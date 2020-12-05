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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2384238523862387

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 90
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
30
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
38
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
19%
17
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 11:21

  freeze написав:...
Первый показатель - количество новых случаев - для нашего среднего пересичного более психологически важен, хотя и менее информативен. Обратил внимание, что меня многие родственники спрашивают, зная я что немного в теме цифр - Ну, что, сколько за вчера заболело. И никто никогда не спросил - сколько вчера умерло, например.

Обычная суеверность a la "синдром страуса" -- если о плохом не вспоминать, его как бы и нет...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 11:36

https://www.thesun.co.uk/news/13243548/ ... tch-covid/
Коротко:
ТРЦ и супермаркеты закрыть.
Базары и торговлю бабушек с земли поощрять.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 12:17

  UA написав:https://www.thesun.co.uk/news/13243548/supermarkets-most-common-place-catch-covid/
Коротко:
ТРЦ и супермаркеты закрыть.
Базары и торговлю бабушек с земли поощрять.

Так а чего СГ решило Рынок Столичный купить. Там только крышу демонтировать и новый формат готов. Понимают куда движется прогресс.
7й в Одессе (но только ряды) переживает ренессанс.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 12:55

  UA написав:https://www.thesun.co.uk/news/13243548/supermarkets-most-common-place-catch-covid/
Коротко:
ТРЦ и супермаркеты закрыть.
Базары и торговлю бабушек с земли поощрять.


В нашей стране такое вряд ли возможно :roll:
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