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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 гру, 2020 21:21
шось притихла істерія.
шоу закінчується?
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flyman
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Додано: Нед 06 гру, 2020 22:31
flyman написав:
шось притихла істерія.
шоу закінчується?
мухо якщо у вас істерія, а глядачів нема, то приступ прохдить з часом. але чому ви про це тут пишете?
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stargazer
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Додано: Нед 06 гру, 2020 22:39
stargazer написав: flyman написав:
шось притихла істерія.
шоу закінчується?
мухо якщо у вас істерія, а глядачів нема, то приступ прохдить з часом. але чому ви про це тут пишете?
уточняю для танкістів:
короновірусна істерія у ЗМІ притихла,
не показують "страшні сюжети" про помираючих під дверима лікарень і пусті О2 балони
даже дату старту "тотального карантина" перенесли, а потім про нього і "забуть"
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flyman
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2
Додано: Нед 06 гру, 2020 22:45
flyman написав: stargazer написав: flyman написав:
шось притихла істерія.
шоу закінчується?
мухо якщо у вас істерія, а глядачів нема, то приступ прохдить з часом. але чому ви про це тут пишете?
уточняю для танкістів:
короновірусна істерія а ЗМІ притихла,
не показують "страшні сюжети" про помираючих під дверима лікарень і пусті О2 балони
до танкістів ніякого стосунку не маю. просто незрозуміла ваша манера кидати фрази без чіткого формулювання, які хтось має додумувати.
вам стане легше як будуть показувати пусті балони? це заспокоїть ваше еґо? як покажуть вмираючих не під дверима, а врезультаті неможливості госпіталізації це викличе у вас співчуття і розуміння?
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stargazer
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Додано: Нед 06 гру, 2020 22:49
flyman написав:
не показують "страшні сюжети" про помираючих під дверима лікарень і пусті О2 балони
даже дату старту "тотального карантина" перенесли, а потім про нього і "забуть"
Кварталу надо отработать новогодние концерты.
Там уже и вакцинация не за горами, можно больше не заморачиваться иммитацией борьбы с коронавирусом.
Карантины ударили не только по мелкому бизнесу, и бизнес начинает выражать сильное недовольство.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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