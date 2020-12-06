Покалякаем о делах наших скорбных, как сказал персонаж Джигарханяна в Место встречи изменить нельзя.
+ 8641 новых случая за воскресенье, таких низких воскресных цифр в ноябре у нас не было. Так что это самый низкий результат за последние пять воскресений. Особенно "удивил" результат Харьковской области, снизившийся с уровней когда-то около 1000 случаев к почти 100 случаев в день. Выглядит этот показатель бодро и оптимистично, если бы не тот факт, что количество тестирований вчера было в два раза меньше, чем в отдельные будние дни. Хотя надо заметить, что это не только у нас. Испания, например, то ли просто перестала тестировать в выходные, то ли статисты испанского минздрава не предоставляют за эти дни данные.
Количество умерших за воскресенье - 145 человек, тут как бы всё как всегда, очередной воскресный антирекорд по количеству умерших.
С грамотностью полный швах. У меня знакомые программисты порой пишут с ошибками. Не код, слова
Типа прогеры должны быть оплотом гумманитарной сферы и гуру орфографии Большинство людей допускает ошибки, чаще всего синтаксические. Часть, совсем туго учившихся или с запущенной дислексией, даже обиходные слова не в состоянии правильно написать, мне это хорошо заметно по постам в обсуждении статей, особенно на премодерации. Что действительно печально, когда безграмотные люди начинают писать заголовки в рекламе, статьях - вот это уже треш