RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2383238423852386

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 90
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
30
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
38
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
19%
17
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 21:11

  finuser434 написав:Анаферон как раз и помогает не разболеться, сама его принимаю в сезон простуд
фуфломицин , фуфло то есть , нигде кроме нас стран третьего мира такого не выпускают
  Yuri_61 написав:Вчера смотрел по ТВ

вот это самое страшное , не делайте так никогда , это очень вредно для здоровья (в первую очередь психического) для кошелька и для жизни вообще. Я бы сказал что это еще более пагубно чем коронавирус

antey1969 вы какой доктор и где работаете ? ( специальность и должность интересуют)
Востаннє редагувалось yama в Суб 05 гру, 2020 21:19, всього редагувалось 2 разів.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
Повідомлень: 3084
З нами з: 12.08.17
Подякував: 6111 раз.
Подякували: 642 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 21:15

  yama написав:
  finuser434 написав:Анаферон как раз и помогает не разболеться, сама его принимаю в сезон простуд
фуфломицин , фуфло то есть , нигде кроме нас стран третьего мира такого не выпускают

Как-то раз узнал из рекламы,что самое страшное то,что бактерии живут под ободком унитаза,а размножаются в полости рта
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4867
З нами з: 03.12.14
Подякував: 720 раз.
Подякували: 876 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 21:21

Минюстовский реестр продолжает наполняться оперативными данными - уже имеем избыточную смертность порядка 600 человек в день в ноябре (2100 против 1500)

Зображення

ничего личного ( даже ник убрал что бы комментарий относился только к картинке) но
это не сайт миньюста это какой-то левый непонятный сайт и с него картинка
Этот источник на который вы ссылаетесь сомнительный , очень сомнительный
на всякий случай напомню что официально есть только до сентября
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 020_u.html
все остальное ложь , пи...ж , и провокация :!:
попрошу не публиковать информацию с левых непонятных источников

мало того вот официальный ОТВЕТ
https://drive.google.com/file/d/16HHxkd ... ZPqV4/view
Водночас інформуємо, що, з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів
України від 11.03.2020 No 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (зі
змінами) та необхідністю вжиття відповідних заходів, під час дії карантину відділами
державної реєстрації актів цивільного стану міжрегіональних управлінь Міністерства
юстиції України (далі – відділи реєстрації) призупинено надання відповідним головним
управлінням статистики других примірників актових записів цивільного стану разом із
лікарськими свідоцтвами (фельдшерськими довідками) про смерть, лікарськими
свідоцтвами про перинатальну смерть, копіями рішень суду про встановлення факту смерті.
Ураховуючи вищезазначене, щомісячна статистична інформація (починаючи з даних
за січень‒березень 2020 року) щодо розподілу померлих за причинами смерті у повному
обсязі буде сформована та оприлюднена після закінчення карантину й отримання
територіальними органами Держстату від відповідних відділів реєстрації других
примірників актових записів про смерть разом із документами, що засвідчують випадки
смерті.

это же касается и общей смертности она есть только по состоянию на 1 октября (жовтня)
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 920_ue.xls

ЗЫ когда на валютной ветке люди оперируют цифрами они смотрят сайт официальный НБУ , а тут допускают в источники не пойми что :cry:
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
Повідомлень: 3084
З нами з: 12.08.17
Подякував: 6111 раз.
Подякували: 642 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2383238423852386
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: fler, Moneta, Zebra і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 730, 731, 732
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7318 1690581
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 гру, 2020 23:08
proftpd66

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.