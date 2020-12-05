Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 гру, 2020 11:21
freeze написав:
...
Первый показатель - количество новых случаев - для нашего среднего пересичного более психологически важен, хотя и менее информативен. Обратил внимание, что меня многие родственники спрашивают, зная я что немного в теме цифр - Ну, что, сколько за вчера заболело.
И никто никогда не спросил - сколько вчера умерло, например
.
Обычная суеверность a la "синдром страуса" -- если о плохом не вспоминать, его как бы и нет...
_hunter
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Додано: Нед 06 гру, 2020 11:36
https://www.thesun.co.uk/news/13243548/ ... tch-covid/
Коротко:
ТРЦ и супермаркеты закрыть.
Базары и торговлю бабушек с земли поощрять.
UA
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Додано: Нед 06 гру, 2020 12:17
UA написав:
https://www.thesun.co.uk/news/13243548/supermarkets-most-common-place-catch-covid/
Коротко:
ТРЦ и супермаркеты закрыть.
Базары и торговлю бабушек с земли поощрять.
Так а чего СГ решило Рынок Столичный купить. Там только крышу демонтировать и новый формат готов. Понимают куда движется прогресс.
7й в Одессе (но только ряды) переживает ренессанс.
airmax78
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Додано: Нед 06 гру, 2020 12:55
UA написав:
https://www.thesun.co.uk/news/13243548/supermarkets-most-common-place-catch-covid/
Коротко:
ТРЦ и супермаркеты закрыть.
Базары и торговлю бабушек с земли поощрять.
В нашей стране такое вряд ли возможно
fler
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