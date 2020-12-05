freeze написав:... Первый показатель - количество новых случаев - для нашего среднего пересичного более психологически важен, хотя и менее информативен. Обратил внимание, что меня многие родственники спрашивают, зная я что немного в теме цифр - Ну, что, сколько за вчера заболело. И никто никогда не спросил - сколько вчера умерло, например.
Обычная суеверность a la "синдром страуса" -- если о плохом не вспоминать, его как бы и нет...
Навуходоносор написав: Иронию по поводу той системы здравоохранения не приемлю от слова совсем. Даже сейчас она значительно продвинутые местной, тогда была одной из лучших в мире. Видимо, старикан, вы родом из какого-то села, где фершалом был ещё помнящий царя старорежимные дедушка. . Поверьте, в городах все было по-другому;)
Иронию в свой адрес не приемлю от слова "совсем". Хамите, парниша.
Вообще-то, со стороны отлично видно, что хамские формулировки Вы применили первым.
Я не хамил форумчанину Навуходоносору, а его ответ никак не коррелировал с моей критикой статьи, была обида за прекрасную советскую медицину. Повторю основное содержание моего вопроса: каким образом хирурги и акушеры, принимая за 10-12 часов до 100 человек в день, диагностировали вирусную пневмонию и назначали лечение без анализов и рентгена?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.
adeges написав: Как я писал месяца два назад, на определенном уровне просто фиксируется колво тестов для лучшей управляемости процессом. И получаем плато. Не может быть плато в таких условиях как сейчас. Людей на бесплатное тестирование не направляют, за деньги его они сдавать не готовы. Не видят смысла если не становятся тяжелыми. Да и толку ждать неделю
Насколько я знаю, нигде в мире срочных ПЦР тестов (а они вообще существуют?) при легких симптомах или при отсутствии оных бесплатно не делают.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.