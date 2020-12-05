antey1969 написав:Заранее довожу до сведения, предваряя возможные вопросы, что аспириносодержащие препараты в случае коронавируса практически бесполезны, не тот механизм действия.
По разному пишут.
Исследование, проводимое Медицинской школой Университета Мэриленда, показало, что у пациентов с COVID было меньше осложнений при приеме аспирина. Согласно данным, опубликованным в журнале "Анестезия и обезболивание", было обследовано 412 пациентов с коронавирусом, 98 из них получали аспирин за неделю до госпитализации или в течение 24 часов после госпитализации. У пациентов, получавших аспирин, было на 43% меньше шансов попасть в отделение интенсивной терапии, на 44% - на ИВЛ и на 47% меньше шансов умереть в больнице.
antey1969 написав:Заранее довожу до сведения, предваряя возможные вопросы, что аспириносодержащие препараты в случае коронавируса практически бесполезны, не тот механизм действия.
По разному пишут.
Исследование, проводимое Медицинской школой Университета Мэриленда, показало, что у пациентов с COVID было меньше осложнений при приеме аспирина. Согласно данным, опубликованным в журнале "Анестезия и обезболивание", было обследовано 412 пациентов с коронавирусом, 98 из них получали аспирин за неделю до госпитализации или в течение 24 часов после госпитализации. У пациентов, получавших аспирин, было на 43% меньше шансов попасть в отделение интенсивной терапии, на 44% - на ИВЛ и на 47% меньше шансов умереть в больнице.
Речь шла о преодолении последствий коронавирусной болезни, а не о приеме аспирина в целом. Но, если Гугл считается более точным источником, могу информацию удалить, как бесполезную для продвинутых юзеров
Минюстовский реестр продолжает наполняться оперативными данными - уже имеем избыточную смертность порядка 600 человек в день в ноябре (2100 против 1500)
Интересно, как будет сказываться коронакризис на рождаемости. Это, по понятным причинам, узнаем несколько позже. Лично я не уповаю на шутки о связи домашней изоляции с активным детопроизводством, и ожидаю, что рождаемость упадет еще сильнее - первична здесь уверенность в завтрашнем дне, которая с весны сильно пошатнулась и до сих пор продолжает снижаться. Но поглядим...
Байден заявив що вакцинація буде не обов’язковою 58% американців в опитувані сказали що будут вакцинуватись Але Одна річ сказати інша зробити Тому якщо 50% американців вакцинуються це буде успіх. Висновок ковід з нами залишитись на невизначений термін. Одна справа зробити вакцину інша вакцинувати нею достатню кількість населення
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Причина пятая – преступное бездействие властей. ПЦР-тесты должны быть бесплатными! Лечение, как в больницах, так и амбулаторное лечение дома – тоже должно быть бесплатное! Что Конституцией гарантировано, между прочим. Вспоминаю 1980 год – эпидемия гриппа в СССР. В поликлинике в день принимаю до 100 больных! В соседних кабинетах работают с такой же нагрузкой хирурги и акушер-гинекологи, временно превращенные в терапевтов. Задача одна – не пропустить вирусную пневмонию. Выявил – больного в стационар, нет пневмонии – у меня прямо в кабинете 4 ящика лекарств, выбираю нужные, выдаю бесплатно и без расписки больному на руки, быстро поясняю, как их принимать… следующий! Работали по 12-14 часов в сутки, но справились с эпидемией за 4 недели.
Интересно, как при обычном осмотре в кабинете, тем более акушерам и хирургам, без анализов, при приеме 100 чел в день можно выявить вирусную пневмонию
У автора явно старческий маразм и ложные воспоминания о светлом советском прошлом 40-летней давности. Типа бесплатной раздачи лекарств (тем более от гриппа лекарств не было). Пирамеин и бесалол за 6 коп упаковка раздавали, что ли?
При этом, между прочим, работает в Индии, а не в экс-совке
Вирусная пневмония с оговорками, но прослушивается стетоскопом. Не припомню анализов на вирусные инфекции, экспресс метод прослушивание - ок.особенно, если в сомнительных случаях от отоларинголога, условно, больной попадает к пульмонолога. Иронию по поводу той системы здравоохранения не приемлю от слова совсем. Даже сейчас она значительно продвинутые местной, тогда была одной из лучших в мире. Видимо, старикан, вы родом из какого-то села, где фершалом был ещё помнящий царя старорежимные дедушка. . Поверьте, в городах все было по-другому;)
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну