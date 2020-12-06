Покалякаем о делах наших скорбных, как сказал персонаж Джигарханяна в Место встречи изменить нельзя.
+ 8641 новых случая за воскресенье, таких низких воскресных цифр в ноябре у нас не было. Так что это самый низкий результат за последние пять воскресений. Особенно "удивил" результат Харьковской области, снизившийся с уровней когда-то около 1000 случаев к почти 100 случаев в день. Выглядит этот показатель бодро и оптимистично, если бы не тот факт, что количество тестирований вчера было в два раза меньше, чем в отдельные будние дни. Хотя надо заметить, что это не только у нас. Испания, например, то ли просто перестала тестировать в выходные, то ли статисты испанского минздрава не предоставляют за эти дни данные.
Количество умерших за воскресенье - 145 человек, тут как бы всё как всегда, очередной воскресный антирекорд по количеству умерших.
С грамотностью полный швах. У меня знакомые программисты порой пишут с ошибками. Не код, слова
Типа прогеры должны быть оплотом гумманитарной сферы и гуру орфографии Большинство людей допускает ошибки, чаще всего синтаксические. Часть, совсем туго учившихся или с запущенной дислексией, даже обиходные слова не в состоянии правильно написать, мне это хорошо заметно по постам в обсуждении статей, особенно на премодерации. Что действительно печально, когда безграмотные люди начинают писать заголовки в рекламе, статьях - вот это уже треш
freeze написав:Этак коронавирус будет вытеснять конкурентов, то скоро забудем старые добрые риновирусные сопли, аденовирус с парагриппом и гриппом.
Так об этом и говорилось много раз. Сейчас зумеры "открыли" корону, и обделались. А лет через 10-20 откроют "старые добрые риновирусные сопли, аденовирус с парагриппом и гриппом" - и будут обделываться от них
С грамотностью полный швах. У меня знакомые программисты порой пишут с ошибками. Не код, слова
Тоже иногда приходится иметь дело с подобным позорищем. Подобным грамотеем был написан первый api новой почты, где приходилось номер склада отправлять в параметре warenhouse, а вес посылки в параметре mass, т.к. в отличии от параметров height, width и depth, гугл-переводчик тогда ещё, видимо, не умел переводить слово вес на английский.
freeze написав:Покалякаем о делах наших скорбных, как сказал персонаж Джигарханяна в Место встречи изменить нельзя.
+ 8641 новых случая за воскресенье, таких низких воскресных цифр в ноябре у нас не было. Так что это самый низкий результат за последние пять воскресений. Особенно "удивил" результат Харьковской области, снизившийся с уровней когда-то около 1000 случаев к почти 100 случаев в день. Выглядит этот показатель бодро и оптимистично, если бы не тот факт, что количество тестирований вчера было в два раза меньше, чем в отдельные будние дни. Хотя надо заметить, что это не только у нас. Испания, например, то ли просто перестала тестировать в выходные, то ли статисты испанского минздрава не предоставляют за эти дни данные.
Количество умерших за воскресенье - 145 человек, тут как бы всё как всегда, очередной воскресный антирекорд по количеству умерших.
все нормально: главное не как голосуют (болеют), а как считают
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
freeze написав:У 40% заболевших ОРВИ в Москве тест выявляет коронавирус - мэрия.
) Этак коронавирус будет вытеснять конкурентов, то скоро забудем старые добрые риновирусные сопли, аденовирус с парагриппом и гриппом.
ваши слова да богу в уши ... если бы ... . После короны я еще и какое-то другое ОРВИ подхватил и тут уже одной потерей нюха не отделался кашель сопли и т.д и т.п. короче гораздо больше проблем чем от Короны , малой со школы принес
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України