Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2384238523862387 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 90 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 33% 30 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 38 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 19% 17 Всього голосів : 90 Додано: Нед 06 гру, 2020 11:21 freeze написав: ...

Первый показатель - количество новых случаев - для нашего среднего пересичного более психологически важен, хотя и менее информативен. Обратил внимание, что меня многие родственники спрашивают, зная я что немного в теме цифр - Ну, что, сколько за вчера заболело. И никто никогда не спросил - сколько вчера умерло, например. ...Первый показатель - количество новых случаев - для нашего среднего пересичного более психологически важен, хотя и менее информативен. Обратил внимание, что меня многие родственники спрашивают, зная я что немного в теме цифр - Ну, что, сколько за вчера заболело.

Обычная суеверность a la "синдром страуса" -- если о плохом не вспоминать, его как бы и нет... Обычная суеверность a la "синдром страуса" -- если о плохом не вспоминать, его как бы и нет... _hunter Повідомлень: 3173 З нами з: 22.03.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 283 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 гру, 2020 11:36 https://www.thesun.co.uk/news/13243548/ ... tch-covid/

Коротко:

ТРЦ и супермаркеты закрыть.

Базары и торговлю бабушек с земли поощрять. Коротко:ТРЦ и супермаркеты закрыть.Базары и торговлю бабушек с земли поощрять. UA Повідомлень: 5204 З нами з: 19.07.08 Подякував: 755 раз. Подякували: 941 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 гру, 2020 12:17 UA написав: https://www.thesun.co.uk/news/13243548/supermarkets-most-common-place-catch-covid/

Коротко:

ТРЦ и супермаркеты закрыть.

Базары и торговлю бабушек с земли поощрять. https://www.thesun.co.uk/news/13243548/supermarkets-most-common-place-catch-covid/Коротко:ТРЦ и супермаркеты закрыть.Базары и торговлю бабушек с земли поощрять.

Так а чего СГ решило Рынок Столичный купить. Там только крышу демонтировать и новый формат готов. Понимают куда движется прогресс.

7й в Одессе (но только ряды) переживает ренессанс. Так а чего СГ решило Рынок Столичный купить. Там только крышу демонтировать и новый формат готов. Понимают куда движется прогресс.7й в Одессе (но только ряды) переживает ренессанс. airmax78 Повідомлень: 36776 З нами з: 25.10.12 Подякував: 889 раз. Подякували: 4393 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 гру, 2020 12:55 UA написав: https://www.thesun.co.uk/news/13243548/supermarkets-most-common-place-catch-covid/

Коротко:

ТРЦ и супермаркеты закрыть.

Базары и торговлю бабушек с земли поощрять. https://www.thesun.co.uk/news/13243548/supermarkets-most-common-place-catch-covid/Коротко:ТРЦ и супермаркеты закрыть.Базары и торговлю бабушек с земли поощрять.



В нашей стране такое вряд ли возможно В нашей стране такое вряд ли возможно fler

Повідомлень: 1526 З нами з: 07.08.09 Подякував: 428 раз. Подякували: 507 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 гру, 2020 13:58 alter написав: Starikan написав: Навуходоносор написав: Иронию по поводу той системы здравоохранения не приемлю от слова совсем.

Даже сейчас она значительно продвинутые местной, тогда была одной из лучших в мире.

Видимо, старикан, вы родом из какого-то села, где фершалом был ещё помнящий царя старорежимные дедушка.

. Поверьте, в городах все было по-другому;) Иронию по поводу той системы здравоохранения не приемлю от слова совсем.Даже сейчас она значительно продвинутые местной, тогда была одной из лучших в мире.Видимо, старикан, вы родом из какого-то села, где фершалом был ещё помнящий царя старорежимные дедушка.. Поверьте, в городах все было по-другому;) Иронию в свой адрес не приемлю от слова "совсем".

Хамите, парниша. Иронию в свой адрес не приемлю от слова "совсем".Хамите, парниша. Вообще-то, со стороны отлично видно, что хамские формулировки Вы применили первым. Вообще-то, со стороны отлично видно, что хамские формулировки Вы применили первым.

Я не хамил форумчанину Навуходоносору, а его ответ никак не коррелировал с моей критикой статьи, была обида за прекрасную советскую медицину.

Повторю основное содержание моего вопроса: каким образом хирурги и акушеры, принимая за 10-12 часов до 100 человек в день, диагностировали вирусную пневмонию и назначали лечение без анализов и рентгена? Я не хамил форумчанину Навуходоносору, а его ответ никак не коррелировал с моей критикой статьи, была обида за прекрасную советскую медицину.Повторю основное содержание моего вопроса: каким образом хирурги и акушеры, принимая за 10-12 часов до 100 человек в день, диагностировали вирусную пневмонию и назначали лечение без анализов и рентгена? Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов. Starikan 2 Повідомлень: 17808 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2038 раз. Подякували: 2885 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 гру, 2020 14:05 adeges написав: Как я писал месяца два назад, на определенном уровне просто фиксируется колво тестов для лучшей управляемости процессом. И получаем плато. Не может быть плато в таких условиях как сейчас. Людей на бесплатное тестирование не направляют, за деньги его они сдавать не готовы. Не видят смысла если не становятся тяжелыми. Да и толку ждать неделю Как я писал месяца два назад, на определенном уровне просто фиксируется колво тестов для лучшей управляемости процессом. И получаем плато. Не может быть плато в таких условиях как сейчас. Людей на бесплатное тестирование не направляют, за деньги его они сдавать не готовы. Не видят смысла если не становятся тяжелыми. Да и толку ждать неделю

Насколько я знаю, нигде в мире срочных ПЦР тестов (а они вообще существуют?) при легких симптомах или при отсутствии оных бесплатно не делают. Насколько я знаю, нигде в мире срочных ПЦР тестов (а они вообще существуют?) при легких симптомах или при отсутствии оных бесплатно не делают. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов. Starikan 2 Повідомлень: 17808 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2038 раз. Подякували: 2885 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2384238523862387 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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proftpd66 П'ят 04 гру, 2020 23:08