antey1969 написав:Заранее довожу до сведения, предваряя возможные вопросы, что аспириносодержащие препараты в случае коронавируса практически бесполезны, не тот механизм действия.
По разному пишут.
Исследование, проводимое Медицинской школой Университета Мэриленда, показало, что у пациентов с COVID было меньше осложнений при приеме аспирина. Согласно данным, опубликованным в журнале "Анестезия и обезболивание", было обследовано 412 пациентов с коронавирусом, 98 из них получали аспирин за неделю до госпитализации или в течение 24 часов после госпитализации. У пациентов, получавших аспирин, было на 43% меньше шансов попасть в отделение интенсивной терапии, на 44% - на ИВЛ и на 47% меньше шансов умереть в больнице.
antey1969 написав:Заранее довожу до сведения, предваряя возможные вопросы, что аспириносодержащие препараты в случае коронавируса практически бесполезны, не тот механизм действия.
По разному пишут.
Исследование, проводимое Медицинской школой Университета Мэриленда, показало, что у пациентов с COVID было меньше осложнений при приеме аспирина. Согласно данным, опубликованным в журнале "Анестезия и обезболивание", было обследовано 412 пациентов с коронавирусом, 98 из них получали аспирин за неделю до госпитализации или в течение 24 часов после госпитализации. У пациентов, получавших аспирин, было на 43% меньше шансов попасть в отделение интенсивной терапии, на 44% - на ИВЛ и на 47% меньше шансов умереть в больнице.
Речь шла о преодолении последствий коронавирусной болезни, а не о приеме аспирина в целом. Но, если Гугл считается более точным источником, могу информацию удалить, как бесполезную для продвинутых юзеров