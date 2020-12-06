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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2387238823892390

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 91
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
30
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
39
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
19%
17
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 21:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

шось притихла істерія.
шоу закінчується?
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 22:31

  flyman написав:шось притихла істерія.
шоу закінчується?


мухо якщо у вас істерія, а глядачів нема, то приступ прохдить з часом. але чому ви про це тут пишете?
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 22:39

  stargazer написав:
  flyman написав:шось притихла істерія.
шоу закінчується?


мухо якщо у вас істерія, а глядачів нема, то приступ прохдить з часом. але чому ви про це тут пишете?

уточняю для танкістів:
короновірусна істерія у ЗМІ притихла,
не показують "страшні сюжети" про помираючих під дверима лікарень і пусті О2 балони
даже дату старту "тотального карантина" перенесли, а потім про нього і "забуть"
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 22:45

  flyman написав:
  stargazer написав:
  flyman написав:шось притихла істерія.
шоу закінчується?


мухо якщо у вас істерія, а глядачів нема, то приступ прохдить з часом. але чому ви про це тут пишете?

уточняю для танкістів:
короновірусна істерія а ЗМІ притихла,
не показують "страшні сюжети" про помираючих під дверима лікарень і пусті О2 балони

до танкістів ніякого стосунку не маю. просто незрозуміла ваша манера кидати фрази без чіткого формулювання, які хтось має додумувати.
вам стане легше як будуть показувати пусті балони? це заспокоїть ваше еґо? як покажуть вмираючих не під дверима, а врезультаті неможливості госпіталізації це викличе у вас співчуття і розуміння?
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 22:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:не показують "страшні сюжети" про помираючих під дверима лікарень і пусті О2 балони
даже дату старту "тотального карантина" перенесли, а потім про нього і "забуть"

Кварталу надо отработать новогодние концерты.
Там уже и вакцинация не за горами, можно больше не заморачиваться иммитацией борьбы с коронавирусом.
Карантины ударили не только по мелкому бизнесу, и бизнес начинает выражать сильное недовольство.

К слову, там вон в новостях пишут кто Виззейр жалуется что количество рейсов упало до критического. А ведь он не один в таком состоянии.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 23:29

  ЛАД написав:У меня складывается впечатление, что на Вас Господь бог наложил взыскание ещё при рождении.

  ЛАД написав:М-да...
Похоже, я ошибся. Ещё до рождения.

Поскольку с даты совершеннолетия я прослужил в армии 30 лет и, при этом, никого не убил, исполнив шестую заповедь Господа Бога, я не мог получить от него за это взыскание, тем более, что служба в армии является обязанностью гражданина (статья 65 Конституции Украины).

Поздравляю всех, том числе, и Вас, ЛАД, если Вы не возражаете,
с Днем Вооруженных Сил Украины:
https://www.youtube.com/watch?v=EIxsPBbZ_b8
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 02:10

В общем, все как и ожидалось - никакого проактивного мышления :oops: Если повезет, до конца 2021-го вакцинируем половину группы риска. Если не повезет - до середины 2022-го...

Массовая вакцинация украинцев против коронавируса нового типа начнется не раньше июня-июля 2021 года, заявил в воскресенье, 6 декабря, глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны Украины, академик НАНУ Сергей Комиссаренко в эфире телеканала Украина 24.

"Массовая вакцинация будет проведена в середине следующего года, если Украина сделает то, что нужно сделать", - отметил он.
Также Комиссаренко уточнил, что в Украине вакцина появится в начале второго квартала 2021 года.

"Главное - не проблема вакцины, а проблема вакцинации. То есть нужно подготовить всю инфраструктуру, логистику для того, чтобы ее провести правильно", - добавил академик
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 04:19

  zРадио написав:В общем, все как и ожидалось - никакого проактивного мышления :oops: Если повезет, до конца 2021-го вакцинируем половину группы риска. Если не повезет - до середины 2022-го...

Массовая вакцинация украинцев против коронавируса нового типа начнется не раньше июня-июля 2021 года, заявил в воскресенье, 6 декабря, глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны Украины, академик НАНУ Сергей Комиссаренко в эфире телеканала Украина 24.

"Массовая вакцинация будет проведена в середине следующего года, если Украина сделает то, что нужно сделать", - отметил он.
Также Комиссаренко уточнил, что в Украине вакцина появится в начале второго квартала 2021 года.

"Главное - не проблема вакцины, а проблема вакцинации. То есть нужно подготовить всю инфраструктуру, логистику для того, чтобы ее провести правильно", - добавил академик

Зображення
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 09:11

  Ukrainian написав: Зображення



Уровень образования антивакцинаторов показывает даже то, что при изготовлении мэма и затраты времени на рисование картинки, ухитряются ошибки в словах делать, выставляя ошибки на обозрение. :lol:
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 09:19

  freeze написав:ухитряются ошибки в словах делать :lol:


С грамотностью полный швах.
У меня знакомые программисты порой пишут с ошибками.
Не код, слова :?
justit
 
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