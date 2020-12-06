Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2385238623872388 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 91 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 33% 30 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 5% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 39 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 19% 17 Всього голосів : 91 Додано: Нед 06 гру, 2020 17:02 freeze написав: .....

Первый показатель - количество новых случаев - для нашего среднего пересичного более психологически важен, хотя и менее информативен. Обратил внимание, что меня многие родственники спрашивают, зная я что немного в теме цифр - Ну, что, сколько за вчера заболело. И никто никогда не спросил - сколько вчера умерло, например. .....Первый показатель - количество новых случаев - для нашего среднего пересичного более психологически важен, хотя и менее информативен. Обратил внимание, что меня многие родственники спрашивают, зная я что немного в теме цифр - Ну, что, сколько за вчера заболело. И никто никогда не спросил - сколько вчера умерло, например.

Количество смертей не впечатляет - слишком маленькие цифры. "Подумаешь, 200 человек умерло". Цифры заболевших 15 тыс. - уже лучше.

Вы же видите, как здесь на форуме некоторые страдают: "Где же трупы на улицах? Где же передвижные морги?" Количество смертей не впечатляет - слишком маленькие цифры. "Подумаешь, 200 человек умерло". Цифры заболевших 15 тыс. - уже лучше.Вы же видите, как здесь на форуме некоторые страдают: "Где же трупы на улицах? Где же передвижные морги?" Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася, Igneus - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 17887 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4617 раз. Подякували: 4316 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 гру, 2020 17:24 ЛАД написав: Количество смертей не впечатляет - слишком маленькие цифры. Количество смертей не впечатляет - слишком маленькие цифры.

А Вы проведите внеочередной съезд, на котором утвердите план в четких цифрах и контролируйте его выполнение, для чего дополнительно инициируйте еще и "капиталистическое" соревнование.

Кстати, у меня сложилось впечатление, что на Вас в начале 2020 года наложили какое-то дисциплинарное взыскание, для реализации которого поставили в ежедневный наряд на этой ветке А Вы проведите внеочередной съезд, на котором утвердите план в четких цифрах и контролируйте его выполнение, для чего дополнительно инициируйте еще и "капиталистическое" соревнование.Кстати, у меня сложилось впечатление, что на Вас в начале 2020 года наложили какое-то дисциплинарное взыскание, для реализации которого поставили в ежедневный наряд на этой ветке Igneus Повідомлень: 837 З нами з: 29.08.18 Подякував: 356 раз. Подякували: 406 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 гру, 2020 17:26 change_pm написав: Starikan написав: adeges написав: Как я писал месяца два назад, на определенном уровне просто фиксируется колво тестов для лучшей управляемости процессом. И получаем плато. Не может быть плато в таких условиях как сейчас. Людей на бесплатное тестирование не направляют, за деньги его они сдавать не готовы. Не видят смысла если не становятся тяжелыми. Да и толку ждать неделю Как я писал месяца два назад, на определенном уровне просто фиксируется колво тестов для лучшей управляемости процессом. И получаем плато. Не может быть плато в таких условиях как сейчас. Людей на бесплатное тестирование не направляют, за деньги его они сдавать не готовы. Не видят смысла если не становятся тяжелыми. Да и толку ждать неделю

Насколько я знаю, нигде в мире срочных ПЦР тестов (а они вообще существуют?) при легких симптомах или при отсутствии оных бесплатно не делают. Насколько я знаю, нигде(а они вообще существуют?) при легких симптомах или при отсутствии оных бесплатно не делают.

Тут в світі такий нюанс намалювався стосовно тестів, нова кормушка ...



Короче, щоб зробити якесь планове хірургічне втручання - будьте люб"язні зробити ковід тест ))) Звичайно не безкоштовно ... Тут в світі такий нюанс намалювався стосовно тестів, нова кормушка ...Короче, щоб зробити якесь планове хірургічне втручання - будьте люб"язні зробити ковід тест ))) Звичайно не безкоштовно ...

Почему-то на вич, гепатит и т.п. тесты не требуют и не делают. Даже в потенциально рисковых ситуациях, типа стоматологии.

За всякие "маникюрные салоны" вообще молчу



А вот на короне решили ха(й)пануть немножко

И денюжки поднять, и быdло в стойло загнать, чтоб не мешалось под ногами в аэропортах, когжа ылита на мальдивы летит. А то "не пройти, ни проехать" Почему-то на вич, гепатит и т.п. тесты не требуют и не делают. Даже в потенциально рисковых ситуациях, типа стоматологии.За всякие "маникюрные салоны" вообще молчуА вот на короне решили ха(й)пануть немножкоИ денюжки поднять, и быdло в стойло загнать, чтоб не мешалось под ногами в аэропортах, когжа ылита на мальдивы летит. А то "не пройти, ни проехать" Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13449 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7402 раз. Подякували: 3532 раз. Профіль 3 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 гру, 2020 17:44 Igneus написав: ЛАД написав: Количество смертей не впечатляет - слишком маленькие цифры. Количество смертей не впечатляет - слишком маленькие цифры.

А Вы проведите внеочередной съезд, на котором утвердите план в четких цифрах и контролируйте его выполнение, для чего дополнительно инициируйте еще и "капиталистическое" соревнование.

Кстати, у меня сложилось впечатление, что на Вас в начале 2020 года наложили какое-то дисциплинарное взыскание, для реализации которого поставили в ежедневный наряд на этой ветке А Вы проведите внеочередной съезд, на котором утвердите план в четких цифрах и контролируйте его выполнение, для чего дополнительно инициируйте еще и "капиталистическое" соревнование.Кстати, у меня сложилось впечатление, что на Вас в начале 2020 года наложили какое-то дисциплинарное взыскание, для реализации которого поставили в ежедневный наряд на этой ветке

У меня складывается впечатление, что на Вас Господь бог наложил взыскание ещё при рождении. У меня складывается впечатление, что на Вас Господь бог наложил взыскание ещё при рождении. ЛАД 2 Повідомлень: 17887 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4617 раз. Подякували: 4316 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 гру, 2020 17:48 Вкладчик1234

"вич, гепатит и т.п." встречаются значительно реже и не распространяются так быстро.

Кроме того, перед любыми операциями делается ряд анализов, в т.ч. и анализы крови. Не в курсе, возможно, при этом проверяют и все перечисленное Вами. ЛАД 2 Повідомлень: 17887 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4617 раз. Подякували: 4316 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2385238623872388 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Starikan,

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: patrikk Витаха і 2 гостейМодератори: ТупУм, Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 730 , 731 , 732

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7318 1690932

proftpd66 П'ят 04 гру, 2020 23:08