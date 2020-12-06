freeze написав:..... Первый показатель - количество новых случаев - для нашего среднего пересичного более психологически важен, хотя и менее информативен. Обратил внимание, что меня многие родственники спрашивают, зная я что немного в теме цифр - Ну, что, сколько за вчера заболело. И никто никогда не спросил - сколько вчера умерло, например.
Количество смертей не впечатляет - слишком маленькие цифры. "Подумаешь, 200 человек умерло". Цифры заболевших 15 тыс. - уже лучше. Вы же видите, как здесь на форуме некоторые страдают: "Где же трупы на улицах? Где же передвижные морги?"
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася, Igneus - бан.
ЛАД написав:Количество смертей не впечатляет - слишком маленькие цифры.
А Вы проведите внеочередной съезд, на котором утвердите план в четких цифрах и контролируйте его выполнение, для чего дополнительно инициируйте еще и "капиталистическое" соревнование. Кстати, у меня сложилось впечатление, что на Вас в начале 2020 года наложили какое-то дисциплинарное взыскание, для реализации которого поставили в ежедневный наряд на этой ветке
adeges написав: Как я писал месяца два назад, на определенном уровне просто фиксируется колво тестов для лучшей управляемости процессом. И получаем плато. Не может быть плато в таких условиях как сейчас. Людей на бесплатное тестирование не направляют, за деньги его они сдавать не готовы. Не видят смысла если не становятся тяжелыми. Да и толку ждать неделю
Насколько я знаю, нигде в мире срочных ПЦР тестов (а они вообще существуют?) при легких симптомах или при отсутствии оных бесплатно не делают.
Тут в світі такий нюанс намалювався стосовно тестів, нова кормушка ...
Короче, щоб зробити якесь планове хірургічне втручання - будьте люб"язні зробити ковід тест ))) Звичайно не безкоштовно ...
Почему-то на вич, гепатит и т.п. тесты не требуют и не делают. Даже в потенциально рисковых ситуациях, типа стоматологии. За всякие "маникюрные салоны" вообще молчу
А вот на короне решили ха(й)пануть немножко И денюжки поднять, и быdло в стойло загнать, чтоб не мешалось под ногами в аэропортах, когжа ылита на мальдивы летит. А то "не пройти, ни проехать"
ЛАД написав:Количество смертей не впечатляет - слишком маленькие цифры.
А Вы проведите внеочередной съезд, на котором утвердите план в четких цифрах и контролируйте его выполнение, для чего дополнительно инициируйте еще и "капиталистическое" соревнование. Кстати, у меня сложилось впечатление, что на Вас в начале 2020 года наложили какое-то дисциплинарное взыскание, для реализации которого поставили в ежедневный наряд на этой ветке
У меня складывается впечатление, что на Вас Господь бог наложил взыскание ещё при рождении.
Вкладчик1234 "вич, гепатит и т.п." встречаются значительно реже и не распространяются так быстро. Кроме того, перед любыми операциями делается ряд анализов, в т.ч. и анализы крови. Не в курсе, возможно, при этом проверяют и все перечисленное Вами.
на правах оффтопа выходного дня . возник вопрос а чего ребенок так часто болеет "простудой" ОРВИ , оказывается в наши дни : школа г.Львов ( теперь многие школы гордо именуются Лицеями ) в классе где учатся первоклассники утром +13 , после включения двух обогревателей к концу уроков воздух прогревается с трудом до + 15 + 16... "отака х$;%ня малята" (c) ...а вы о Каких-то высших материях ( кислородных концентраторах и ПЦР тестах) ... И тут хз что поможет , разве что школу сменить или тулуп ребенку одевать с варежками, а как в варежках писать
Востаннє редагувалось yama в Нед 06 гру, 2020 19:01, всього редагувалось 2 разів.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
zРадио написав:PS: да и разбирали мы уже, что это за данные и откуда они
не помню , видимо пропустил
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
freeze написав:..... Первый показатель - количество новых случаев - для нашего среднего пересичного более психологически важен, хотя и менее информативен. Обратил внимание, что меня многие родственники спрашивают, зная я что немного в теме цифр - Ну, что, сколько за вчера заболело. И никто никогда не спросил - сколько вчера умерло, например.
Количество смертей не впечатляет - слишком маленькие цифры. "Подумаешь, 200 человек умерло". Цифры заболевших 15 тыс. - уже лучше. Вы же видите, как здесь на форуме некоторые страдают: "Где же трупы на улицах? Где же передвижные морги?"
если перефразировать для того что доказать философскую глупость:
я мечтаю заразится короновирусом. А Вы нарушаете конституцию, если запрещаете это мне.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.