией. О фуфломицинах написано много, есть гугл, списки всех активно впариваемых фуфломицинов есть в интернете в свободном доступе, по ним никогда не проводились никакие медицинские исследования. В отличие от вакцин, где целых три этапа медицинских исследований, и все в открытом доступе.Так что намекает только на то, что перед тем как купить какой-нибудь гомеопатический анаферон - по сути порошок из сахара - можно не полениться и ознакомится с ситуацией.

Анаферон как раз и помогает не разболеться, сама его принимаю в сезон простуд Анаферон как раз и помогает не разболеться, сама его принимаю в сезон простуд finuser434

Повідомлень: 1 З нами з: 05.12.20 Подякував: 1 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 гру, 2020 10:28

Причём опять, если исключить США из подсчётов, то плюс-минус все показатели топчутся на месте. А общий результат подтягивается вверх усилиями США с их очередным национальным антирекордом + 235 200 новых случая.

Но Чип и Дейл уже спешат на помощь. Байден заявил, что он вакцинируется одним из первых и публично, а потом в своём байденовском стиле он саркастично улыбнулся и сказал журналистам - заметьте это будет самый старый вакцинированный избранный президент США, в том смысле что если уж я вакцинируюсь, то вам то точно нечего опасаться.



По Украине по крайней мере визуально ситуация выглядит как на плато, немного подзабытый весенний термин.

Данные за прошедшую пятницу + 13825 новых случая, это меньше чем в пятницу 21.11 + 14580 и в прошлую пятницу + 16294, то есть фиксируется даже якобы падение заболеваемости.

"Якобы" потому что данные по смертности не такие оптимистичные, вчера - 226 умерших, это как бы даже пятничный антирекорд, хотя надо признать, что и здесь визуально рост не очень большой, две недели назад в пятницу была цифра - 215.



Поискал что-то оптимистичненькое по миру, кроме традиционного Китая с Австралией :



В Испании классический график стабильного уменьшения количества новых случаев, опустились с октябрьского максимума + 22 000 до + 6 000 новых случая.

В Бельгии аналогичная ситуация, в тот же период опустились с + 24 000 до + 2 600, почти десятикратное уменьшение числа новых случаев.

Могут же как-то Пандемия опять обновила свой антирекорд, зафиксировано за сутки + 684 000 новых случая.Причём опять, если исключить США из подсчётов, то плюс-минус все показатели топчутся на месте. А общий результат подтягивается вверх усилиями США с их очередным национальным антирекордом + 235 200 новых случая.Но Чип и Дейл уже спешат на помощь. Байден заявил, что он вакцинируется одним из первых и публично, а потом в своём байденовском стиле он саркастично улыбнулся и сказал журналистам - заметьте это будет самый старый вакцинированный избранный президент США, в том смысле что если уж я вакцинируюсь, то вам то точно нечего опасаться.По Украине по крайней мере визуально ситуация выглядит как на плато, немного подзабытый весенний термин.Данные за прошедшую пятницу + 13825 новых случая, это меньше чем в пятницу 21.11 + 14580 и в прошлую пятницу + 16294, то есть фиксируется даже якобы падение заболеваемости."Якобы" потому что данные по смертности не такие оптимистичные, вчера - 226 умерших, это как бы даже пятничный антирекорд, хотя надо признать, что и здесь визуально рост не очень большой, две недели назад в пятницу была цифра - 215.Поискал что-то оптимистичненькое по миру, кроме традиционного Китая с Австралией :В Испании классический график стабильного уменьшения количества новых случаев, опустились с октябрьского максимума + 22 000 до + 6 000 новых случая.В Бельгии аналогичная ситуация, в тот же период опустились с + 24 000 до + 2 600, почти десятикратное уменьшение числа новых случаев.Могут же как-то freeze 4 Повідомлень: 19365 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4628 раз. Подякували: 7370 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 гру, 2020 10:51 ЛАД написав: Интересное мнение:

https://focus.ua/opinions/467875-vsey-semey-na-karantin-pochemu-koronavirusom-ne-boleyut-v-odinochku

И там же о "проклятом совке" и "отсталой системе Семашко":

Причина пятая – преступное бездействие властей. ПЦР-тесты должны быть бесплатными! Лечение, как в больницах, так и амбулаторное лечение дома – тоже должно быть бесплатное! Что Конституцией гарантировано, между прочим.

Вспоминаю 1980 год – эпидемия гриппа в СССР. В поликлинике в день принимаю до 100 больных! В соседних кабинетах работают с такой же нагрузкой хирурги и акушер-гинекологи, временно превращенные в терапевтов.

Задача одна – не пропустить вирусную пневмонию. Выявил – больного в стационар, нет пневмонии – у меня прямо в кабинете 4 ящика лекарств, выбираю нужные, выдаю бесплатно и без расписки больному на руки, быстро поясняю, как их принимать… следующий! Работали по 12-14 часов в сутки, но справились с эпидемией за 4 недели. Интересное мнение:И там же о "проклятом совке" и "отсталой системе Семашко":

Интересно, как при обычном осмотре в кабинете, тем более акушерам и хирургам, без анализов, при приеме 100 чел в день можно выявить вирусную пневмонию



У автора явно старческий маразм и ложные воспоминания о светлом советском прошлом 40-летней давности.

Типа бесплатной раздачи лекарств (тем более от гриппа лекарств не было). Пирамеин и бесалол за 6 коп упаковка раздавали, что ли?



При этом, между прочим, работает в Индии, а не в экс-совке Интересно, как при обычном осмотре в кабинете, тем более акушерам и хирургам, без анализов, при приеме 100 чел в день можно выявить вирусную пневмониюУ автора явно старческий маразм и ложные воспоминания о светлом советском прошлом 40-летней давности.Типа бесплатной раздачи лекарств (тем более от гриппа лекарств не было). Пирамеин и бесалол за 6 коп упаковка раздавали, что ли?При этом, между прочим, работает в Индии, а не в экс-совке Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов. Starikan 2 Повідомлень: 17798 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2038 раз. Подякували: 2882 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 гру, 2020 11:04 Starikan написав: Типа бесплатной раздачи лекарств (тем более от гриппа лекарств не было). Пирамеин и бесалол за 6 коп упаковка раздавали, что ли? Типа бесплатной раздачи лекарств (тем более от гриппа лекарств не было). Пирамеин и бесалол за 6 коп упаковка раздавали, что ли?



Ремантадин раздавали так, точно помню. Тогда он был достаточно эффективен против гриппа группы А, и стоил недорого. Хотя и сейчас есть в аптеках и применяется, но с годами видимо пошло привыкание и его эффективность сильно снизилась. Ремантадин раздавали так, точно помню. Тогда он был достаточно эффективен против гриппа группы А, и стоил недорого. Хотя и сейчас есть в аптеках и применяется, но с годами видимо пошло привыкание и его эффективность сильно снизилась. freeze 4 Повідомлень: 19365 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4628 раз. Подякували: 7370 раз. Профіль 5 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 гру, 2020 11:06 Re: Эпидемия коронавируса в мире freeze написав: "Якобы" потому что данные по смертности не такие оптимистичные, вчера - 226 умерших, это как бы даже пятничный антирекорд, хотя надо признать, что и здесь визуально рост не очень большой, две недели назад в пятницу была цифра - 215. "Якобы" потому что данные по смертности не такие оптимистичные, вчера - 226 умерших, это как бы даже пятничный антирекорд, хотя надо признать, что и здесь визуально рост не очень большой, две недели назад в пятницу была цифра - 215.

Не буду утверждать, что статистика у нас идеальна, но мне видится, что график смертности и должен отставать от графика заболеваемости (я аккуратно не пишу о выявлении) на пару недель. Все процессы имеют свои сроки. Не буду утверждать, что статистика у нас идеальна, но мне видится, что график смертности и должен отставать от графика заболеваемости (я аккуратно не пишу о выявлении) на пару недель. Все процессы имеют свои сроки. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 5416 З нами з: 02.09.15 Подякував: 3403 раз. Подякували: 9569 раз. Профіль 26 11 24 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 гру, 2020 11:10 Сибарит написав: freeze написав: "Якобы" потому что данные по смертности не такие оптимистичные, вчера - 226 умерших, это как бы даже пятничный антирекорд, хотя надо признать, что и здесь визуально рост не очень большой, две недели назад в пятницу была цифра - 215. "Якобы" потому что данные по смертности не такие оптимистичные, вчера - 226 умерших, это как бы даже пятничный антирекорд, хотя надо признать, что и здесь визуально рост не очень большой, две недели назад в пятницу была цифра - 215.

Не буду утверждать, что статистика у нас идеальна, но мне видится, что график смертности и должен отставать от графика заболеваемости (я аккуратно не пишу о выявлении) на пару недель. Все процессы имеют свои сроки. Не буду утверждать, что статистика у нас идеальна, но мне видится, что график смертности и должен отставать от графика заболеваемости (я аккуратно не пишу о выявлении) на пару недель. Все процессы имеют свои сроки.



Соглашусь.

Тогда по идее, если не врут в МОЗе, то 19 декабря должно быть число умерших меньше 210, небольшой плюс-минус.

Не забыть проверить Соглашусь.Тогда по идее, если не врут в МОЗе, то 19 декабря должно быть число умерших меньше 210, небольшой плюс-минус.Не забыть проверить freeze 4 Повідомлень: 19365 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4628 раз. Подякували: 7370 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 гру, 2020 11:26 Re: Эпидемия коронавируса в мире Вчера смотрел по ТВ интервью с известным кардиохирургомпо Коронавирусу

Имхо (после услышанного) считаю, что Ковид 19 по степени последствий заражения смертельнее ВИЧ-инфекцией. Последствия заражение Ковидом-19 в том, что разрушается кровеносная система (сосуды "врываются") с образованием микротромбов. Ткани лёгких изменяются и становятся как печёнка по плотности, теряют свою функцию. Я до усрачки перепуган.

То есть, (я так понял) последствия от заражения КОВИД-19 остаются для всех без исключения и приведут к инсульту, инфаркту. Или только у тех, у кого в ответ наступает автоимунная болезнь?

Кардихирург в интервью посоветовал, что если Вы встречаете человека без маски - сразу от него в в сторону быстро уходите. Если перед Вами прошёлся человек без маски - то подождите, не пересекайтесь с линией его прохождения - пусть рассеется шлейф микрочастиц от его дыхания. В лифт с человеком без маски не входите ни при каких обстоятельствах. Сам же везде за пределами квартиры ходи в маске. (её меняй не реже 4 раза в день, так как фильтр маски накапливает вирусы.

Имхо, Ковид-19 заразней ВИЧ инфекции, так как ВИЧ передаётся только половым путём или через ранку.

Для себя я понял: Ковид-19 - это боевой вирус, специально "выращенный" в биолаборатории (возможно Китая) или им его подбросили.

Последствия от КОВИД-19 - 100% летальные (если не сразу, то со временем (через год, 10 лет, но поражение всей кровеносной системы даст о себе знать.

Не хочу паниковать и пугать людей.

Если у кого есть другая информация по поводу опасности последствий КОВИД-19, кнопайте.

Давайте обсудим всё это.

Я в отчаянии. Хотел только начинать долгую жизнь молодого пенсионера и тут тебе такое...

Если я заражусь, то мне конец, скорее всего (если не сразу, то от последствий разрушения кровеносной системы). Всё зависит, сколько вирусов хапанёшь. Если один - то лёгкая форма, если, к примеру, 100 - то тяжёлая.

Избегайте людей!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Какая падаль "вырастила" (модефицировала, создала) этот вирус? Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 05 гру, 2020 12:03, всього редагувалось 2 разів. Yuri_61 Повідомлень: 2121 З нами з: 30.09.15 Подякував: 226 раз. Подякували: 371 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 гру, 2020 11:41 Re: Эпидемия коронавируса в мире Yuri_61 написав: Избегайте людей!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Избегайте людей!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! вот это правильно,по-нашему!

ВИЧуха ещё любит через стоматологию и хирургию путешествовать



Yuri_61 написав: Какая падаль "вырастила" (модефицировала, создала) этот вирус? Какая падаль "вырастила" (модефицировала, создала) этот вирус?

Гений вот это правильно,по-нашему!ВИЧуха ещё любит через стоматологию и хирургию путешествоватьГений Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.

Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив) Мизантрóп

Повідомлень: 4865 З нами з: 03.12.14 Подякував: 719 раз. Подякували: 876 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 гру, 2020 11:43 Yuri_61 написав: Имхо (после услышанного) считаю, что Ковид 19 по степени последствий заражения смертельнее ВИЧ-инфекцией. Последствия заражение Ковидом-19 в том, что разрушается кровеносная система (сосуды "врываются") с образованием микротромбов. Имхо (после услышанного) считаю, что Ковид 19 по степени последствий заражения смертельнее ВИЧ-инфекцией. Последствия заражение Ковидом-19 в том, что разрушается кровеносная система (сосуды "врываются") с образованием микротромбов.



Я тут как-то приводил ссылку на исследование, что каждый грипп, перенесённый в средней и тяжелой формы, считаем удачно перенесённый, всё-равно в среднем отнимает от средней продолжительности жизни примерно год, из-за последствий и воздействия в основном на кровеносную систему.

Одно из самых сильных впечатлений было видео при вскрытие тела умершего от гриппа, при увеличении все, абсолютно все сосуды были в мелкую дырочку из-за повреждений стенок сосудов. А как известно места повреждений сосудов - это место где возможно начнёт образовываться в последствие атеросклеротическая б*** (сокращает )) - б ляшка).



Описанная Вами ситуация сходна и с описанием воздействия вируса гриппа. То есть теоретически с большой долей вероятности можно предположить, что заявление - я переболел коронавирусом, хотя две недели мучался от температуры и кашля - может быть излишне оптимистичным, просто человек не понял, что он "потерял" целый год своей возможной будущей жизни. Я тут как-то приводил ссылку на исследование, что каждый грипп, перенесённый в средней и тяжелой формы, считаем удачно перенесённый, всё-равно в среднем отнимает от средней продолжительности жизни примерно год, из-за последствий и воздействия в основном на кровеносную систему.Одно из самых сильных впечатлений было видео при вскрытие тела умершего от гриппа, при увеличении все, абсолютно все сосуды были в мелкую дырочку из-за повреждений стенок сосудов. А как известно места повреждений сосудов - это место где возможно начнёт образовываться в последствие атеросклеротическая б*** (сокращает )) - б ляшка).Описанная Вами ситуация сходна и с описанием воздействия вируса гриппа. То есть теоретически с большой долей вероятности можно предположить, что заявление - я переболел коронавирусом, хотя две недели мучался от температуры и кашля - может быть излишне оптимистичным, просто человек не понял, что он "потерял" целый год своей возможной будущей жизни. freeze 4 Повідомлень: 19365 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4628 раз. Подякували: 7370 раз. Профіль 5 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 гру, 2020 12:24 Yuri_61 написав: Вчера смотрел по ТВ интервью с известным кардиохирургомпо Коронавирусу

Имхо (после услышанного) считаю, что Ковид 19 по степени последствий заражения смертельнее ВИЧ-инфекцией. Последствия заражение Ковидом-19 в том, что разрушается кровеносная система (сосуды "врываются") с образованием микротромбов. Ткани лёгких изменяются и становятся как печёнка по плотности, теряют свою функцию. Я до усрачки перепуган.

То есть, (я так понял) последствия от заражения КОВИД-19 остаются для всех без исключения и приведут к инсульту, инфаркту. Или только у тех, у кого в ответ наступает автоимунная болезнь?

Кардихирург в интервью посоветовал, что если Вы встречаете человека без маски - сразу от него в в сторону быстро уходите. Если перед Вами прошёлся человек без маски - то подождите, не пересекайтесь с линией его прохождения - пусть рассеется шлейф микрочастиц от его дыхания. В лифт с человеком без маски не входите ни при каких обстоятельствах. Сам же везде за пределами квартиры ходи в маске. (её меняй не реже 4 раза в день, так как фильтр маски накапливает вирусы.

Имхо, Ковид-19 заразней ВИЧ инфекции, так как ВИЧ передаётся только половым путём или через ранку.

Для себя я понял: Ковид-19 - это боевой вирус, специально "выращенный" в биолаборатории (возможно Китая) или им его подбросили.

Последствия от КОВИД-19 - 100% летальные (если не сразу, то со временем (через год, 10 лет, но поражение всей кровеносной системы даст о себе знать.

Не хочу паниковать и пугать людей.

Если у кого есть другая информация по поводу опасности последствий КОВИД-19, кнопайте.

Давайте обсудим всё это.

Я в отчаянии. Хотел только начинать долгую жизнь молодого пенсионера и тут тебе такое...

Если я заражусь, то мне конец, скорее всего (если не сразу, то от последствий разрушения кровеносной системы). Всё зависит, сколько вирусов хапанёшь. Если один - то лёгкая форма, если, к примеру, 100 - то тяжёлая.

Избегайте людей!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Какая падаль "вырастила" (модефицировала, создала) этот вирус? Вчера смотрел по ТВ интервью с известным кардиохирургомпо КоронавирусуИмхо (после услышанного) считаю, что Ковид 19 по степени последствий заражения смертельнее ВИЧ-инфекцией. Последствия заражение Ковидом-19 в том, что разрушается кровеносная система (сосуды "врываются") с образованием микротромбов. Ткани лёгких изменяются и становятся как печёнка по плотности, теряют свою функцию. Я до усрачки перепуган.То есть, (я так понял) последствия от заражения КОВИД-19 остаются для всех без исключения и приведут к инсульту, инфаркту.Кардихирург в интервью посоветовал, что если Вы встречаете человека без маски - сразу от него в в сторону быстро уходите. Если перед Вами прошёлся человек без маски - то подождите, не пересекайтесь с линией его прохождения - пусть рассеется шлейф микрочастиц от его дыхания. В лифт с человеком без маски не входите ни при каких обстоятельствах. Сам же везде за пределами квартиры ходи в маске. (её меняй не реже 4 раза в день, так как фильтр маски накапливает вирусы.Имхо, Ковид-19 заразней ВИЧ инфекции, так как ВИЧ передаётся только половым путём или через ранку.Для себя я понял: Ковид-19 - это боевой вирус, специально "выращенный" в биолаборатории (возможно Китая) или им его подбросили.Последствия от КОВИД-19 - 100% летальные (если не сразу, то со временем (через год, 10 лет, но поражение всей кровеносной системы даст о себе знать.Не хочу паниковать и пугать людей.Если у кого есть другая информация по поводу опасности последствий КОВИД-19, кнопайте.Давайте обсудим всё это.Я в отчаянии. Хотел только начинать долгую жизнь молодого пенсионера и тут тебе такое...Если я заражусь, то мне конец, скорее всего (если не сразу, то от последствий разрушения кровеносной системы). Всё зависит, сколько вирусов хапанёшь. Если один - то лёгкая форма, если, к примеру, 100 - то тяжёлая.Избегайте людей!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Какая падаль "вырастила" (модефицировала, создала) этот вирус?

Переживать нужно только в том случае если у Вас был коронавирус с пневмонией или хотя бы с длительной субфебрильной температурой.

В течение месяца поле острой фазы рекомендован профилактический прием определенных групп гепаринов в небольших дозировках(не буду говорить каких, нехрен хряцать и колоть все подряд без консультации со своим врачом, забывая о возможных противопоказаниях). На этот период также приостанавливается прием аспириносодержащих препаратов, чтобы не вызвать кумулятивный эффект.

Заранее довожу до сведения, предваряя возможные вопросы, что аспириносодержащие препараты в случае преодоления последствий коронавируса практически бесполезны, не тот механизм действия. Переживать нужно только в том случае если у Вас был коронавирус с пневмонией или хотя бы с длительной субфебрильной температурой.В течение месяца поле острой фазы рекомендован профилактический прием определенных групп гепаринов в небольших дозировках(не буду говорить каких, нехрен хряцать и колоть все подряд без консультации со своим врачом, забывая о возможных противопоказаниях). На этот период также приостанавливается прием аспириносодержащих препаратов, чтобы не вызвать кумулятивный эффект.Заранее довожу до сведения, предваряя возможные вопросы, что аспириносодержащие препараты в случае преодоления последствий коронавируса практически бесполезны, не тот механизм действия. Востаннє редагувалось antey1969 в Суб 05 гру, 2020 13:03, всього редагувалось 1 раз. antey1969 1

Повідомлень: 10223 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1249 раз. Подякували: 2881 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2382238323842385> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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