finuser434 написав:Анаферон как раз и помогает не разболеться, сама его принимаю в сезон простуд
фуфломицин , фуфло то есть , нигде кроме нас стран третьего мира такого не выпускают
Yuri_61 написав:Вчера смотрел по ТВ
вот это самое страшное , не делайте так никогда , это очень вредно для здоровья (в первую очередь психического) для кошелька и для жизни вообще. Я бы сказал что это еще более пагубно чем коронавирус
antey1969 вы какой доктор и где работаете ? ( специальность и должность интересуют)
Востаннє редагувалось yama в Суб 05 гру, 2020 21:19, всього редагувалось 2 разів.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
finuser434 написав:Анаферон как раз и помогает не разболеться, сама его принимаю в сезон простуд
фуфломицин , фуфло то есть , нигде кроме нас стран третьего мира такого не выпускают
Как-то раз узнал из рекламы,что самое страшное то,что бактерии живут под ободком унитаза,а размножаются в полости рта
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Минюстовский реестр продолжает наполняться оперативными данными - уже имеем избыточную смертность порядка 600 человек в день в ноябре (2100 против 1500)
ничего личного ( даже ник убрал что бы комментарий относился только к картинке) но это не сайт миньюста это какой-то левый непонятный сайт и с него картинка Этот источник на который вы ссылаетесь сомнительный , очень сомнительный на всякий случай напомню что официально есть только до сентября http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 020_u.html все остальное ложь , пи...ж , и провокация попрошу не публиковать информацию с левых непонятных источников
Водночас інформуємо, що, з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 No 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (зі змінами) та необхідністю вжиття відповідних заходів, під час дії карантину відділами державної реєстрації актів цивільного стану міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України (далі – відділи реєстрації) призупинено надання відповідним головним управлінням статистики других примірників актових записів цивільного стану разом із лікарськими свідоцтвами (фельдшерськими довідками) про смерть, лікарськими свідоцтвами про перинатальну смерть, копіями рішень суду про встановлення факту смерті. Ураховуючи вищезазначене, щомісячна статистична інформація (починаючи з даних за січень‒березень 2020 року) щодо розподілу померлих за причинами смерті у повному обсязі буде сформована та оприлюднена після закінчення карантину й отримання територіальними органами Держстату від відповідних відділів реєстрації других примірників актових записів про смерть разом із документами, що засвідчують випадки смерті.
ЗЫ когда на валютной ветке люди оперируют цифрами они смотрят сайт официальный НБУ , а тут допускают в источники не пойми что
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Официальная совпадет с этой оперативной очень скоро. К 20-м числам декабря увидим октябрь, и что тогда? До октября ведь оперативная была корректной, и раздражения ни у кого не вызывала, ведь так? С чего ей с октября стать манипулятивной?
PS: да и разбирали мы уже, что это за данные и откуда они
Навуходоносор написав: Иронию по поводу той системы здравоохранения не приемлю от слова совсем. Даже сейчас она значительно продвинутые местной, тогда была одной из лучших в мире. Видимо, старикан, вы родом из какого-то села, где фершалом был ещё помнящий царя старорежимные дедушка. . Поверьте, в городах все было по-другому;)
Иронию в свой адрес не приемлю от слова "совсем". Хамите, парниша.
Вообще-то, со стороны отлично видно, что хамские формулировки Вы применили первым.