шось притихла істерія.
шоу закінчується?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 гру, 2020 21:21
Re: Эпидемия коронавируса в мире
шось притихла істерія.
шоу закінчується?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Нед 06 гру, 2020 22:31
Додано: Нед 06 гру, 2020 22:39
уточняю для танкістів:
короновірусна істерія у ЗМІ притихла,
не показують "страшні сюжети" про помираючих під дверима лікарень і пусті О2 балони
даже дату старту "тотального карантина" перенесли, а потім про нього і "забуть"
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Нед 06 гру, 2020 22:45
до танкістів ніякого стосунку не маю. просто незрозуміла ваша манера кидати фрази без чіткого формулювання, які хтось має додумувати.
вам стане легше як будуть показувати пусті балони? це заспокоїть ваше еґо? як покажуть вмираючих не під дверима, а врезультаті неможливості госпіталізації це викличе у вас співчуття і розуміння?
Додано: Нед 06 гру, 2020 22:49
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Кварталу надо отработать новогодние концерты.
Там уже и вакцинация не за горами, можно больше не заморачиваться иммитацией борьбы с коронавирусом.
Карантины ударили не только по мелкому бизнесу, и бизнес начинает выражать сильное недовольство.
К слову, там вон в новостях пишут кто Виззейр жалуется что количество рейсов упало до критического. А ведь он не один в таком состоянии.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Нед 06 гру, 2020 23:29
Поскольку с даты совершеннолетия я прослужил в армии 30 лет и, при этом, никого не убил, исполнив шестую заповедь Господа Бога, я не мог получить от него за это взыскание, тем более, что служба в армии является обязанностью гражданина (статья 65 Конституции Украины).
Поздравляю всех, том числе, и Вас, ЛАД, если Вы не возражаете,
с Днем Вооруженных Сил Украины:
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