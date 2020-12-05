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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2382238323842385

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 90
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
30
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
38
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
19%
17
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 12:41

  antey1969 написав:Заранее довожу до сведения, предваряя возможные вопросы, что аспириносодержащие препараты в случае коронавируса практически бесполезны, не тот механизм действия.


По разному пишут.

Исследование, проводимое Медицинской школой Университета Мэриленда, показало, что у пациентов с COVID было меньше осложнений при приеме аспирина.
Согласно данным, опубликованным в журнале "Анестезия и обезболивание", было обследовано 412 пациентов с коронавирусом, 98 из них получали аспирин за неделю до госпитализации или в течение 24 часов после госпитализации. У пациентов, получавших аспирин, было на 43% меньше шансов попасть в отделение интенсивной терапии, на 44% - на ИВЛ и на 47% меньше шансов умереть в больнице.

https://coronavirus.tsn.ua/ru/aspirin-m ... 77601.html
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 12:51

  freeze написав:
  antey1969 написав:Заранее довожу до сведения, предваряя возможные вопросы, что аспириносодержащие препараты в случае коронавируса практически бесполезны, не тот механизм действия.


По разному пишут.

Исследование, проводимое Медицинской школой Университета Мэриленда, показало, что у пациентов с COVID было меньше осложнений при приеме аспирина.
Согласно данным, опубликованным в журнале "Анестезия и обезболивание", было обследовано 412 пациентов с коронавирусом, 98 из них получали аспирин за неделю до госпитализации или в течение 24 часов после госпитализации. У пациентов, получавших аспирин, было на 43% меньше шансов попасть в отделение интенсивной терапии, на 44% - на ИВЛ и на 47% меньше шансов умереть в больнице.

https://coronavirus.tsn.ua/ru/aspirin-m ... 77601.html

Речь шла о преодолении последствий коронавирусной болезни, а не о приеме аспирина в целом. Но, если Гугл считается более точным источником, могу информацию удалить, как бесполезную для продвинутых юзеров :roll:
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 14:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Аспирин, имхо, разжижает кровь, предотврашает тромбообразование. Но увлекаться им опасно, так как язвы образуются быстро от него в желудке и в кишках.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 15:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

нашёл антитела ковид и я у себя, сдал IgG. что интересно, завышены эритороциты и гемоглобин - реально густеет кровь
CRUSADER
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 15:23

Минюстовский реестр продолжает наполняться оперативными данными - уже имеем избыточную смертность порядка 600 человек в день в ноябре (2100 против 1500)

Зображення

Интересно, как будет сказываться коронакризис на рождаемости. Это, по понятным причинам, узнаем несколько позже. Лично я не уповаю на шутки о связи домашней изоляции с активным детопроизводством, и ожидаю, что рождаемость упадет еще сильнее - первична здесь уверенность в завтрашнем дне, которая с весны сильно пошатнулась и до сих пор продолжает снижаться. Но поглядим...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 15:31

Байден заявив що вакцинація буде не обов’язковою
58% американців в опитувані сказали що будут вакцинуватись
Але Одна річ сказати інша зробити
Тому якщо 50% американців вакцинуються це буде успіх. Висновок ковід з нами залишитись на невизначений термін.
Одна справа зробити вакцину інша вакцинувати нею достатню кількість населення
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 17:14

  Starikan написав:
  ЛАД написав:Интересное мнение:
https://focus.ua/opinions/467875-vsey-semey-na-karantin-pochemu-koronavirusom-ne-boleyut-v-odinochku
И там же о "проклятом совке" и "отсталой системе Семашко":
Причина пятая – преступное бездействие властей. ПЦР-тесты должны быть бесплатными! Лечение, как в больницах, так и амбулаторное лечение дома – тоже должно быть бесплатное! Что Конституцией гарантировано, между прочим.
Вспоминаю 1980 год – эпидемия гриппа в СССР. В поликлинике в день принимаю до 100 больных! В соседних кабинетах работают с такой же нагрузкой хирурги и акушер-гинекологи, временно превращенные в терапевтов.
Задача одна – не пропустить вирусную пневмонию. Выявил – больного в стационар, нет пневмонии – у меня прямо в кабинете 4 ящика лекарств, выбираю нужные, выдаю бесплатно и без расписки больному на руки, быстро поясняю, как их принимать… следующий! Работали по 12-14 часов в сутки, но справились с эпидемией за 4 недели.

Интересно, как при обычном осмотре в кабинете, тем более акушерам и хирургам, без анализов, при приеме 100 чел в день можно выявить вирусную пневмонию :?:

У автора явно старческий маразм и ложные воспоминания о светлом советском прошлом 40-летней давности.
Типа бесплатной раздачи лекарств (тем более от гриппа лекарств не было). Пирамеин и бесалол за 6 коп упаковка раздавали, что ли?

При этом, между прочим, работает в Индии, а не в экс-совке :wink:

Вирусная пневмония с оговорками, но прослушивается стетоскопом. Не припомню анализов на вирусные инфекции, экспресс метод прослушивание - ок.особенно, если в сомнительных случаях от отоларинголога, условно, больной попадает к пульмонолога.
Иронию по поводу той системы здравоохранения не приемлю от слова совсем.
Даже сейчас она значительно продвинутые местной, тогда была одной из лучших в мире.
Видимо, старикан, вы родом из какого-то села, где фершалом был ещё помнящий царя старорежимные дедушка.
. Поверьте, в городах все было по-другому;)
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 19:42

  CRUSADER написав:нашёл антитела ковид и я у себя, сдал IgG. что интересно, завышены эритороциты и гемоглобин - реально густеет кровь

Красное домашнее вино,по сезону.Доктор Мизантроп Лазарь Сигизмундович
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 19:44

  Навуходоносор написав: Иронию по поводу той системы здравоохранения не приемлю от слова совсем.
Даже сейчас она значительно продвинутые местной, тогда была одной из лучших в мире.
Видимо, старикан, вы родом из какого-то села, где фершалом был ещё помнящий царя старорежимные дедушка.
. Поверьте, в городах все было по-другому;)

Иронию в свой адрес не приемлю от слова "совсем".
Хамите, парниша.
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 20:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Американские ученые из Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона (Сиэтл, штат Вашингтон) обнаружили мутации вируса SARS-CoV-2, против которых бесполезны антитела. Препринт исследования опубликован на bioRxiv.

Это первые подобные мутации коронавируса. Авторы исследования нашли их в сегменте спайкового белка, который вирус использует для проникновения в здоровые клетки. Испытания проводились с помощью препаратов REGN-COV2 фармкомпании Regeneron и LY-CoV016 от Eli Lilly, являющихся коктейлями из антител. Коктейль от Regeneron, в частности, применялся при лечении американского президента Дональда Трампа в октябре, когда тот заболел COVID-19.

Ученые выяснили, что одна из обнаруженных ими мутаций маскировала коронавирус от всего коктейля сразу. Другие мутации помогали вирусу оставаться незамеченным только для одного из трех видов антител, содержащихся в препарате.

Как пишет журнал Nature, выявленные американскими специалистами мутации уже широко распространены среди инфицированных SARS-CoV-2 людей. Одна мутация была обнаружена у заболевших по всей Европе. Другая локально распространяется в Нидерландах и Дании — образцы вируса с таким изменением были взяты у норок и людей, работающих на норковых фермах в этих странах.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/05/12/2020/5 ... 53b06882ea
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