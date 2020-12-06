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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2384238523862387

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 91
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
30
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
39
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
19%
17
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 11:21

  freeze написав:...
Первый показатель - количество новых случаев - для нашего среднего пересичного более психологически важен, хотя и менее информативен. Обратил внимание, что меня многие родственники спрашивают, зная я что немного в теме цифр - Ну, что, сколько за вчера заболело. И никто никогда не спросил - сколько вчера умерло, например.

Обычная суеверность a la "синдром страуса" -- если о плохом не вспоминать, его как бы и нет...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 11:36

https://www.thesun.co.uk/news/13243548/ ... tch-covid/
Коротко:
ТРЦ и супермаркеты закрыть.
Базары и торговлю бабушек с земли поощрять.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 12:17

  UA написав:https://www.thesun.co.uk/news/13243548/supermarkets-most-common-place-catch-covid/
Коротко:
ТРЦ и супермаркеты закрыть.
Базары и торговлю бабушек с земли поощрять.

Так а чего СГ решило Рынок Столичный купить. Там только крышу демонтировать и новый формат готов. Понимают куда движется прогресс.
7й в Одессе (но только ряды) переживает ренессанс.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 12:55

  UA написав:https://www.thesun.co.uk/news/13243548/supermarkets-most-common-place-catch-covid/
Коротко:
ТРЦ и супермаркеты закрыть.
Базары и торговлю бабушек с земли поощрять.


В нашей стране такое вряд ли возможно :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 13:58

  alter написав:
Starikan написав:
  Навуходоносор написав: Иронию по поводу той системы здравоохранения не приемлю от слова совсем.
Даже сейчас она значительно продвинутые местной, тогда была одной из лучших в мире.
Видимо, старикан, вы родом из какого-то села, где фершалом был ещё помнящий царя старорежимные дедушка.
. Поверьте, в городах все было по-другому;)
Иронию в свой адрес не приемлю от слова "совсем".
Хамите, парниша.
Вообще-то, со стороны отлично видно, что хамские формулировки Вы применили первым.

Я не хамил форумчанину Навуходоносору, а его ответ никак не коррелировал с моей критикой статьи, была обида за прекрасную советскую медицину.
Повторю основное содержание моего вопроса: каким образом хирурги и акушеры, принимая за 10-12 часов до 100 человек в день, диагностировали вирусную пневмонию и назначали лечение без анализов и рентгена?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 14:05

  adeges написав: Как я писал месяца два назад, на определенном уровне просто фиксируется колво тестов для лучшей управляемости процессом. И получаем плато. Не может быть плато в таких условиях как сейчас. Людей на бесплатное тестирование не направляют, за деньги его они сдавать не готовы. Не видят смысла если не становятся тяжелыми. Да и толку ждать неделю

Насколько я знаю, нигде в мире срочных ПЦР тестов (а они вообще существуют?) при легких симптомах или при отсутствии оных бесплатно не делают.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 15:23

Людям не чего кушать. Растут грабежу и разбои

фитнес тренер грабит людей. У многих нету работу.
https://forum.prostikom.com/threads/063 ... iem.19188/

он же заработал пожизденно:
Убийство музыканта Александра Деревянко. Жертву душили грифом от гитары
https://strana.ua/news/304896-podrobnos ... janko.html

"Тело заливали бетоном". Появились подробности убийства известного музыканта Александра Деревянко
https://kiev.strana.ua/304958-podrobnos ... anko-.html

Напомним, в Киеве пропал известный музыкант и аранжировщик, 65-летний Александр Деревянко, который работал со многими украинскими звездами, включая Тину Кароль. Вскоре после исчезновения было найдено его тело.
https://strana.ua/news/304893-ubili-muz ... eniki.html
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 16:29

  Starikan написав:
  adeges написав: Как я писал месяца два назад, на определенном уровне просто фиксируется колво тестов для лучшей управляемости процессом. И получаем плато. Не может быть плато в таких условиях как сейчас. Людей на бесплатное тестирование не направляют, за деньги его они сдавать не готовы. Не видят смысла если не становятся тяжелыми. Да и толку ждать неделю

Насколько я знаю, нигде в мире срочных ПЦР тестов (а они вообще существуют?) при легких симптомах или при отсутствии оных бесплатно не делают.

Тут в світі такий нюанс намалювався стосовно тестів, нова кормушка ...

Короче, щоб зробити якесь планове хірургічне втручання - будьте люб"язні зробити ковід тест ))) Звичайно не безкоштовно ...
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