Igneus написав:Кстати, у меня сложилось впечатление, что на Вас в начале 2020 года наложили какое-то дисциплинарное взыскание, для реализации которого поставили в ежедневный наряд на этой ветке
ЛАД написав:У меня складывается впечатление, что на Вас Господь бог наложил взыскание ещё при рождении.
Взыскание может быть наложено только на дееспособного человека, то есть в том возрасте, когда он должен осознавать последствия своих поступков и может их исправить. Таким образом, при рождении на человека не может быть наложено взыскание, поскольку он еще недееспособен
По его мнению, эти люди готовы утонуть, но за руки они не возьмутся. Евгений Комаровский считает, что необходимо найти слова, аргументы, лидеров, которые заставят украинцев взяться за руки, пока не выгоним поганой метлой всех, кто ссорит людей, подталкивает к конфликту, гадит, начиная с коментариев и заканчивая площадями. "Мы будем продолжать деградировать. Это приводит к тому, что Украина теряет все самое светлое и адекватное. Нормальные, предприимчивые, честолюбивые люди массово покидают страну. И это наш приговор. Приговор власти, политикам и гражданам, которые организуют всякие ток-шоу "Про главное". Ведь главное — именно это: все до одного подобные телешоу ссорят и стравливают людей. Только в таком случае получается красивая картинка. А работать на объединение ни у кого не хватает ума. Вот это наша беда. И это болезнь похлеще коронавирусной инфекции", — резюмировал Евгений Комаровский.
Igneus написав:Кстати, у меня сложилось впечатление, что на Вас в начале 2020 года наложили какое-то дисциплинарное взыскание, для реализации которого поставили в ежедневный наряд на этой ветке
ЛАД написав:У меня складывается впечатление, что на Вас Господь бог наложил взыскание ещё при рождении.
Взыскание может быть наложено только на дееспособного человека, то есть в том возрасте, когда он должен осознавать последствия своих поступков и может их исправить. Таким образом, при рождении на человека не может быть наложено взыскание, поскольку он еще недееспособен
Вкладчик1234 написав:Почему-то на вич, гепатит и т.п. тесты не требуют и не делают. Даже в потенциально рисковых ситуациях, типа стоматологии.
Представления о медицине такие же как и об экономике. И человек не стыдится такие коменты размещать! 1.На ВИЧ и гепатиты делается тест при любом оперативном вмешательстве. 2.Используется одноразовый инструментарий-расходники, в том числе и стоматологии, если что-то используется повторно(особо ценное и позволяющее провести стерилизацию) прожаривается при условиях, обеспечивающее полную стерильность. При желании пациента всё будет новым, плати. 3.При лечении больных с положительными тестами принимаются дополнительные меры безопасности. 4.Ну и наконец, приведенные вами болячки ну никак не передаются воздушно-капельным путем! Представляя опасность для окружающих и медперсонала.
ЛАД написав:Это больше для политветки, но подойдёт и нам:
... Приговор власти, политикам и гражданам, которые организуют всякие ток-шоу "Про главное". Ведь главное — именно это: все до одного подобные телешоу ссорят и стравливают людей. Только в таком случае получается красивая картинка. А работать на объединение ни у кого не хватает ума. Вот это наша беда. И это болезнь похлеще коронавирусной инфекции", — резюмировал Евгений Комаровский.
Т.е. он предлагает запретить телешоу и соцсети с бигусами, шариками и дубинскими Я-то двумя руками за (см подпись)..., но "простой народ" обожает шоу.
ЗЫ. зачем вы опять сцепились с Игнеусом, вы же его забанили
Востаннє редагувалось Starikan в Нед 06 гру, 2020 20:29, всього редагувалось 1 раз.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.
yama написав:на правах оффтопа выходного дня . возник вопрос а чего ребенок так часто болеет "простудой" ОРВИ , оказывается в наши дни : школа г.Львов ( теперь многие школы гордо именуются Лицеями ) в классе где учатся первоклассники утром +13 , после включения двух обогревателей к концу уроков воздух прогревается с трудом до + 15 + 16... "отака х$;%ня малята" (c) ...а вы о Каких-то высших материях ( кислородных концентраторах и ПЦР тестах) ... И тут хз что поможет , разве что школу сменить или тулуп ребенку одевать с варежками, а как в варежках писать
Электричество казённое, оставляем нагреватели на нагрев на ночь. В случае необходимости докупаем ещё обогревателей. Чтоб прогреть стены нужно поддерживать стабильную температуру 2 суток. Если ночью нет отопления, тут ничего не поможет
yama написав:на правах оффтопа выходного дня . возник вопрос а чего ребенок так часто болеет "простудой" ОРВИ , оказывается в наши дни : школа г.Львов ( теперь многие школы гордо именуются Лицеями ) в классе где учатся первоклассники утром +13 , после включения двух обогревателей к концу уроков воздух прогревается с трудом до + 15 + 16... "отака х$;%ня малята" (c) ...а вы о Каких-то высших материях ( кислородных концентраторах и ПЦР тестах) ... И тут хз что поможет , разве что школу сменить или тулуп ребенку одевать с варежками, а как в варежках писать
Электричество казённое, оставляем нагреватели на нагрев на ночь. В случае необходимости докупаем ещё обогревателей.
Я не понял, во Львове не включили отопление? Электричество-то казенное, но если будет перерасход, школу отключат и от электричества
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.
Starikan написав:Электричество-то казенное, но если будет перерасход, школу отключат и от электричества
Это в теории. На практике всем пофиг. Десяток-другой лишних нагревателей никто не заметит. Это не биткоин-фермы, которые замечают, судя по новостям, подключенные к казённой электрике, но не часто. Уже дошли до того, что биткоин-фермы подключают напрямую к ядерным реакторам. А тут вопрос всего лишь в десятке лишних обогревателей, включенных круглосуточно https://www.google.com/amp/s/secretmag. ... 8-2019.htm
yama написав:на правах оффтопа выходного дня . возник вопрос а чего ребенок так часто болеет "простудой" ОРВИ , оказывается в наши дни : школа г.Львов ( теперь многие школы гордо именуются Лицеями ) в классе где учатся первоклассники утром +13 , после включения двух обогревателей к концу уроков воздух прогревается с трудом до + 15 + 16... "отака х$;%ня малята" (c) ...а вы о Каких-то высших материях ( кислородных концентраторах и ПЦР тестах) ... И тут хз что поможет , разве что школу сменить или тулуп ребенку одевать с варежками, а как в варежках писать
Электричество казённое, оставляем нагреватели на нагрев на ночь. В случае необходимости докупаем ещё обогревателей. Чтоб прогреть стены нужно поддерживать стабильную температуру 2 суток. Если ночью нет отопления, тут ничего не поможет
так на ночь запретят - побояться оставить
Starikan написав:Я не понял, во Львове не включили отопление? Электричество-то казенное, но если будет перерасход, школу отключат и от электричества
не отключили , в школе какой-то треш на третьем этаже плохо работает отопление . А так называемому родительскому комитету пофигу обсуждают подарки на Мыколая ...в общем местный менталитет "если хочешь сделать хорошо - сделай сам" наверное просто принесу сам обогреватель и направлю на своего ребенка и пофигу на всех
Востаннє редагувалось yama в Нед 06 гру, 2020 21:00, всього редагувалось 1 раз.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
change_pm написав:Короче, щоб зробити якесь планове хірургічне втручання - будьте люб"язні зробити ковід тест ))) Звичайно не безкоштовно ...
То вас надурили або звичайна корупція на місцях. Кошти на тести перед операціями виділяються з бюджету. Дружині робили планову операцію й ПЛР і IFA були безкоштовними. Знайомий перед хіміотерапією теж по направленню робив безкоштовно.