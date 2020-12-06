По его мнению, эти люди готовы утонуть, но за руки они не возьмутся. Евгений Комаровский считает, что необходимо найти слова, аргументы, лидеров, которые заставят украинцев взяться за руки, пока не выгоним поганой метлой всех, кто ссорит людей, подталкивает к конфликту, гадит, начиная с коментариев и заканчивая площадями.

"Мы будем продолжать деградировать. Это приводит к тому, что Украина теряет все самое светлое и адекватное. Нормальные, предприимчивые, честолюбивые люди массово покидают страну. И это наш приговор. Приговор власти, политикам и гражданам, которые организуют всякие ток-шоу "Про главное". Ведь главное — именно это: все до одного подобные телешоу ссорят и стравливают людей. Только в таком случае получается красивая картинка. А работать на объединение ни у кого не хватает ума. Вот это наша беда. И это болезнь похлеще коронавирусной инфекции", — резюмировал Евгений Комаровский.