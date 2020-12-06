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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2388238923902391

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 91
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
30
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
39
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
19%
17
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 09:23

Покалякаем о делах наших скорбных, как сказал персонаж Джигарханяна в Место встречи изменить нельзя.

+ 8641 новых случая за воскресенье, таких низких воскресных цифр в ноябре у нас не было. Так что это самый низкий результат за последние пять воскресений.
Особенно "удивил" результат Харьковской области, снизившийся с уровней когда-то около 1000 случаев к почти 100 случаев в день.
Выглядит этот показатель бодро и оптимистично, если бы не тот факт, что количество тестирований вчера было в два раза меньше, чем в отдельные будние дни.
Хотя надо заметить, что это не только у нас. Испания, например, то ли просто перестала тестировать в выходные, то ли статисты испанского минздрава не предоставляют за эти дни данные.

Количество умерших за воскресенье - 145 человек, тут как бы всё как всегда, очередной воскресный антирекорд по количеству умерших.
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 09:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

justit написав:
  freeze написав:ухитряются ошибки в словах делать


С грамотностью полный швах.
У меня знакомые программисты порой пишут с ошибками.
Не код, слова :?


Типа прогеры должны быть оплотом гумманитарной сферы и гуру орфографии :)
Большинство людей допускает ошибки, чаще всего синтаксические. Часть, совсем туго учившихся или с запущенной дислексией, даже обиходные слова не в состоянии правильно написать, мне это хорошо заметно по постам в обсуждении статей, особенно на премодерации.
Что действительно печально, когда безграмотные люди начинают писать заголовки в рекламе, статьях - вот это уже треш :)
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 09:54

  Faceless написав:
justit написав:
  freeze написав:ухитряются ошибки в словах делать


С грамотностью полный швах.
У меня знакомые программисты порой пишут с ошибками.
Не код, слова :?


Типа прогеры должны быть оплотом гумманитарной сферы и гуру орфографии :)


Не должны, но коль уж осилили English и какой-нибудь язык программирования, делать глупые ошибки (не опечатки) как-то некомильфо :)
Но это их дело.

  Faceless написав:Что действительно печально, когда безграмотные люди начинают писать заголовки в рекламе, статьях - вот это уже треш :)


Этого уже так много, что даже кажется обычным делом :D
justit
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 10:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

У 40% заболевших ОРВИ в Москве тест выявляет коронавирус - мэрия.

) Этак коронавирус будет вытеснять конкурентов, то скоро забудем старые добрые риновирусные сопли, аденовирус с парагриппом и гриппом.
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