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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2383238423852386 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 90 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 33% 30 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 38 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 19% 17 Всього голосів : 90 Додано: Суб 05 гру, 2020 21:11 finuser434 написав: Анаферон как раз и помогает не разболеться, сама его принимаю в сезон простуд Анаферон как раз и помогает не разболеться, сама его принимаю в сезон простуд фуфломицин , фуфло то есть , нигде кроме нас стран третьего мира такого не выпускают

Yuri_61 написав: Вчера смотрел по ТВ Вчера смотрел по ТВ

вот это самое страшное , не делайте так никогда , это очень вредно для здоровья (в первую очередь психического) для кошелька и для жизни вообще. Я бы сказал что это еще более пагубно чем коронавирус



antey1969 вы какой доктор и где работаете ? ( специальность и должность интересуют) фуфломицин , фуфло то есть , нигде кроме нас стран третьего мира такого не выпускаютвот это самое страшное , не делайте так никогда , это очень вредно для здоровья (в первую очередь психического) для кошелька и для жизни вообще. Я бы сказал что это еще более пагубно чем коронавирусвы какой доктор и где работаете ? ( специальность и должность интересуют) Востаннє редагувалось yama в Суб 05 гру, 2020 21:19, всього редагувалось 2 разів. "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 3084 З нами з: 12.08.17 Подякував: 6111 раз. Подякували: 642 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 гру, 2020 21:15 yama написав: finuser434 написав: Анаферон как раз и помогает не разболеться, сама его принимаю в сезон простуд Анаферон как раз и помогает не разболеться, сама его принимаю в сезон простуд фуфломицин , фуфло то есть , нигде кроме нас стран третьего мира такого не выпускают фуфломицин , фуфло то есть , нигде кроме нас стран третьего мира такого не выпускают

Как-то раз узнал из рекламы,что самое страшное то,что бактерии живут под ободком унитаза,а размножаются в полости рта Как-то раз узнал из рекламы,что самое страшное то,что бактерии живут под ободком унитаза,а размножаются в полости рта Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.

Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив) Мизантрóп

Повідомлень: 4867 З нами з: 03.12.14 Подякував: 720 раз. Подякували: 876 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 гру, 2020 21:21





Минюстовский реестр продолжает наполняться оперативными данными - уже имеем избыточную смертность порядка 600 человек в день в ноябре (2100 против 1500)

ничего личного ( даже ник убрал что бы комментарий относился только к картинке) но

это не сайт миньюста это какой-то левый непонятный сайт и с него картинка

Этот источник на который вы ссылаетесь сомнительный , очень сомнительный

на всякий случай напомню что официально есть только до сентября

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 020_u.html

все остальное ложь , пи...ж , и провокация

попрошу не публиковать информацию с левых непонятных источников



мало того вот официальный ОТВЕТ

https://drive.google.com/file/d/16HHxkd ... ZPqV4/view

Водночас інформуємо, що, з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів

України від 11.03.2020 No 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (зі

змінами) та необхідністю вжиття відповідних заходів, під час дії карантину відділами

державної реєстрації актів цивільного стану міжрегіональних управлінь Міністерства

юстиції України (далі – відділи реєстрації) призупинено надання відповідним головним

управлінням статистики других примірників актових записів цивільного стану разом із

лікарськими свідоцтвами (фельдшерськими довідками) про смерть, лікарськими

свідоцтвами про перинатальну смерть, копіями рішень суду про встановлення факту смерті.

Ураховуючи вищезазначене, щомісячна статистична інформація (починаючи з даних

за січень‒березень 2020 року) щодо розподілу померлих за причинами смерті у повному

обсязі буде сформована та оприлюднена після закінчення карантину й отримання

територіальними органами Держстату від відповідних відділів реєстрації других

примірників актових записів про смерть разом із документами, що засвідчують випадки

смерті.

это же касается и общей смертности она есть только по состоянию на 1 октября (жовтня)

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 920_ue.xls



ЗЫ когда на валютной ветке люди оперируют цифрами они смотрят сайт официальный НБУ , а тут допускают в источники не пойми что ( даже ник убрал что бы комментарий относился только к картинке) ноэто не сайт миньюста это какой-то левый непонятный сайт и с него картинкамало того вотЗЫ когда на валютной ветке люди оперируют цифрами они смотрят сайт официальный НБУ , а тут допускают в источники не пойми что "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 3084 З нами з: 12.08.17 Подякував: 6111 раз. Подякували: 642 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2383238423852386 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7318 1690581

proftpd66 П'ят 04 гру, 2020 23:08