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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2382238323842385

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 90
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
30
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
38
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
19%
17
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 12:41

  antey1969 написав:Заранее довожу до сведения, предваряя возможные вопросы, что аспириносодержащие препараты в случае коронавируса практически бесполезны, не тот механизм действия.


По разному пишут.

Исследование, проводимое Медицинской школой Университета Мэриленда, показало, что у пациентов с COVID было меньше осложнений при приеме аспирина.
Согласно данным, опубликованным в журнале "Анестезия и обезболивание", было обследовано 412 пациентов с коронавирусом, 98 из них получали аспирин за неделю до госпитализации или в течение 24 часов после госпитализации. У пациентов, получавших аспирин, было на 43% меньше шансов попасть в отделение интенсивной терапии, на 44% - на ИВЛ и на 47% меньше шансов умереть в больнице.

https://coronavirus.tsn.ua/ru/aspirin-m ... 77601.html
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 12:51

  freeze написав:
  antey1969 написав:Заранее довожу до сведения, предваряя возможные вопросы, что аспириносодержащие препараты в случае коронавируса практически бесполезны, не тот механизм действия.


По разному пишут.

Исследование, проводимое Медицинской школой Университета Мэриленда, показало, что у пациентов с COVID было меньше осложнений при приеме аспирина.
Согласно данным, опубликованным в журнале "Анестезия и обезболивание", было обследовано 412 пациентов с коронавирусом, 98 из них получали аспирин за неделю до госпитализации или в течение 24 часов после госпитализации. У пациентов, получавших аспирин, было на 43% меньше шансов попасть в отделение интенсивной терапии, на 44% - на ИВЛ и на 47% меньше шансов умереть в больнице.

https://coronavirus.tsn.ua/ru/aspirin-m ... 77601.html

Речь шла о преодолении последствий коронавирусной болезни, а не о приеме аспирина в целом. Но, если Гугл считается более точным источником, могу информацию удалить, как бесполезную для продвинутых юзеров :roll:
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 14:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Аспирин, имхо, разжижает кровь, предотврашает тромбообразование. Но увлекаться им опасно, так как язвы образуются быстро от него в желудке и в кишках.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 15:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

нашёл антитела ковид и я у себя, сдал IgG. что интересно, завышены эритороциты и гемоглобин - реально густеет кровь
CRUSADER
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 15:23

Минюстовский реестр продолжает наполняться оперативными данными - уже имеем избыточную смертность порядка 600 человек в день в ноябре (2100 против 1500)

Зображення

Интересно, как будет сказываться коронакризис на рождаемости. Это, по понятным причинам, узнаем несколько позже. Лично я не уповаю на шутки о связи домашней изоляции с активным детопроизводством, и ожидаю, что рождаемость упадет еще сильнее - первична здесь уверенность в завтрашнем дне, которая с весны сильно пошатнулась и до сих пор продолжает снижаться. Но поглядим...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 15:31

Байден заявив що вакцинація буде не обов’язковою
58% американців в опитувані сказали що будут вакцинуватись
Але Одна річ сказати інша зробити
Тому якщо 50% американців вакцинуються це буде успіх. Висновок ковід з нами залишитись на невизначений термін.
Одна справа зробити вакцину інша вакцинувати нею достатню кількість населення
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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