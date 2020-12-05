Додано: Нед 06 гру, 2020 10:03

Сравниваем последние воскресные отчёты по Украине.



22.11 + 12079 новых случая

29.11 + 12978

06.12 + 11625



Сравниваем смертность по воскресным отчётам



22.11 - 138

29.11 - 120

06.12 - 167 - антирекорд для воскресных отчётов, будем надеяться, что это следствие прошлых пиков и дальше рост этого показателя должен прекратиться, иначе будет виден подвох



Выглядит так, что какого-то взрывного расширения эпидемии не происходит.

Возможно первый показатель - новые случаи - несколько искусственно придерживается.

Хотя с тестированием населения, откровенно говоря, Украина никогда не напрягалась, занимая "почётное" 46-е предпоследнее место в Европе, уступая только Албании.



Первый показатель - количество новых случаев - для нашего среднего пересичного более психологически важен, хотя и менее информативен. Обратил внимание, что меня многие родственники спрашивают, зная я что немного в теме цифр - Ну, что, сколько за вчера заболело. И никто никогда не спросил - сколько вчера умерло, например.