Додано: Суб 05 гру, 2020 15:31

Байден заявив що вакцинація буде не обов’язковою

58% американців в опитувані сказали що будут вакцинуватись

Але Одна річ сказати інша зробити

Тому якщо 50% американців вакцинуються це буде успіх. Висновок ковід з нами залишитись на невизначений термін.

Одна справа зробити вакцину інша вакцинувати нею достатню кількість населення

Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".