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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2385238623872388

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 91
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
30
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
39
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
19%
17
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 17:02

  freeze написав:.....
Первый показатель - количество новых случаев - для нашего среднего пересичного более психологически важен, хотя и менее информативен. Обратил внимание, что меня многие родственники спрашивают, зная я что немного в теме цифр - Ну, что, сколько за вчера заболело. И никто никогда не спросил - сколько вчера умерло, например.

Количество смертей не впечатляет - слишком маленькие цифры. "Подумаешь, 200 человек умерло". Цифры заболевших 15 тыс. - уже лучше.
Вы же видите, как здесь на форуме некоторые страдают: "Где же трупы на улицах? Где же передвижные морги?"
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася, Igneus - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 17:24

  ЛАД написав:Количество смертей не впечатляет - слишком маленькие цифры.

А Вы проведите внеочередной съезд, на котором утвердите план в четких цифрах и контролируйте его выполнение, для чего дополнительно инициируйте еще и "капиталистическое" соревнование.
Кстати, у меня сложилось впечатление, что на Вас в начале 2020 года наложили какое-то дисциплинарное взыскание, для реализации которого поставили в ежедневный наряд на этой ветке :wink:
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 17:26

  change_pm написав:
  Starikan написав:
  adeges написав: Как я писал месяца два назад, на определенном уровне просто фиксируется колво тестов для лучшей управляемости процессом. И получаем плато. Не может быть плато в таких условиях как сейчас. Людей на бесплатное тестирование не направляют, за деньги его они сдавать не готовы. Не видят смысла если не становятся тяжелыми. Да и толку ждать неделю

Насколько я знаю, нигде в мире срочных ПЦР тестов (а они вообще существуют?) при легких симптомах или при отсутствии оных бесплатно не делают.

Тут в світі такий нюанс намалювався стосовно тестів, нова кормушка ...

Короче, щоб зробити якесь планове хірургічне втручання - будьте люб"язні зробити ковід тест ))) Звичайно не безкоштовно ...

Почему-то на вич, гепатит и т.п. тесты не требуют и не делают. Даже в потенциально рисковых ситуациях, типа стоматологии.
За всякие "маникюрные салоны" вообще молчу

А вот на короне решили ха(й)пануть немножко :)
И денюжки поднять, и быdло в стойло загнать, чтоб не мешалось под ногами в аэропортах, когжа ылита на мальдивы летит. А то "не пройти, ни проехать" :)
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 17:44

  Igneus написав:
  ЛАД написав:Количество смертей не впечатляет - слишком маленькие цифры.

А Вы проведите внеочередной съезд, на котором утвердите план в четких цифрах и контролируйте его выполнение, для чего дополнительно инициируйте еще и "капиталистическое" соревнование.
Кстати, у меня сложилось впечатление, что на Вас в начале 2020 года наложили какое-то дисциплинарное взыскание, для реализации которого поставили в ежедневный наряд на этой ветке :wink:

У меня складывается впечатление, что на Вас Господь бог наложил взыскание ещё при рождении.
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 17:48

Вкладчик1234
"вич, гепатит и т.п." встречаются значительно реже и не распространяются так быстро.
Кроме того, перед любыми операциями делается ряд анализов, в т.ч. и анализы крови. Не в курсе, возможно, при этом проверяют и все перечисленное Вами.
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